 В 70-х в Германии пели: российские танки могут добраться до Берлина за 15 минут. Эта память уже стерлась в головах немецких политиков, - глава Фонда Зайделя Зайберлинг

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на Львовском форуме безопасности 31 октября сказал Даниель Зайберлинг, директор представительства Фонда Ганса Зайделя в Киеве.

По его мнению, в Европе забыли, что экономическая стабилизация после Второй мировой войны на континенте была достигнута в значительной мере благодаря США. Сегодня же, как отметил Зайберлинг, в большинстве стран Европейского Союза курс на сближение с РФ более популярен, чем ориентация на сохранение хороших отношений с США.

"В 70-х годах в Германии была популярной песня, где есть слова о том, что российские танки могут добраться до Берлина за 15 минут. Экономические успехи были омрачены черной тучей российской угрозы. Вот эта память уже стерлась в головах многих немецких политиков. Мы хотим видеть в России рациональность. Но хотим мы того, или нет, Россия не поменяет свое отношение к миру и Украине", - сказал он, отметив важность таких площдок для обсуждения, как Львовский форум.

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