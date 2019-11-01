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Все про:Франция (2135) миграция (203) интервью (132) Макрон (333)

 Макрон рассказал журналистам о "нелегальных украинских бандах", переправляющих мигрантов в Европу

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предпочтет легальных мигрантов из Гвинеи и Кот-д`Ивуара, а не "нелегальные украинские или болгарские банды".

Об этом он сказал в интервью правому журналу Valeurs Actuelles, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Я предпочитаю легальных иммигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуар (...) вместо нелегальных украинских или болгарских банд", - заявил президент Франции корреспонденту издания.

Макрон добавил, что хочет всеми силами бороться против "параллельных обществ" и нелегальной миграции.

Критики уже заявили, что подобными заявлениями Макрон подыгрывает французским поклонникам правых взглядов и хочет отобрать голоса у правопопулистки Марин Ле Пен на предстоящих в 2022 году выборах президента. Недавно Ле Пен уже объявила о намерении участвовать в этой гонке.

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В то же время во французском правительстве выступили в защиту Макрона и подчеркнули важность обращения президента "ко всем французам через все средства массовой информации".

Источник: https://censor.net.ua/n3157178
 
 
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оооо
вот и поманеньку закрывают безвиз
все идет по плану жы2
возвращаем людей?)))
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