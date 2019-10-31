 Запад должен противостоять захвату украинских кораблей Россией, - генерал-лейтенант армии США Ходжес

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал 31 октября на Львовском форуме безопасности.
"Морской вызов заключается в том, что Россия может давить на Одессу, препятствовать движению торговых судов и военно-морским учениям. Украина в защите своих интересов должна солидаризироваться с соседками по Черноморскому региону - Грузией и Румынией и опираться на поддержку ВМС США", - отметилХоджес.
"Страны Запада должны помочь остановить такие незаконные действия, как захват украинских судов или создание закрытых для судоходства зон", - добавил он.
В плане стратегии, по его мнению, самая большая опасность для Украины - возможное снятие санкций с России.
При этом Молли МакКью, исследовательница российского влияния в информационной войне, исполнительный директор Fianna Strategies, отметила, что Россия практически нейтрализировала Болгарию, которая несмотря на членство в НАТО не принимает участия в учениях и акциях Альянса.
Также на Форуме говорили о перспективах Балто-Черноморского сотрудничества.
отвлекать таких спецов - неее)))
выпустят марку почтовую
или статью напечатают в ббс
Дело в том , что этот придурок из Квартала под ********* и шуточки планомерно пляшет под дудку Макрона и ***** .
Вот так незаметно он или присоединит Украину к Бомбасу , или превратит страну в Приднестровье .
Ему бы насрать на ***** и прочих Макронов , и начать наводить порядок внутри страны , поднимая экономику и готовясь к войне , а оно полезло во внешнюю политику , не весь кем себя возомнив .
А ума-то и не оказалось ...
Втім, якщо розберетеся з рудим, то можливо більш далекоглядного оберете, а там ....