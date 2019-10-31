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 Президент Чехии Земан не признавал Крым частью России, - пресс-секретарь

Лидер Чехии Милош Земан продолжает считать аннексию Крыма незаконной, не взирая на визит делегации "пропутинских" крымских татар с оккупированного полуострова.

Об этом чешским СМИ заявил пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Позиция господина президента не изменилась - аннексия Крыма была и является незаконной", - сказал Овчачек.

Ранее пресс-секретарь президента на просьбу СМИ прокомментировать заявления прокремлевского крымскотатарской организации "Къырым бирлигы" о якобы признании Земаном оккупации Крыма отвечал так: "Люди имеют разные мнения. Я пережил 1980-е, когда нас заставляли иметь одно мнение. Я не хочу возвращения этого времени".

Читайте на Цензор.НЕТ: Визитом "пропутинских" крымских татар в Чехию занялись прокуратура и СБУ

Напомним, 30 октября стало известно, что представители маргинальной организации "Къырым бирлиги", поддерживающей оккупацию Крыма Россией, побывали в Пражском граде на торжественном приеме по случаю 101 годовщины со дня образования Чехословакии.

Посольство Украины в Чехии назвало это приглашение провокацией.

Информацию о визите делегации в Чехию проверяет прокуратура Автономной Республики Крым. СБУ устанавливает личности членов делегации.

Источник: https://censor.net.ua/n3157168
 
 
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