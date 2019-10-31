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 Политика Украины
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Все про:Яременко Богдан (55) Ткач Михаил (7)

 "Извинился перед президентом, а не перед народом", - журналист Ткач о поступке нардепа Яременко

Напомнив журналистам "о законе и морали", Яременко показал свое пренебрежение к закону.

Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Михаил Ткач, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня депутат Яременко с трибуны украинского парламента сказал: "В этой стране существует закон, который защищает мою и каждого из вас личную переписку. Обнародование переписки является уголовным преступлением и тот, кто сделал это оттуда (показывает на ложу журналистов), заработал от трех до семи лет. Я не угрожаю, я просто напоминаю о законе и морали, который для всех один". В этой речи есть плюсы и минусы. Плюсы: о морали напоминает народный депутат, а не те, с кем переписывался народный депутат. Минусы: в одном выступлении депутат апеллирует к закону и демонстрирует пренебрежение законом", - написал Ткач.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Надо тебя больше леди делать": опубликована новая переписка нардепа Яременко с девушками во время голосования. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Журналист считает симптоматическим то, что за свое поведение Яременко извинился перед президентом, а не перед народом Украины.

"Случаи, когда депутаты понимали, что за нарушение их ждет наказание только в случае, когда они не будут служить президенту, были. Но общество в разное время и разными способами заявляло о своих правах на власть", - подытожил Ткач.

Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

Также на Цензор.НЕТ: Трогавший себя за гениталии в зале парламента Кива обратился в полицию из-за секс-переписки Яременко. ДОКУМЕНТ

31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывает из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.

Извинился перед президентом, а не перед народом, - журналист Ткач о поступке нардепа Яременко 01Извинился перед президентом, а не перед народом, - журналист Ткач о поступке нардепа Яременко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3157171
 
 
 Топ комментарии
 
А вы знали, что в песне «Я люблю свою страну. Люблю свою жену. Люблю свою собаку.» искренне только про собаку? "Извинился перед президентом, а не перед народом", - журналист Ткач о поступке нардепа Яременко - Цензор.НЕТ 281
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Холуи, они такие - лижет начальству, плюёт на народ...
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Этот хряк понимает,что от корыта его может отогнать только шмаркля,вот он перед ним и извиняется.У народа нет возможности отозвать этого борова,вот он на народ положил и не счел нужным просить у него прощения.
Маргинальное большинство в Раде.Они еще и не так будут чудить от вседозволенности.
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А вы знали, что в песне «Я люблю свою страну. Люблю свою жену. Люблю свою собаку.» искренне только про собаку?
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А що є собака? Не існуюча собака охороняє не існуючий лісапет?😁
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да...СН пробивают "дно" за "дном"...в турборежиме...вот это будет сценарий для нового сериала-"секс в ВР"... "Извинился перед президентом, а не перед народом", - журналист Ткач о поступке нардепа Яременко - Цензор.НЕТ 8160
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Холуи, они такие - лижет начальству, плюёт на народ...
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А что этому кнуру может сделать народ ???
А вот презик может ему сделать много неприятного ...
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А оно презу надо ( в смысле - сделать много неприятного)?
На тормозах спустили такого и столько, что на голову не налазит.
Как по мне, каков поп - таков и приход
а у СН , по ходу, приход массовый во всех отношениях
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Рыба гниет с головы,каков 🤡🤢през ,такие и члены-🤮😂
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Рыба гниет не с головы, а с живота. Того самого живота, который эту шоблу выбрал.
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Та я такую охоту, как в этом году, знаешь где видел? Там, где ото само табу для Яремы. В субботу выехали, дождь как зарядил...Я до вчершнего утра высидел, плюнул и уехал. Я мясо в ноябре на кукурузном поле у знакомого фермера возьму, а из-за рогов геморрой с ангинами себе наживать - дурних нема, все на московию поихали.
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Не занимайся личной перепиской в рабочее время под десятки камер журналюг, жирный дрочер!
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Ткач, Ткач, перед яким народом?
73% не народ, а населення. Населенню ніяких вибачень не треба, принаймні ще 4,5 роки, вистачить і казочок

Та й решті вибачень не треба, голови Зекоманди на палях достатньо буде.
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Эмигрируй - для тебя большинство украинцев не люди, ты ненавидишь их. Не мучай ни себя, ни украинцев, своим присутствием здесь.
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Ну як же без скабєєвой така тема,а ще буде "Вєчєрній",нє не Квартал,а соловьов
У ********* та інших шавок олігархів мощна підтримка від русні

