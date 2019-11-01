 Украинцы не будут платить за восстановление неподконтрольной территории, РФ должна выплатить репарации, - Криклий

Об этом заявил в эфире телеканала "1+1" министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Пока мы можем говорить о возобновлении подконтрольной части Донбасского региона. Относительно того, будут ли платить за это украинцы, за неподконтрольную территорию, то, конечно же, нет. Это априори невозможно. Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о то, как мы будем вкладывать средства и возобновлять этот регион", - сказал он.
Министр отметил, что без доступа к оккупированной территории сложно говорить о необходимых средствах не возобновление этого региона, так как нужно провести ревизию и аудит.
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этот с цепи сорвался???
а шо скажет зебра???
точно без обеда оставит
Повернення без жодних умов з того боку усіх наших територій згідно карти незалежної суверенної української держави 1991-го року.
Це для початку. А далі побачимо.
Эмоции - плохой советчик.
Репара́ции (от лат. reparatio - восстановление) - форма материальной ответственности субъекта международного права за ущерб, причиненный в результате совершенного им международного правонарушения другому субъекту международного права, в частности, возмещение государством, в силу мирного договора или иных международных актов, ущерба, причинённого им государствам, подвергшимся нападению. Объём и характер репараций должны определяться в соответствии с нанесённым материальным ущербом.
Здесь кто-то верит в непреклонную жесткость главзебила?!
Коли це станется сказати важко,але вперше за 5 років ми почули від влади про репарації від росії.В попередників на це було табу
Тьфу, этот псевдопатриотизм уже бесит.