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Все про:ВР (23914) Нацполиция (10322) проституция (269) секс (316) Клименко (315) Кива (113) Яременко Богдан (55)

 Трогавший себя за гениталии в зале парламента Кива обратился в полицию из-за секс-переписки Яременко. ДОКУМЕНТ

Народный депутат Илья Кива, прославившийся рукоблудием в зале заседаний Верховной Рады, просит полицию расследовать переписку нардепа Богдана Яременко с проституткой.

Кива направил главе Нацполиции Игорю Клименко депутатское обращение с просьбой проверить переписку Яременко с работницей секс-бизнеса. Копию обращения он опубликовал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Обращаюсь к главе Нацполиции Игорю Клименко с требованием расследовать факт переписки народного депутата Украины от фракции "Слуга Народа" Богдана Яременко на предмет совершения уголовного правонарушения. Хочу напомнить, что несмотря на желание "слуг" легализировать наркотики и проституцию, они по сей день находятся вне закона!" - написал нардеп.

Илья Кива сам недавно стал героем секс-скандала. После переписки по мессенджеру с абонентом "Юля конкурс красоты Одесса" он начал касаться себя руками в районе гениталий. На следующий день председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков попросил депутатов не есть, не курить и не "удовлетворять физиологические нужды" в сессионном зале.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Надо тебя больше леди делать": опубликована новая переписка нардепа Яременко с девушками во время голосования. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывает из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.

Также на Цензор.НЕТ: #Аналтабу в турборежиме. Секс-скандал "Слуги народа" в ФОТОжабах

Трогавший себя за гениталии в зале парламента Кива обратился в полицию из-за секс-переписки Яременко 01Трогавший себя за гениталии в зале парламента Кива обратился в полицию из-за секс-переписки Яременко 02
Трогавший себя за гениталии в зале парламента Кива обратился в полицию из-за секс-переписки Яременко 03

Источник: https://censor.net.ua/n3157164
 
   
 Топ комментарии
 








Сергей Наумович

@sergonaumovich

Наркотики, секс, деньги, самоудовлетворение, слёзы, смех, ненависть, разочарование. Всё это - в новом сезоне ТРК Рада! Не пропустите!
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Комедия в Раде продолжается. Мне уже кажется,что это заказное все и есть режиссер. Людей отвлекают от серьезных вещей. Власть, видимо, таким образом отвлекает украинцев от проблем одностороннего нашего отступления под снарядами на фронте,от проблем скандала Зели с добровольцами, с которыми он говорил по хамски как блатной, от проблем "особой зоны" на "постоянной основе" на Донбассе, которую пропихивает Путин и Зеля и многое другое. Сказывается актерство президента.
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Спасибо, что напомнили. Моя институтская общага там рядом была.
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Сергей Наумович

@sergonaumovich

Наркотики, секс, деньги, самоудовлетворение, слёзы, смех, ненависть, разочарование. Всё это - в новом сезоне ТРК Рада! Не пропустите!
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Ну, правильно. Это ж Кива на неё дрочил, а тут этот противный..
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Какие сурьёзные новости обсуждают глубоко уважаемые украинские сми.Какой нехороший президент Украины.Пиджак в ширинку не застёгивает.
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Хватит гнать на Нашего Призедента Зелински...
Все он умеет: и спереди и сзади и, вообще, за ним пацаны сирьйозные стоят...
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НА ПОЛИГРАФЕ УЖЕ ПРОВЕРЯЛИ . пора депутатам к венерологу
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не, она точно не врач. Что то из сферы купи-продай. Обычно в таких случаях не важно, что человек заканчивал (она что то Одесское).
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походу, коки перемял, пока переписку читал. Избранники, вротвамноги, ...один яя мнет, второй шалав ищет...законотворцы...Скоро пойдут новости, о непристойном поведении, Ляшко, в парламентском туалете, где его поймали и "покарали".
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Невже Ківа переписувався з Яременко?)) Цікаво, як вони одне в одного підписані?
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Всю предыдущую власть в новой власти заменит один кива.
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Ну глупо, до невозможности цепляться к Киве. Подловили человека, когда он придавал своим гениталиям более удобное положение в тесноте трусов и брюк. А кто из мужиков не делал это? Просто, не все находятся под постоянным прицелом объективов.
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в раде никто не делал. если кива насрет в раде, скажешь а кто не ходил по большому
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Кива беленький пушистик против отвратного Яременко
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Семь раз подряд - это уже за счет видеомонтажа.
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вы к самозанятому Киве?

