 Запад должен противостоять захвату украинских кораблей Россией, - генерал-лейтенант армии США Ходжес

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал 31 октября на Львовском форуме безопасности.

"Морской вызов заключается в том, что Россия может давить на Одессу, препятствовать движению торговых судов и военно-морским учениям. Украина в защите своих интересов должна солидаризироваться с соседками по Черноморскому региону - Грузией и Румынией и опираться на поддержку ВМС США", - отметилХоджес.

"Страны Запада должны помочь остановить такие незаконные действия, как захват украинских судов или создание закрытых для судоходства зон", - добавил он.

В плане стратегии, по его мнению, самая большая опасность для Украины - возможное снятие санкций с России.

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При этом Молли МакКью, исследовательница российского влияния в информационной войне, исполнительный директор Fianna Strategies, отметила, что Россия практически нейтрализировала Болгарию, которая несмотря на членство в НАТО не принимает участия в учениях и акциях Альянса.

Также на Форуме говорили о перспективах Балто-Черноморского сотрудничества.

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