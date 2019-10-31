EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  4304  71
Материалы по теме:
Все про:прогноз (517) Россия (74157) Климкин (2300)

 Климкин уверен, что Россия ударит по югу Украины

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что он "абсолютно уверен" в том, что Россия попытается расширить зону оккупации и нанесет удар по югу нашей страны.

Об этом Климкин заявил в интервью "Радио НВ", информирует Цензор.НЕТ.

Экс-глава МИД считает, что Кремль попытается расширить зону российской оккупации Донбасса на всю территорию Донецкой и Луганской областей.

"Если они будут потом раскручивать ситуацию, чтобы "объединить" Донбасс - а они будут, они же паспорта выдают на всем Донбассе, и на нашем тоже. А потом, я абсолютно уверен, будет удар по Югу", - сказал Климкин.

Также на Цензор.НЕТ: "Формула Штайнмайера - это не "зрада" и не победа, это - маразм", - Климкин

По его мнению, при помощи вооруженной агрессии на юге Украины президент РФ Владимир Путин мог бы попытаться решить проблемы своего рейтинга, контроля над Черным морем, создания "квази-Новороссии" и сухопутных коридоров в Приднестровье и аннексированный Крым. Также это позволило бы отсечь Украину от морского пространства.

Источник: https://censor.net.ua/n3157167
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
бублчка скажет ладно, лишь бы не погиб никто. и так до западной границы
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А ты с боевого дивана нанесешь ответку?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Клімкін нагнітає напругу в суспільстві, прогнозує наступ путіна і морський десант! Але ж питання до Клімкіна, а чому ти падло разом з твоїм босом порошенком нічого не робило коли було міністром, для того щоб унеможливити наступ путіна на південь? За 5 років не змогли навіть два катери до Одеси доставити, мутаки! Я вже не кажу про те що потрібно було купити в США кілька фрегатів і розмістити їх в портах Херсону, Миколаєва, Очакова, Южного, Одеси, Іллічівська, Б.Дністровського, Ізмаїлу, щоб унеможливити висадку морського десанту путіна на українське узбережжя!
 показать весь комментарий
 
 
игор, падло это ты, порох в 100 раз в плане армии сделал чем твой бубочка
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну да, сделал. Шайка свынарчуков подтвердит.
 показать весь комментарий
 
не, какое-то чмо с прокси подтвердит шото
 показать весь комментарий
 
 
*****, вот заела методичка! А Беня со своими подельниками 140 лярдов гривен скоммуниздили, и вас это совсем не иппет?
 показать весь комментарий
 
 
Якщо порох не робив,то чому зе не робить,а капітулює?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Т. е. ты и далее будешь сопли пузырями грозно надувать да грозные буквфки в тырнэте писать или таки порвешь твою липовую справку о плоскостопии да энурезе и пойдешь таки в армию?
 показать весь комментарий
 
ты с Горловки из окопа строчишь? устал от войны?
 показать весь комментарий
 
 
Да как же, он же сам оттуда, пскопские оне
 показать весь комментарий
 
 
Нанесе тобі. Спочатку оральну, потім анальну. Ти же це любиш.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порохняві, чому вас завжди збиває в дискусіі на сексуальні фантазіі? Школа Лахти?
 показать весь комментарий
 
 
Щас модная тема. ..приСЛуги УРода переписывающиеся со шлюхами прямо в Раде не дадут соврать.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порохнявые поют в одну дудку с приСЛугами УРода? А как же элитарность, патриотичность и вышиваночность? Гоже ли опускаться 5% элите до этих низменных страстей?
 показать весь комментарий
 
Странно это слышать от дезертира сбежавшего с Украины и теперь переживающего за Украину из за пАребрика. Когда назад ЗЕбил?? Хотя нет..лутше никогда не возвращайся..-1 ЗЕбил в Украине это же отлично.
 показать весь комментарий
 
 
Школа ЗЕлених депутатиків. Якщо маєш хоч трошки здорових рефлексів (слово "розум" навмисне не вживаю), то тримайся на безпечній дистанції від мене.
 показать весь комментарий
 
 
Зі мною все чудово. Просто не бачу резонів спілкуватися з тобою.
 показать весь комментарий
 
Что ты тогда делаешь в Украине, если каждый гражданин обязан защищать ее?
 показать весь комментарий
 
 
От того высера обороноспособность страны повысилась, а я пришел и все испортил, да?
 показать весь комментарий
 
Ну ты подстрекаешь не идти никуда и сдаться, конечно ты все портишь, а я просто знаю что я пойду, 3 раза ходил, пойду и в четвертый, а ты почему не пойдешь защищать?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Факты в студию о " ты подстрекаешь не идти никуда и сдаться"?
 показать весь комментарий
 
Ну ты же пишешь комментатору что он с дивана будет воевать,а откуда ты знать можешь? И это как-то может повлиять на то что ты не пойдешь?
 показать весь комментарий
 
ЗЕбил методички меняет. КОгда пацаны в Золотое самипришли в окопы, и у тебя ЗЕбила вариант про боевой диван и окопы автоматически отпал ибо они уже в окопах, то ты ЗЕбил перешёл сразу ко второму пунку методички про анархию и самоуправство. Просекли винторогий кацапчик твои метдички, вали на сру весну кац.
 показать весь комментарий
 
