 "Извинился перед президентом, а не перед народом", - журналист Ткач о поступке нардепа Яременко

Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Михаил Ткач, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня депутат Яременко с трибуны украинского парламента сказал: "В этой стране существует закон, который защищает мою и каждого из вас личную переписку. Обнародование переписки является уголовным преступлением и тот, кто сделал это оттуда (показывает на ложу журналистов), заработал от трех до семи лет. Я не угрожаю, я просто напоминаю о законе и морали, который для всех один". В этой речи есть плюсы и минусы. Плюсы: о морали напоминает народный депутат, а не те, с кем переписывался народный депутат. Минусы: в одном выступлении депутат апеллирует к закону и демонстрирует пренебрежение законом", - написал Ткач.

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Журналист считает симптоматическим то, что за свое поведение Яременко извинился перед президентом, а не перед народом Украины.

"Случаи, когда депутаты понимали, что за нарушение их ждет наказание только в случае, когда они не будут служить президенту, были. Но общество в разное время и разными способами заявляло о своих правах на власть", - подытожил Ткач.

Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

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31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывает из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.