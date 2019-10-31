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 Политика Украины
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 Рада поддержала выделение дополнительного финансирования военным и шахтерам

Парламент поддержал правительственные поправки в госбюджет, которые в частности предусматривают выделение 1 миллиарда гривен на зарплаты шахтерам и решения других проблем угледобывающей отрасли.

За соответствующий законопроект №2283 проголосовал 291 депутат, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ. 

Так, миллиард гривен выделили на сбалансирование финансового состояния государственных угледобывающих предприятий и обеспечения финансовыми источниками для выплаты заработной платы шахтерам, а также недопущения отключения шахт от электроснабжения.

Еще 1,677 миллиарда выделили на осуществление всех необходимых платежей по выполнению государством гарантийных обязательств.

Еще 1,362 миллиарда направят дополнительно на национальную безопасность и оборону, в частности на повышение уровня денежного обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, Главного управления разведки Минобороны, Управление госохраны до уровня выплат в ВСУ.

Кроме этого, документ предусматривает финансовое обеспечение на 0,5 миллиарда резервного фонда, из которого деньги используются для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157165
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Опять зрада и силв державных интересов.
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Медичні заклади за 9 місяців поточного року профінансовані тільки на 60%, чомусь Верховна Рада не поспішає виділити додаткове фінансування на медицину! Зрозуміло що шахтарі важливіше, але ж гроші за вугілля хтось постійно краде, бо їх не вистачає на зарплати і держава постійно додає шахтарям. А медикам ніхто не додає і вони сидять без грошей!

Громадянська позиція - Львівська область

29 жовтня о 16:20 ·

При розподілі у ЛОР коштів за результатами 9 місяців життя області, не враховано інтереси медиків. Особливо - молодшого персоналу. Звернути увагу на цю проблему сьогодні, під час пленарного засідання сесії ЛОР,закликав депутат Львівської облради від фракції «Громадянська позиція» Ярослав Овсянецький. Обранець наголосив: медична сфера профінансована лише на 60%, хоча розрахунки подано на повноцінне фінансування.
«Питання надзвичайно актуальне. Та мізерна плата, яка сьогодні є в медицині, особливо - серед молодшого медперсоналу, створює все більше і більше соціальне напруження. Питання розглядалося з моєї ініціативи на медичній комісії у ЛОР. Також скеровано відповідне звернення і до бюджетної комісії ЛОР. Проте, як ми бачимо, при розподілі коштів за результатами 9 місяців нічого не вирішено у медичні галузі. Звертаюся до ЛОДА, керівництва ЛОР і прошу звернути увагу на ці обставини. Ця ситуація повторюється з року в рік і завжди знаходились можливості знайти фінанси, аби ліквідувати незабезпеченість коштами. Не ми винуваті у цьому. Було подано відповідні розрахунки, проте нам виділено лише 60% від потреби», - наголосив Ярослав Овсянецький.
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Вот это вот деление население на всякие касты , слои , группы ...
Как это всё достало !
Одни ровные , другие чуть ровнее , а те так и вообще , как боги !
И вот что плохо - новая команда уже пол-года при власти , а я пока не увидел ничего , чего бы уже не делали "попэрэдныки" - всё тоже , как будто мы и не сменили старого барыгу на новую и переспективную команду !
А такое впечатление , что за роялем всё то же ...
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кажись ********* добавили финансов не только ВСУ...
а еще и сепарским шахтерам...
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Вы уже львовских сепарами называете? Хотя да. Судя по настроениям местной "элиты", так оно и есть.
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доня
там львовские толтко работают
а баьки делят сепары
во главе с рыжим пиковым
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******* однозначно знайдуть зраду
Адже при порошенкові такого не було
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