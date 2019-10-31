 В 2014 США неожиданно вступились за Украину. Сегодня нужно ставить вопрос, насколько серьезно Америка относится к своим обязательствам, - профессор военных наук Лоуренс Фридман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом вчера на открытии Львовского форума по безопасности сказал Лоуренс Фридман, профессор в области исследований войны в Королевском колледже Лондона, автор книги "Украина и искусство стратегии".



Он выступил с речью "Россия и границы больших стратегий", в которой размышлял о том, что значит быть великой державой.

"Украина сегодня находится в центре всех изменений. Она может ожидать нападения России, но не уверена, какого объема помощи может ожидать от своих друзей в Европе и Америке. НАТО наиболее сформированный и цельный из всех американских альянсов. Но у них есть определенный потенциал выжить и без Америки. Тогда как основные европейские государства могут посоревноваться с Россией, хотя им пришлось бы увеличить свои оборонные бюджеты. Нужно говорить о том, насколько серьезно администрация США относится к своим обязательствам.

Украина, как и Грузия, не является членом НАТО, и это одна из причин, почему Путин позволяет себе такую ​​агрессию 2013-2014 годах. Он получил санкции за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на Донбассе. Но это не заставило его отступить. Основной сдерживающий фактор для России – в том, что она не получила политическую поддержку в ситуации с Крымом. Мы можем много говорить о реальных мотивах по поводу Украины, но мы понимаем, что главная цель – восстановление влияния на Киев, которое она потеря после побега Януковича и стало понятно, что новая власть не будет с ними друзьями", - сказал он.

Он отметил, что Украине летом 2014 года украинская армия не смогла бы остановить Россию, однако удалось консолидировать международное сообщество.

"Украина также ограничила их в информационной войне. Больше всего (со стороны Росси – Ред) мы видим попытку отказать от ответственности за сбитый самолет МН17. Но также мы говорим о разных анклавах, в том числе в вопросе Крыма, которые так или иначе истощили ресурсы России, и в целом идею откупиться от Украины огромным заемом.

Но мы дошли до ситуации, когда некуда двигаться дальше. С сентября 2014 года видим, что за первыми минскими соглашениями ситуация немного поменялась. Конечно, это не замороженный конфликт. До сих пор большое количество смертей и разрушений. Но нужно помнить, что в бывшем Советском Союзе очень много конфликтов не решалось. Для России как великой державы это риск, потому что у нее все больше нерешенных конфликтов и на Ближнем Востоке, это ставят под сомнение ее мощность как великой державы.

Кроме того, сегодня мы живем в ситуации, когда Путин пытался заигрывать с американской политикой. Конечно, это имеет свою цену. Америка на удивление отреагировала и нанесла удар в ответ за Украину", - добавил лектор.

Фридман подчеркнул, что Путин пытается показать, что мнением России нельзя пренебрегать.

"Он постоянно хвастается новым оружием. Пытается создать имидж могущества, хотя его реальные политические успехи, скромные… Позиция США намного важнее для международного сообщества, чем позиция России", - сказал он.