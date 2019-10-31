 Рада поддержала выделение дополнительного финансирования военным и шахтерам

За соответствующий законопроект №2283 проголосовал 291 депутат, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.
Так, миллиард гривен выделили на сбалансирование финансового состояния государственных угледобывающих предприятий и обеспечения финансовыми источниками для выплаты заработной платы шахтерам, а также недопущения отключения шахт от электроснабжения.
Еще 1,677 миллиарда выделили на осуществление всех необходимых платежей по выполнению государством гарантийных обязательств.
Еще 1,362 миллиарда направят дополнительно на национальную безопасность и оборону, в частности на повышение уровня денежного обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, Главного управления разведки Минобороны, Управление госохраны до уровня выплат в ВСУ.
Кроме этого, документ предусматривает финансовое обеспечение на 0,5 миллиарда резервного фонда, из которого деньги используются для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Громадянська позиція - Львівська область
29 жовтня о 16:20 ·
При розподілі у ЛОР коштів за результатами 9 місяців життя області, не враховано інтереси медиків. Особливо - молодшого персоналу. Звернути увагу на цю проблему сьогодні, під час пленарного засідання сесії ЛОР,закликав депутат Львівської облради від фракції «Громадянська позиція» Ярослав Овсянецький. Обранець наголосив: медична сфера профінансована лише на 60%, хоча розрахунки подано на повноцінне фінансування.
«Питання надзвичайно актуальне. Та мізерна плата, яка сьогодні є в медицині, особливо - серед молодшого медперсоналу, створює все більше і більше соціальне напруження. Питання розглядалося з моєї ініціативи на медичній комісії у ЛОР. Також скеровано відповідне звернення і до бюджетної комісії ЛОР. Проте, як ми бачимо, при розподілі коштів за результатами 9 місяців нічого не вирішено у медичні галузі. Звертаюся до ЛОДА, керівництва ЛОР і прошу звернути увагу на ці обставини. Ця ситуація повторюється з року в рік і завжди знаходились можливості знайти фінанси, аби ліквідувати незабезпеченість коштами. Не ми винуваті у цьому. Було подано відповідні розрахунки, проте нам виділено лише 60% від потреби», - наголосив Ярослав Овсянецький.
Как это всё достало !
Одни ровные , другие чуть ровнее , а те так и вообще , как боги !
И вот что плохо - новая команда уже пол-года при власти , а я пока не увидел ничего , чего бы уже не делали "попэрэдныки" - всё тоже , как будто мы и не сменили старого барыгу на новую и переспективную команду !
А такое впечатление , что за роялем всё то же ...
а еще и сепарским шахтерам...
там львовские толтко работают
а баьки делят сепары
во главе с рыжим пиковым
Адже при порошенкові такого не було