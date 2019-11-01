 В 70-х в Германии пели: российские танки могут добраться до Берлина за 15 минут. Эта память уже стерлась в головах немецких политиков, - глава Фонда Зайделя Зайберлинг

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на Львовском форуме безопасности 31 октября сказал Даниель Зайберлинг, директор представительства Фонда Ганса Зайделя в Киеве.
По его мнению, в Европе забыли, что экономическая стабилизация после Второй мировой войны на континенте была достигнута в значительной мере благодаря США. Сегодня же, как отметил Зайберлинг, в большинстве стран Европейского Союза курс на сближение с РФ более популярен, чем ориентация на сохранение хороших отношений с США.
"В 70-х годах в Германии была популярной песня, где есть слова о том, что российские танки могут добраться до Берлина за 15 минут. Экономические успехи были омрачены черной тучей российской угрозы. Вот эта память уже стерлась в головах многих немецких политиков. Мы хотим видеть в России рациональность. Но хотим мы того, или нет, Россия не поменяет свое отношение к миру и Украине", - сказал он, отметив важность таких площдок для обсуждения, как Львовский форум.
1. Редко какой танковый батальон мог от объявления тревоги завестись в полном составе и выдвинуться на нулевку за 15 минут.
2. Танковый бой это не ралли.Если переть в лоб без артподготовки и/или отработки штурмовой авиации то будет бобо даже в танке.
3. По границе ФРГ с ГДР был проложен трубопровод с жидкой взрывчаткой. Если на любом пункте границы увидели бы приближение советских танков, то нажатие кнопки приводило к детонации по всей длине и по всей границе возникал противотанковый ров шириной и глубиной около 6-8 метров. Возможно, и в ЗБ было что-то подобное.
ПС Для гибридной войны эта штука не годится.
Er ist wieder da 2015
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