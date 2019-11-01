EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 За рубежом
  1441  29
Все про:Львов (3544) США (15690) Форум (108) Европейский союз (19)

 В 70-х в Германии пели: российские танки могут добраться до Берлина за 15 минут. Эта память уже стерлась в головах немецких политиков, - глава Фонда Зайделя Зайберлинг

В Европейском Союзе и в частности Германии политики забыли о том, как во времемна холодной войны находились под угрозой со стороны России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на Львовском форуме безопасности 31 октября сказал Даниель Зайберлинг, директор представительства Фонда Ганса Зайделя в Киеве.

По его мнению, в Европе забыли, что экономическая стабилизация после Второй мировой войны на континенте была достигнута в значительной мере благодаря США. Сегодня же, как отметил Зайберлинг, в большинстве стран Европейского Союза курс на сближение с РФ более популярен, чем ориентация на сохранение хороших отношений с США.

"В 70-х годах в Германии была популярной песня, где есть слова о том, что российские танки могут добраться до Берлина за 15 минут. Экономические успехи были омрачены черной тучей российской угрозы. Вот эта память уже стерлась в головах многих немецких политиков. Мы хотим видеть в России рациональность. Но хотим мы того, или нет, Россия не поменяет свое отношение к миру и Украине", - сказал он, отметив важность таких площдок для обсуждения, как Львовский форум.

Читайте также: В 2014 США неожиданно вступились за Украину. Сегодня нужно ставить вопрос, насколько серьезно Америка относится к своим обязательствам, - профессор военных наук Лоуренс Фридман

Источник: https://censor.net.ua/n3157176
 
   
 Топ комментарии
 
Но желание ехать на танках до Берлина у русских только усилилось.
 показать весь комментарий
 
я бы на месте Германии выразил озабоченность
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так они не устали от войны как зебилоиды да и там зебилоидов тогда не было!
 показать весь комментарий
 
 
ГСВГ уже нет,значит танки до Берлина за 15 минут не доедут.
 показать весь комментарий
 
 
Но желание ехать на танках до Берлина у русских только усилилось.
 показать весь комментарий
 
 
Я там служил совместно с украинцами. Так что могли и быстрее.
 показать весь комментарий
 
Могли. Но
1. Редко какой танковый батальон мог от объявления тревоги завестись в полном составе и выдвинуться на нулевку за 15 минут.
2. Танковый бой это не ралли.Если переть в лоб без артподготовки и/или отработки штурмовой авиации то будет бобо даже в танке.
3. По границе ФРГ с ГДР был проложен трубопровод с жидкой взрывчаткой. Если на любом пункте границы увидели бы приближение советских танков, то нажатие кнопки приводило к детонации по всей длине и по всей границе возникал противотанковый ров шириной и глубиной около 6-8 метров. Возможно, и в ЗБ было что-то подобное.
 показать весь комментарий
 
 
Да не было такого трубопровода. Хотя идея интересная, попробуйте реализовать.
 показать весь комментарий
 
Я об этом в еще конце 80-х читал.
ПС Для гибридной войны эта штука не годится.
 показать весь комментарий
 
сейчас есть штуки гораздо интереснее, вот их и надо реализовывать
 показать весь комментарий
 
Ти і зараз служиш ***** кремлівський холуй,навіть мови своєї зрікся,худоба.
 показать весь комментарий
 
 
Тогда Брежнев был, а он вроде с Украины.
 показать весь комментарий
 
А ніхто й не заперечував що в Україні були і є козли,але ж не в такій кількості як у вас. У 70-х у Німеччині співали: російські танки можуть дістатися до Берліна за 15 хвилин. Ця пам'ять вже стерлася в головах німецьких політиків, - глава Фонду Зайделя Зайберлінг - Цензор.НЕТ 5069 В сім"ї не без урода.А у вас теж нормальні є ,тільки в одиночних пікетах,на відміну від наших майданів.
 показать весь комментарий
 
брєжнєв був з набіріжних чєлнов, раSSія, завезений казачок після Голодоморів кремля....
 показать весь комментарий
 
А зачем русским танкам было добираться до Берлина, когда они уже там стояли?
 показать весь комментарий
 
 
Имели в виду Западный Берлин. Там их не стояло. (с)
 показать весь комментарий
 
 
Если бы имели, то так бы и писали. И пели. И ходу до Западного Берлина, со всех сторон окруженного ГДР, было не 15 мин, а в десять раз меньше. Потому и боялись. Да и сейчас еще боятся, хоть и русских танков там уже давно нет.
 показать весь комментарий
 
я бы на месте Германии выразил озабоченность
 показать весь комментарий
 
 
а шо тут такого смешного? украинские танки тоже за 15 минут могут достичь берлина, если пойдут впэрэд. на захид
 показать весь комментарий
 
А на що укр танкам пертися на Берлін ?? Якщо на змагання натовські то танковий полігон де це відбувалось і відбувається далеко від Берліна
 показать весь комментарий
 
Та судя по тому что происходит в мире, то в Германии скоро новый Гитлер появится.
 показать весь комментарий
 
 
Смотрел недавно фильм немецкий. Не вспомню название, но сюжет такой, что Гитлер просыпается в современной Германии и люди начинают узнавать его на улицах и поддерживать как политика. Хорошая комедия с серьезным посылом
 показать весь комментарий
 
 
Ну а что, история циклична. Гитлер это образно, это может быть другой человек но который будет как он.
 показать весь комментарий
 
 
Он снова здесь
Er ist wieder da 2015
фэнтези, драма, комедия
 показать весь комментарий
 
Лось, в 70 не было "российских" танков. А сесесере после войны никуда с европы и не уходила
 показать весь комментарий
 
Да, современная Европа за исключением Польши и стран Балтии зажралась и забыла уроки истории. Потеряла инстинкт самосохранения. Значит будут работать законы Дарвина...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх