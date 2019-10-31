 Рада поддержала выделение дополнительного финансирования военным и шахтерам

За соответствующий законопроект №2283 проголосовал 291 депутат, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.

Так, миллиард гривен выделили на сбалансирование финансового состояния государственных угледобывающих предприятий и обеспечения финансовыми источниками для выплаты заработной платы шахтерам, а также недопущения отключения шахт от электроснабжения.

Еще 1,677 миллиарда выделили на осуществление всех необходимых платежей по выполнению государством гарантийных обязательств.

Еще 1,362 миллиарда направят дополнительно на национальную безопасность и оборону, в частности на повышение уровня денежного обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, Главного управления разведки Минобороны, Управление госохраны до уровня выплат в ВСУ.

Кроме этого, документ предусматривает финансовое обеспечение на 0,5 миллиарда резервного фонда, из которого деньги используются для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

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