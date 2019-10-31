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 Политика Украины
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Все про:Азовское море (1318) Львов (3544) Форум (105) Черное море (573) Ходжес (55)

 Запад должен противостоять захвату украинских кораблей Россией, - генерал-лейтенант армии США Ходжес

Генерал-лейтенант ВС США (в отставке), соорганизатор Безопасности форума Бен Ходжес считает, что для обеспечения навигации на море Украина должна координировть действия с Румынией и Грузией и опираться на поддержку США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал 31 октября на Львовском форуме безопасности.

"Морской вызов заключается в том, что Россия может давить на Одессу, препятствовать движению торговых судов и военно-морским учениям. Украина в защите своих интересов должна солидаризироваться с соседками по Черноморскому региону - Грузией и Румынией и опираться на поддержку ВМС США", - отметилХоджес.

"Страны Запада должны помочь остановить такие незаконные действия, как захват украинских судов или создание закрытых для судоходства зон", - добавил он.

В плане стратегии, по его мнению, самая большая опасность для Украины - возможное снятие санкций с России.

Читайте также: Дискуссия вокруг "формулы Штайнмайера" возлагает особую ответственность на Германию. Она должна давить на Россию, - Ходжес

При этом Молли МакКью, исследовательница российского влияния в информационной войне, исполнительный директор Fianna Strategies, отметила, что Россия практически нейтрализировала Болгарию, которая несмотря на членство в НАТО не принимает участия в учениях и акциях Альянса.

Также на Форуме говорили о перспективах Балто-Черноморского сотрудничества.

Читайте также: Дискуссия вокруг "формулы Штайнмайера" возлагает особую ответственность на Германию. Она должна давить на Россию, - Ходжес

Источник: https://censor.net.ua/n3157172
 
 
 Топ комментарии
 
Дело не в кораблях .
Дело в том , что этот придурок из Квартала под смехуёчки и шуточки планомерно пляшет под дудку Макрона и Хуйла .
Вот так незаметно он или присоединит Украину к Бомбасу , или превратит страну в Приднестровье .
Ему бы насрать на Хуйла и прочих Макронов , и начать наводить порядок внутри страны , поднимая экономику и готовясь к войне , а оно полезло во внешнюю политику , не весь кем себя возомнив .
А ума-то и не оказалось ...
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Дивно що Ходжес не закликає Туреччину до спільних дій з Україною в Чорному морі, а флот Туреччини, найбільший та найпотужніший в Чорному морі! Отже з Туреччиною у США серйозний конфлікт і він буде мати довгострокові наслідки, аж до закриття американських баз в Туреччині!
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Нарід хотів хлєба і зрєліщ. Получітє-распішитєсь.
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Конечно должен. Бери Капитана Америку и и Железного Человека и за дело, Ходжес!
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Дивно що Ходжес не закликає Туреччину до спільних дій з Україною в Чорному морі, а флот Туреччини, найбільший та найпотужніший в Чорному морі! Отже з Туреччиною у США серйозний конфлікт і він буде мати довгострокові наслідки, аж до закриття американських баз в Туреччині!
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Зараз у України непоганий шанс,Турки виявились ненадійними,а Америці потрібно в Чорному морі більше впливу на фоні російського безпрєдєла.
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нихера сибе???
отвлекать таких спецов - неее)))
выпустят марку почтовую
или статью напечатают в ббс
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Дело не в кораблях .
Дело в том , что этот придурок из Квартала под ********* и шуточки планомерно пляшет под дудку Макрона и ***** .
Вот так незаметно он или присоединит Украину к Бомбасу , или превратит страну в Приднестровье .
Ему бы насрать на ***** и прочих Макронов , и начать наводить порядок внутри страны , поднимая экономику и готовясь к войне , а оно полезло во внешнюю политику , не весь кем себя возомнив .
А ума-то и не оказалось ...
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Нарід хотів хлєба і зрєліщ. Получітє-распішитєсь.
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что реально могли бы сделать США так это блокировать счета расейских олигархов, что бы они были вынуждены остановить свои предприятия на расеи и уволить рабочих, это были бы очень существенные санкции, плюс отключить их от SWIFT, но этого не происходит, одни только бла бла бла.
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Да ладно вам переживать. Гончарук сказал еще месяц назад что Рашка вот-вот вернет корабли. Может позже. Может не на ходу. Может быть в следующем году. Главное Зештанмаер спас Рашку от санкций за морское пиратство.
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Без проблем, 2 авиабазы, радары дрло и площадки лэнд томахук, плюс отряд плавцов в Очакове ( можно royal boat service) на постоянной основе.
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Рудому своєму скажи, мож дослухається.

Втім, якщо розберетеся з рудим, то можливо більш далекоглядного оберете, а там ....
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А Турляндия побоку? Черноморская страна НАТО.
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