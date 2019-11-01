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 Один украинский воин ранен, еще один получил боевую травму на Донбассе. За сутки - 15 вражеских обстрелов, - штаб ОС

31 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и вооружения БМП.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов:

- вблизи Новогригорьевки и Невельского - из станковых противотанковых гранатометов;
- неподалеку от Каменки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- трижды в районе Водяного, что на Приазовье - из вооружения БМП-1, стрелкового оружия и гранатометов различных систем;
- возле Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На участке разведения в Золотом никаких обстрелов не было, - Зеленский. ВИДЕО

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов:

- неподалеку от Светлодарска - из автоматических гранатометов;
- дважды неподалеку от Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;
- возле Новолуганского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Пивденного - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Троицкого - из крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Новотошковского - из минометов калибра 82 мм.

"Вчера, 31 октября, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил, еще один - получил боевую травму", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", обстреляли позиции украинских сил возле  Луганского из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в пресс-центре ОС.

Один украинский воин ранен, еще один получил боевую травму на Донбассе. За сутки - 15 вражеских обстрелов, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3157180
 
 
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Одужання всім пораненим українським бійцям
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Слава богу, что обстрелы не в зонах отступления ВСУ, а то так можно было бы и капитуляцию зеленских сорвать, чего доброго.
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Глава МИД Украины выразил надежду, что встреча в нормандском формате состоится в ноябре.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал по какому графику идет подготовка к саммиту "нормандской четверки". Об этом сообщает ТСН.
Он также выразил надежду, что в ноябре состоится встреча в нормандском формате.
"Подготовка к саммиту нормандской четверки происходит примерно по такому графику. Мы уже сделали одну часть того, о чем мы договаривались: согласовали так называемую "формулу Штайнмайера". И второй вопрос - это разведение на трех участках. Мы уже развели силы в Станице Луганской и проводим разведения в Золотом. После того, как мы завершим этот процесс - он не является простым, но я думаю, что мы его успешно завершим - останется еще один участок - Петровское", - говорит Пристайко.
Также он отметил, что это будут достаточные предпосылки для того, чтобы лидеры собрались и предположил, что на это уйдет пару недель и вcтреча состоится в следующем месяце, то есть уже в ноябре.
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Если бы в Украине был нормальный главнокомандующий, то уже бы собрали миллионную армию, запустили бы военную пропаганду, как в других странах, как США например с Дядей Сэмом, что - сынок ты нужен родине и т.п. Чтобы люди шли в армию ибо Украине, чтобы быть независимой нужна большая армия! И когда будет большая армия, тогда зачистить Донбасс будет дело нескольких дней! Сказать жителям Донбасса, что у вас есть 3 дня, чтобы выехать с территории Донбасса, потому что начнется штурм и зачистка. И послать из миллионной армии послать половину на зачистку и даже РФ не пойдет им помогать, а те, кто будет в Донбассе, то они начнут убегать потому что это будет суицид противостоять армии превышающий по количество больше, чем в 10 раз, а при надобности и до 20 раз можно послать.
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