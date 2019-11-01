 Один украинский воин ранен, еще один получил боевую травму на Донбассе. За сутки - 15 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и вооружения БМП.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов:
- вблизи Новогригорьевки и Невельского - из станковых противотанковых гранатометов;
- неподалеку от Каменки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- трижды в районе Водяного, что на Приазовье - из вооружения БМП-1, стрелкового оружия и гранатометов различных систем;
- возле Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов:
- неподалеку от Светлодарска - из автоматических гранатометов;
- дважды неподалеку от Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;
- возле Новолуганского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Пивденного - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Троицкого - из крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Новотошковского - из минометов калибра 82 мм.
"Вчера, 31 октября, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил, еще один - получил боевую травму", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", обстреляли позиции украинских сил возле Луганского из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в пресс-центре ОС.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал по какому графику идет подготовка к саммиту "нормандской четверки". Об этом сообщает ТСН.
Он также выразил надежду, что в ноябре состоится встреча в нормандском формате.
"Подготовка к саммиту нормандской четверки происходит примерно по такому графику. Мы уже сделали одну часть того, о чем мы договаривались: согласовали так называемую "формулу Штайнмайера". И второй вопрос - это разведение на трех участках. Мы уже развели силы в Станице Луганской и проводим разведения в Золотом. После того, как мы завершим этот процесс - он не является простым, но я думаю, что мы его успешно завершим - останется еще один участок - Петровское", - говорит Пристайко.
Также он отметил, что это будут достаточные предпосылки для того, чтобы лидеры собрались и предположил, что на это уйдет пару недель и вcтреча состоится в следующем месяце, то есть уже в ноябре.