"Извинился перед президентом, а не перед народом", - журналист Ткач о поступке нардепа Яременко - Цензор.НЕТ 7262
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Яременко не винен. Винні похоботи, але це табу.
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********** обидно, что Яременко не ее вызывал, она бы точно анал табу не обьявила. Там за бабки любой каприз.
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Этот хряк понимает,что от корыта его может отогнать только шмаркля,вот он перед ним и извиняется.У народа нет возможности отозвать этого борова,вот он на народ положил и не счел нужным просить у него прощения.
Маргинальное большинство в Раде.Они еще и не так будут чудить от вседозволенности.
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Когда Зеленский ветировал закон о химической кастрации, он уже о чем-то догадывался "Вибачився перед президентом, а не перед народом", - журналіст Ткач про вчинок нардепа Яременка - Цензор.НЕТ 1882
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Какая то дура просила 100$ в час. Если бы она увидела это тупое рыло обезьяны, она захотела бы 100 в секунду. Ему проще и дешевле заплести хвост с Кивой.
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он бы постарался вложиться в секунду, экономя средства налогоплатильщиков ))
...заплести хвост с Кивой.
))))))))
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до влади прийшли моральні уроди, аморальні негідники, спритні цинічні прагматики, кремльовські запроданці
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Зебільний лохокторат зі своїх зарплат ($4000) готовий хоч щодня оплачувати сексуальні забаганки своїх обранців. Так, зебобіки? Хочете принести користь нашій економіці? Віддайте своїх дочок та сестричок у школи відповідних "танців" і нехай вони час від часу працюють безкоштовно на ниві послуг тіпо "СН".
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Рада очень веселая и турбированная)) далеко заедем))
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Ще пів року тому, це було кумедно, але тепер, нажаль, на таке навіть уваги не звертаю. Це стало буденністю, якою вже нікого не здивуєш. Навіть якщо вони всі прийдуть голі у ВР, малороси скажуть, що Порох у них одяг відібрав
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Елена Павлова (Моторола)
Ленка "Канистра"
новенький паспорт. готова голосовать
"Вибачився перед президентом, а не перед народом", - журналіст Ткач про вчинок нардепа Яременка - Цензор.НЕТ 5690
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Так вот он какой турбоаналрежим от слуг ЗЕурода .
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Зеленые человечки живут на уровне инстинктов
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Богдан откровенно недостойно ведёт себя на службе. Слуга народа в парламенте должен непрерывно, не жалея себя работать над законами, которые так нужны людям, а не переписываться со жрицами (любви). Вот отпахал денёк на благо народа, пришел домой, отдыхаешь на диване перед ящиком, в кругу семьи - тогда можешь переписываться с проститутками, это нормально. Но никак не на рабочем месте ...
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Цитата від журналіста Михаила Ткача:

"Напомнив журналистам "о законе и морали", Яременко показал свое пренебрежение к закону.Источник: https://censor.net.ua/n3157171"

До якого Закону показав зневагу Яременко, журналіст Ткач завбачливо не вказав.

І не випадково не вказав.
Бо закон, мимохідь згаданий "журналістом", що його нібито зневажив Яременко, існує тільки в уяві того, так званого журналіста.

А мені на тлі цього скандалу з нічого згадався Бальзак, котрий ще аж у тридцяті роки 19 сторіччя в своїй Людській комедії назвав журналістику другою найстарішою професією.

Не думаю, що треба комусь (хіба що порохолюбивим спамописцям, та організмам з дипломами журналістів) нагадувати, яка професія є найстаршою і першою з найстарших.
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Відрухово натиснув Ентер, так і не пояснивши спамописцям та "журналістам" яка ж професія є першою найстарішою - це проституція, а професіоналки/професіонали звуться повіями - Панас Мирний ще називав їх Гулящими, і напевно існують і інші синоніми...
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В Украине проституцию декриминализировали? Когда?
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Это не нардеп - это просто пародия на нардепа жопашная !!! Позор !
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Шо ви вчепилися в Яременко? Ця людина є звичайним зедебілом, як і 73% зевиборців. Наступногоо разу він у ВР займеться сексом прямо у "захищеному куті". Обирайте далі подібних, бо кому тепер гарно😍
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а в чем извиняться ? что у него х@й стоит ? или что в рабочее время - так тут на цензоре не все на зарплате в раб время
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почему вдруг перед президентом… или «Адже ми домовлялися смакувати їх разом»!?
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КТОТО может внятно обьяснить украинцам( налогоплательщикам) КАКАЯ ЗАРПЛАТА У НАРДЕПА ЯРЕМЕНКО
А ТО чтото 100 долларов туда- сюда. Как то легко ими кидается . ЗНАЧИТ В РАЛЕ ВСЁ-ТАКИ ПЛАТЯТ ПО 30 000 за законы
А может Яременко платят лично за изгаживание иммиджа страны на мировой арене?
ВООБЩЕ НАБУ ДОЛЖНО ЗАНЯТЬСЯ ДОХОДАМИ ЯРЕМЕНКО. И журналисты тоже
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