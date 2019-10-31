 Климкин уверен, что Россия ударит по югу Украины

Об этом Климкин заявил в интервью "Радио НВ", информирует Цензор.НЕТ.
Экс-глава МИД считает, что Кремль попытается расширить зону российской оккупации Донбасса на всю территорию Донецкой и Луганской областей.
"Если они будут потом раскручивать ситуацию, чтобы "объединить" Донбасс - а они будут, они же паспорта выдают на всем Донбассе, и на нашем тоже. А потом, я абсолютно уверен, будет удар по Югу", - сказал Климкин.
Также на Цензор.НЕТ: "Формула Штайнмайера - это не "зрада" и не победа, это - маразм", - Климкин
По его мнению, при помощи вооруженной агрессии на юге Украины президент РФ Владимир Путин мог бы попытаться решить проблемы своего рейтинга, контроля над Черным морем, создания "квази-Новороссии" и сухопутных коридоров в Приднестровье и аннексированный Крым. Также это позволило бы отсечь Украину от морского пространства.
А "путеннападет" это старая пэтькина мантра
ты откуда???
жывотное
99,9% солдат тоже уверены
и только ******* разводят нас и войска
Как будто мы и не выгоняли барыгу Пэдра .
Осталось Вовке на ноябрьские на Мальдивы поехать ...
Осла обрали вожаком
над Баранцями та Биками,
Бо він ревів: ,,Клянусь притьмом
Мир підписати із Вовками!"
Враз Лис-поштар приніс листа:
- Бажаєш миру? Красота!
Між благородними Вовками
Є згода дружбу мать з Биками.
Чекаєм в лігві посланця -
Тебе, Бика чи Баранця.
Послав Козла Осел послом.
Він щез. За тиждень Лис з листом:
- Нам, сірим, рветься вже терпець.
Ти миру хтів. Де посланець?
Від тебе ждемо ми гінця,
І не Козла, а Баранця.
Не лиш в Ослів є дур така
Питати миру в хижака.
Недавно наш Гарант дзвонив ...
Та що я? Байка про Вовків.
Так вот, повторюсь: не нападет, долбогрыЗЕ сами принесут Украину ху#лу, на блюдечке с зелёной каёмочкой.
Но, думаю Климкин воевать точно не поедет. Так что, непонятно, в чем смысл гадания, да и еще вот таким способом, ну, кроме нагнетания паники у людей со слабыми нервами.