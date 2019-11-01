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 Политика Украины
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Все про:Россия (74157) Донбасс (19810) Криклий (35)

 Украинцы не будут платить за восстановление неподконтрольной территории, РФ должна выплатить репарации, - Криклий

После деоккупации Донбасса РФ должна выплатить Украине репарации. Именно на эти средства возможно восстановление региона.

Об этом заявил в эфире телеканала "1+1" министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока мы можем говорить о возобновлении подконтрольной части Донбасского региона. Относительно того, будут ли платить за это украинцы, за неподконтрольную территорию, то, конечно же, нет. Это априори невозможно. Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о то, как мы будем вкладывать средства и возобновлять этот регион", - сказал он.

Министр отметил, что без доступа к оккупированной территории сложно говорить о необходимых средствах не возобновление этого региона, так как нужно провести ревизию и аудит.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157177
 
 
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наконец-то о репарациях кацапстана вспомнили...
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непонял????
этот с цепи сорвался???
а шо скажет зебра???
точно без обеда оставит
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Інакше і бути не може! Не менш ніж 500 млрд. долл. репарацій.
Повернення без жодних умов з того боку усіх наших територій згідно карти незалежної суверенної української держави 1991-го року.
Це для початку. А далі побачимо.
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Репарации и контрибуции выплачивают победителям. А кого победили Порошенко и Зеленский? Украинский народ! Вот ему и приходится выплачивать репарации жирным сионистским хрякам
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Перечитайте теорию.
Эмоции - плохой советчик.

Репара́ции (от лат. reparatio - восстановление) - форма материальной ответственности субъекта международного права за ущерб, причиненный в результате совершенного им международного правонарушения другому субъекту международного права, в частности, возмещение государством, в силу мирного договора или иных международных актов, ущерба, причинённого им государствам, подвергшимся нападению. Объём и характер репараций должны определяться в соответствии с нанесённым материальным ущербом.
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А Путин тоже жирный сионистский хряк? ))
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Пуйло уже деньги собирает на репарацию. Гы
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"Свежо предание, но серется с трудом".
Здесь кто-то верит в непреклонную жесткость главзебила?!
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Ти також носиш майку з написом "Россия" як син твого Бариги-мародера?
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Расшифруй термин "барига-мародер".
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Простой вопрос,может я что-то не знаю: Когда Россия в своей истории кому -то платила репарации (не считая дани Золотой орды и Крыму)?
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Чечні платить по сей день,таке буде й з донбасом.
Коли це станется сказати важко,але вперше за 5 років ми почули від влади про репарації від росії.В попередників на це було табу
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Завтра скажет, что он дебил (как этот Милованов), и отскочит от гнева Бенито Коломойского и ЯНЕЛОХа))))))
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Сторона подписавшая капитуляцию платит за все. Остальное то пустой лепет.
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Все эти победные реляции выглядят глупо, смешно и убого. В войне победили или как? С кого собрались репарации требовать?
Тьфу, этот псевдопатриотизм уже бесит.
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