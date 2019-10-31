 "Извинился перед президентом, а не перед народом", - журналист Ткач о поступке нардепа Яременко

Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Михаил Ткач, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня депутат Яременко с трибуны украинского парламента сказал: "В этой стране существует закон, который защищает мою и каждого из вас личную переписку. Обнародование переписки является уголовным преступлением и тот, кто сделал это оттуда (показывает на ложу журналистов), заработал от трех до семи лет. Я не угрожаю, я просто напоминаю о законе и морали, который для всех один". В этой речи есть плюсы и минусы. Плюсы: о морали напоминает народный депутат, а не те, с кем переписывался народный депутат. Минусы: в одном выступлении депутат апеллирует к закону и демонстрирует пренебрежение законом", - написал Ткач.
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Журналист считает симптоматическим то, что за свое поведение Яременко извинился перед президентом, а не перед народом Украины.
"Случаи, когда депутаты понимали, что за нарушение их ждет наказание только в случае, когда они не будут служить президенту, были. Но общество в разное время и разными способами заявляло о своих правах на власть", - подытожил Ткач.
Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.
Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).
Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.
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31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывает из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.
А вот презик может ему сделать много неприятного ...
На тормозах спустили такого и столько, что на голову не налазит.
Как по мне, каков поп - таков и приход
а у СН , по ходу, приход массовый во всех отношениях
73% не народ, а населення. Населенню ніяких вибачень не треба, принаймні ще 4,5 роки, вистачить і казочок
Та й решті вибачень не треба, голови Зекоманди на палях достатньо буде.
за сотку???
У ********* та інших шавок олігархів мощна підтримка від русні
Маргинальное большинство в Раде.Они еще и не так будут чудить от вседозволенности.
...заплести хвост с Кивой.
))))))))
Ленка "Канистра"
новенький паспорт. готова голосовать
"Напомнив журналистам "о законе и морали", Яременко показал свое пренебрежение к закону.Источник: https://censor.net.ua/n3157171"
До якого Закону показав зневагу Яременко, журналіст Ткач завбачливо не вказав.
І не випадково не вказав.
Бо закон, мимохідь згаданий "журналістом", що його нібито зневажив Яременко, існує тільки в уяві того, так званого журналіста.
А мені на тлі цього скандалу з нічого згадався Бальзак, котрий ще аж у тридцяті роки 19 сторіччя в своїй Людській комедії назвав журналістику другою найстарішою професією.
Не думаю, що треба комусь (хіба що порохолюбивим спамописцям, та організмам з дипломами журналістів) нагадувати, яка професія є найстаршою і першою з найстарших.
А ТО чтото 100 долларов туда- сюда. Как то легко ими кидается . ЗНАЧИТ В РАЛЕ ВСЁ-ТАКИ ПЛАТЯТ ПО 30 000 за законы
А может Яременко платят лично за изгаживание иммиджа страны на мировой арене?
ВООБЩЕ НАБУ ДОЛЖНО ЗАНЯТЬСЯ ДОХОДАМИ ЯРЕМЕНКО. И журналисты тоже