 
Зеля так не думает как Климкин. У него веселуха в Раде, секс скандалы, Сивуха ему наяривает о злых националистах Украины и добрых сепарах Донбасса, о миролюбивом Путине и злых добровольцах и он так и живет в этом фантастическом мире и бульбы пускает.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ага, и доллар по сто и дефолт.
А "путеннападет" это старая пэтькина мантра
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
тоесть на тебя ***** не напало???
ты откуда???
жывотное
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕбил не стисняйся начинай рассказывать как Порошенко и Киевская Хунта напали на шахтёров и таксистов Данбаца... Ты это хочешь сказать
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
и не только он
99,9% солдат тоже уверены
и только ******* разводят нас и войска
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ооо, от Климкина не ожидал, вроде в целом адекватный был...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Рошенок пережрал.
 показать весь комментарий
 
 
Не ударит. Нафиг надо палево и новые санкции. ЗЕбилы и ЗЕкловоун сами всё принесут добровольно. Зачем рашке подставляца, ***** не настолько тупой...Гебня в Кремле давно просекла шо этот малоросский быдло люмпен сам сольёца...за мир..устали от войны, СИвохо уже организует группы примирения.... Никуда Рашка не ударит.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
когда при власти был со своими однопартийцами, воровать нужно было меньше и с коррупцией бороться ... сейчас бы уже боевые беспилоьники с нашими ракетами на вооружении у ВСУ были бы ... а то пока патронного завода нет
 показать весь комментарий
 
Ну ЗЕбубачка не какой то там вор барига мародёр. ЗЕбубачка точно всё сделает.
 показать весь комментарий
 
Опять всё то же - чуть что , то обязательно ***** нападёт !
Как будто мы и не выгоняли барыгу Пэдра .
Осталось Вовке на ноябрьские на Мальдивы поехать ...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Свежо предание, но верится с трудом...
 показать весь комментарий
 
 
Вы считаете будет другое направление удара?
 показать весь комментарий
 
Мы не знаем, что будет. Я так считаю. Можно лишь гадать и пугать себя и других психически неустойчивых.
 показать весь комментарий
 
Зачем? Для чего? На всех гумконвоев не хватит.
 показать весь комментарий
 
 
а для чего эти мрази пытались пробить сухопутный коридор в Крым? неужели память такая короткая?
 показать весь комментарий
 
 
ну и хер с тем бамбосом!!! бамбас это раковая опухоль на теле Украины которую нужно отсечь что бы выжить!!!
 показать весь комментарий
 
 
Миролюбний Осел

Осла обрали вожаком
над Баранцями та Биками,
Бо він ревів: ,,Клянусь притьмом
Мир підписати із Вовками!"
Враз Лис-поштар приніс листа:
- Бажаєш миру? Красота!
Між благородними Вовками
Є згода дружбу мать з Биками.
Чекаєм в лігві посланця -
Тебе, Бика чи Баранця.
Послав Козла Осел послом.
Він щез. За тиждень Лис з листом:
- Нам, сірим, рветься вже терпець.
Ти миру хтів. Де посланець?
Від тебе ждемо ми гінця,
І не Козла, а Баранця.

Не лиш в Ослів є дур така
Питати миру в хижака.
Недавно наш Гарант дзвонив ...
Та що я? Байка про Вовків.
 показать весь комментарий
 
 
тут с ним согласен, хоть это очень хотелось бы отодвинуть, но увы, и не только по югу, как хочется тут ошибиться.
 показать весь комментарий
 
 
Ну если агенты российского влияния в Киеве раскачают ситуацию до анархии и хаоса - тогда скорее всего ударит.
 показать весь комментарий
 
 
Все слушаем Климкина и учимся. Как всё просрать.
 показать весь комментарий
 
 
Кто мои коменты удаляет ? чё делать нехрен )) у нас свобода мысли
 показать весь комментарий
 
у вас чебурнет! Там иди испражняй свою свободу!
 показать весь комментарий
 
Свобода мысли? Здесь? Клімкін впевнений, що Росія вдарить по півдню України - Цензор.НЕТ 8165 Недавно был удален коммент за 1 букву. Я не шучу.
 показать весь комментарий
 
Комент 1 буквы называется - спам! И какой идиот оставил комент с 1й буквы??? зебил какойто ну кто же еще?!
 показать весь комментарий
 
5 лет этот якут не слухом не духом а теперь только и толкает умные мысли
 показать весь комментарий
 
Я тоже считаю, что НЕ ударит. Уверен даже. Ему уже просто это не нужно. С таким прЗедентом какой смысл воевать? Он же - Зеля - сам говорит, что мира хочет. Дураку понятно, на каких условиях будет этот "мир" с рашкой. Так что воевать не надо, это факт.
 показать весь комментарий
 
Слово «долбоЗЕбы» не понравилось модератору, сразу коммент удалил. Наверное, это самое страшное ругательство, которое было на цензоре. Ладно, заменю «долбоЗЕбы» на долбогрыЗЕ.
Так вот, повторюсь: не нападет, долбогрыЗЕ сами принесут Украину ху#лу, на блюдечке с зелёной каёмочкой.
 показать весь комментарий
 
 
Конечно, ударит. Без Украины нет империи.
 показать весь комментарий
 
 
Очень жаль что большинство дурачков етого не понимает. А когда по Киеву будут шмалять кацапские грады будут визжать чтобы все шли на фронт. Только х*** кто уже пойдет защищать ету просравшую все на свете страну.
 показать весь комментарий
 
 
значит прйдется бомбить Мацу ядренными отходами, им будет палезно.
 показать весь комментарий
 
Нападет, будете воевать, или не будете, это уже как захотите.
Но, думаю Климкин воевать точно не поедет. Так что, непонятно, в чем смысл гадания, да и еще вот таким способом, ну, кроме нагнетания паники у людей со слабыми нервами.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх