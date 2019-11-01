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Все про:Всемирный Банк (335) ЕБРР (214) Гончарук_Алексей (228)

 Соглашение о 300 млн долларов на ремонт дорог будет подписано уже в этом месяце, - Гончарук

В ноябре украинская делегация поедет в Брюссель подписывать соглашение на 300 млн долларов.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в эфире телеканала "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Все вообще начинается с мечты. Меморандум с респектабельными организациями, такими как Всемирный банк, Банк реконструкции и развития - это очень много! Они не подписываются под пустыми словами. Лучшим подтверждением этого является то, что в ноябре мы поедем в Брюссель подписывать соглашение на 300 миллионов долларов", - сказал Гончарук.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук на полях Международного инвестфорума RE: think. Invest in Ukraine и вице-президент ЕБРР Алан Пию подписали Меморандум о программе финансирования региональных дорог. Партнеры из ЕБРР будут кредитовать областные государственные администрации под местные гарантии. Начать планируют с восстановления местных дорог в Херсонской области.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157175
 
 
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дорогу вам на ростов бесплатно сворганим
так шо не переживайте
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ты сегодня уже бухал? или тока налило браги в свое корыто??
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Це смішні кошти,для такої великої держави.Краще у Валерійовича попросіть.
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Хорошее дело делаете, ребята. Но $300 млн. на дороги сейчас это почти ноль.
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Короче, пешком ходить будем, как и раннее, как в далёком детстве под стол. Так просто безопаснее.
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Дайте, не минайте.🤣 Треба зеуряду в Брюселі ходити з простягнутою рукою і будуть більші кошти.😅
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вот это не твое дело
приспособленец
отьедай шею
курды тебя в гости ждут
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"Все вообще начинается с мечты..."
мечта сбылась - криворогатые хлопцы едут в ноябре за баблом )))
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