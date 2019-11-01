 В ближайшее время в Украину доставят еще 150 флаконов противодифтерийной сыворотки, - Радуцкий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом в эфире программы "Право на власть" сказал председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"У нас сейчас есть 200 флаконов, 150 мы ожидаем в ближайшее время. По информации Центра общественного здоровья, есть подтверждение о предоставлении еще в этом году такой организацией, как ПРООН 150 доз сыворотки", - отметил Радуцкий.

Он подчеркнул, что вакцин в Украине достаточно и призвал украинцев обязательно делать прививки от дифтерии.

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"Если мы хотим, чтобы не было эпидемии, то нужно вакцинироваться. Это единственный способ, который не допустит эпидемию в стране", - сказал Радуцкий.

По его словам, есть индийская, болгарская вакцины, а также "харьковская, очень высокого качества".

Он считает, что Украина еще не подошла к эпидемическому порогу заболевания дифтерией. За последний месяц зафиксирован 21 случай заболевания дифтерии, из которых пять подтверждены лабораторно, а другие - клинически.

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