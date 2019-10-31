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Все про:Бутусов Юрий (1889) 72 отдельная механизированная бригада (86) Золотое (117) разведение сил (32)

 Что происходит в зоне разведения войск близ Золотого. ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КАРТА ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал данные о ситуации в Золотом и Катериновке, где состоялся развод сил, опубликовав эксклюзивную карту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Бутусов отметил: "Что происходит в зоне разведения войск близ Золотое? Карта тактической обстановки с пояснениями.

Источники Цензор.НЕТ в ОБСЕ сообщили о тактической обстановке в посёлках Катериновка и посёлке Золотое-4, которые частично находятся в зоне разведения войск близ Золотого.

Итак, на карте розовым цветом выделен участок разведения войск. Это участок номер 2, в который попадает большая часть села Катериновка и небольшая часть посёлка Золотое-4. Разведение касается только этой части территории, шириной примерно в 2 километра, все другие позиции остаются неизменными, сохраняется полный огневой контроль с флангов. На участке пунктиром выделена линия расположения передовых подразделений 72-й механизированной бригады, с этой линии две зелёных стрелки в наш тыл - это обозначение отхода наших подразделений на две господствующие высоты, примерно на 400-500 метров назад. Сплошные синие линии - это линии, где ВСУ располагаются сейчас. Под нашим контролем - ключевые тактические высоты, которые позволяют ВСУ контролировать оставленные позиции. Однако военнослужащие Украины остаются в самой Катериновке, там где ушла пехота. Военнослужащие Нацгвардии, сотрудники полиции, "скорая помощь" - неотлучно дежурят в посёлке. В посёлке работает школа, которую посетил президент. Никакие российские банды зайти в посёлок не могут. В посёлке сохраняется пост добровольцев Нацкорпуса, который своими глазами наблюдает обстановку. На мосту на линии разграничения стоит поставленная украинцами машина- кунг, в ней постоянно дежурит патруль СЦКК. Работает регулярно в посёлке и наша разведка. У противника нет шансов, чтобы зайти на оставленные позиции ВСУ незамеченным. Справа от Катериновки - посёлок Золотое-4. Он формально вне зоны разведения и, как видно, в основном занят противником. ВСУ контролируют небольшую часть этого посёлка. На этом участке регулярно продолжаются перестрелки. В интернете есть видео, как группа "К-2" из 54-й бригады ведет ответный огонь по огневым точкам россиян в заброшенных домах Золотое-4. Наемники стреляют, провоцируют, наши отвечают, но вперёд не идут. Там короткие дистанции, перестрелки иногда идут на дистанции до 100 метров. Именно из этого посёлка россияне нарушают перемирие, отсюда иногда стреляют и по Катериновке. Поэтому когда добровольцы сообщали об обстрелах - они говорили правду. Стрельба вокруг зоны разведения продолжается, и прилеты из стрелкового оружия случаются, выстрелы слышно.

Беспокойство гражданского общества вполне обоснованно, наши военные также полностью разделяют озабоченность по поводу отхода на любое расстояние любых наших подразделений, и понимают ответственность за жизни жителей в зоне разведения, за жизни наших бойцов.

Однако командование 72-й бригады ВСУ полностью контролирует обстановку в зоне разведения войск".

Что происходит в зоне разведения войск близ Золотого 01

Источник: https://censor.net.ua/n3157169
 
 
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нужно подождать разгрузку гумконвоя от кацапа
тогда и оперативную обстановку можно обсуждать...
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Карта с которой начнется большая война. Отводят войска только из тех городов где находятся ВСУ. Совпадение? Не думаю.
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Ублюдки не зупиняться, доки нелох творить своє шоу.
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поки нам тут влаштували апохвєоз гримучої дрісні... ой! - апотеоз дрімучої гризні, там грібуть під себе ногами й руками
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