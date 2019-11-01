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 Политика Украины
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Все про:Львов (3544) пропаганда (2342) Ходжес (55)

 Честные и агрессивные СМИ должны призывать государственные институты к ответственности, - Ходжес о противостоянии российской пропаганде

Генерал-лейтенант армии США (в отставке), соорганизатор Безопасности форума Бен Ходжес считает, что честные и агрессивные СМИ должны призывать власти к ответственности в том чсиле за поддержку пропагандистских лозунгов Кремля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал 31 октября на Львовском форуме безопасности.

"Прежде всего - это честные и агрессивные СМИ, готовы призвать своих лидеров и государственные институты к ответственности. Второй пункт - честная судебная система, которая работает исключительно на основе верховенства права. Третье: Украина должна увеличить прозрачность и понятность того, как расходуются средства на безопасность. Потому что граждане страны должны знать, что их деньги идут непосредственно на экипировку армии, ее обучение и повышение возможностей выживания воинов. Ведь потеря уверенности граждан в своем правительстве, в своей армии просто сыграет на руку России, старается как можно больше разъединить украинское общество", - сказал он.

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Напомним, Львовский форум по безопасности на тему: "Россия в Европе: старые ошибки и новые вызовы" начал 31 октября работу в информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.

В форуме принимают участие более 200 экспертов и чиновников из более чем 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.

Источник: https://censor.net.ua/n3157174
 
 
 Топ комментарии
 
И вообще на Майдане надо установить табло, где каждый день начислялась бы сумма, которую должна выплатить рашка за оккупацию Крыма и Донбасса. Пусть этот счётчик и нервирует и напоминает о неотвратимости наказания.
Честные и агрессивные СМИ должны призывать государственные институты к ответственности, - Ходжес о противостоянии российской пропаганде - Цензор.НЕТ 3771
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Ага, точно точно. И потому пэтька продал мертвечуку три канала, за пять лет не закрыл цвинтер и прочее прочее...
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богдан высказался . что бубочка очень расстраивается когда читает в интернете плохое про себя и свои инициативы и пока пытается запретить президенту читать в интернете и фейсбуке . интересно если бубочка не послушается умного наставника . что богдан запретит тогда ?
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Ну...с агрессией у украинских СМИ всё в порядке. Тут без проблем. Вот с честностью...
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Нехай нервує Зєляпутя,що всі його оборудки з мокшами стають відомими суспільству.
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И вообще на Майдане надо установить табло, где каждый день начислялась бы сумма, которую должна выплатить рашка за оккупацию Крыма и Донбасса. Пусть этот счётчик и нервирует и напоминает о неотвратимости наказания.
Честные и агрессивные СМИ должны призывать государственные институты к ответственности, - Ходжес о противостоянии российской пропаганде - Цензор.НЕТ 3771
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Третье: Украина должна увеличить прозрачность и понятность того, как расходуются средства на безопасность. Потому что граждане страны должны знать, что их деньги идут непосредственно на экипировку армии, ее обучение и повышение возможностей выживания воинов. Источник: щhttps://censor.net.ua/n3157174

Вот потому слуги вкуярили овердокуя деньгов в бюджет РНБО (мол потом будут распределятся уже непосредственно и на армию в том числе), чтоб прозрачнее расходование средств было?
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Єдині, хто протистоїть роспропу на телебаченні- це передачі "Антизомбі" та "ГО" на ICTV. Хоча дивлюсь їх на ютубі.
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Ага, точно точно. И потому пэтька продал мертвечуку три канала, за пять лет не закрыл цвинтер и прочее прочее...
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Но наш Народный Президент уже за пять-то месяцев и цвинтер щакрыл и мертвечуковско-борыжные инфопомойки, правда же?

Что говоришь?.. А чего так?
А чего так?
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https://www.google.com/amp/s/inforesist.org/u-telekanala-medvedchuka-zabrali-liczenziyu/amp/

Не обляпайся, сойка.
Дело пошло
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Слід зазначити, що телеканал втратив право на трансляцію тільки через цифрові приставки Т2.
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Что ты чешешь? Все каналы кума ***** работают, бубочка.
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У той же час в супутниковому і кабельному сегменті він продовжить мовлення, як і в інтернеті.

Жирнішим слоєм намащуй зебіл.
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Сбей спутник, вы же соевые все магете.）
То, что отозвали у тебя сомнений не вызвало?
Не обляпайся, пэчмо
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богдан высказался . что бубочка очень расстраивается когда читает в интернете плохое про себя и свои инициативы и пока пытается запретить президенту читать в интернете и фейсбуке . интересно если бубочка не послушается умного наставника . что богдан запретит тогда ?
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Та в ж Європі засилля агентів ФСБ Москові і їх пропагандистів. Усі ці мітинги, жовті жилети, оранжеві, протести в Каталонії, біжинці зі сходу, терористи іділ ... це все провокації Москви і її сателітів. А ви Європа дальше радійте "великому" Пу, лобизайте його, прислужливо подавайте йому руку, пускайте в свій дім, а він буде гадити, гадити, в ви за ним підтирати, підтирати. Боягузи ви ущербні за тридцять *********** удавитесь.
Черчіль колись казав: -У майбутньому фашисти називатимуть себе антифашистами. Ніби в воду дивився, це про путлера і його москалофашистів.
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При всем уважении, он как с космоса прилетел! Где эти честные? Все рейтинговые СМИ в руках олигархата. Сейчас в Украине СемиОлигарщинана!!! И новости рейтинговых СМИ координируются! Пример : Многотысячный митинг учителей в Киеве замолчали все СМИ, кроме 5 канала и Прямого!!!! Думайте!
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