он что, журналистам еще должен и чеки выдавать ?
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Трогавший себя за гениталии в зале парламента Кива обратился в полицию из-за секс-переписки Яременко - Цензор.НЕТ 3349

..ну были уже в раде (и до сих пор сидят) и неучи, и клоуны, и олигархи, и коллаб-оп-враги, но набор таких индивидов, походу впервые и дай Боже, в послесний раз...
..обнять, горько плакать и радостно смеяться обновременно...
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Их бы в одну камеру.. ( Как там предлагали некоторые, давайте выйдем на улицу и спросим у любого прохожего )
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А РАЗВЕ ОБЕЗЬЯНА - ОНАНИСТ УМЕЕТ ПИСАТЬ ?
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*Рыбак рыбака---видит издалека*. И для разнообразия. *У кого что болит---тот о том и говорит*.
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Но Кива ладно, но этот чмошный Яременко и, типа, тоже альфа-самец?!
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Хотел тоже такое же написать. "Паноптикум", другое слово сложно подобрать.
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Какая колоритная пара "Лысый" и "Лохматый" анал-итики от политики.
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это ***************)))
зеля таки устроило в Украине шалман
набрало в Раду голодных дрочеров
недоделанных которым даже ********** не дают
писец...
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Кива предлагает не снимать проституток для разрядки и не нарушать таким образом закон, а дрочить прямо в Раде
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О, ще один превратник )) Тепер Кива на Яременка, а Яременко на Киву бо той первим показав приклад ))
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Или я веду ее в ЗАГС, или кива ведет меня к прокурору!
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Ничего страшного. Яременко пусть говорит, что жениться хотел. Волновался. Просто его неправильно поняли. Трогавший себя за гениталии в зале парламента Кива обратился в полицию из-за секс-переписки Яременко - Цензор.НЕТ 8630
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За многоженство дадут уже Еременко срок а за проституцию только девушке штраф (и то если докажут ))))
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Вот это настоящие народные депутаты - ничто человеческое им не чуждо.
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в країні повно проблем, системна криза.
А всі телеканали і ЗМІ обговорюють тижнями всяку фігню про те, що там робив Ківа чи переписку Енгельса з Каутським.
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тоже тока за то шо бы дать етой сексуально озабоченой раде неделю на от..баться как следует, но уже потом, шо бы пришли в Раду и гады работали, а не трогали там шо то...
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голова комітету з питань закордонних справ Богдан Яременко:
" - жена, слушай, что-то меня Гондурас волнует
- а ты его меньше чеши, меньше будет волновать"(с)
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вы ошиблись, насчет Гондураса, это к Киве ! Ківа, який торкав себе за геніталії в залі парламенту, звернувся в поліцію через секс-листування Яременка - Цензор.НЕТ 2780

Яременко как дипломат занимается милэдей Галей
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кива наверное расчитовал привлечь чувака к груповухе, но что то пошло не так......
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такое впечатление, что я новости из дурдома читаю, а не политический форум....
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Що поробиш коли в нашій політиці сидять сексуальні маньяки. Ось така у нас і "політика".
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Прежде, чем закрывать границы с РФ, надо закрыть интернет из-за поребрика.
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Я бы на месте Ярёменко ответил бы этому гаду законодательно: приравнял бы занятия рукоблудием к предпринимательской деятельности, а затем потребовал бы расследовать, почему Кива не зарегистрировался соответствующим образом. Мол, чтобы фапать, нужно быть ФОПом
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Кива позавидовал Яременко - про того поднялся большой шум из-за переписки с проституткой, а Кивины генитальные манипуляции как-то забылись.
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дуже важко от так одразу різко з зубожіння переходити в епоху ситості
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Если бы в стране не было войны , а мы , население , имели бы уровень жизни и исполнение законов хотя бы как в Польше , мне было бы абсолютно насрать на проституток депутатов ...
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Так там нужно доказать, что девушки обслуживают разных клиентов за деньги, так как разовый секс за деньги или постоянный с одним партнером проституцией не считается.
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Вот прихожу сюда читать про реформы, демократию, сдвиги в экономике. А все время вынужден читать про секс.Ну вот как так?
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ты бы еще на русвесну зашел про экономику почитать
юмор то он и в лесу юмор но кагда живешь на пенсию меньше проедочного минимума шутки щодо икономики не воспринимаются
секс если я правильно понял это как неукраинский уряд украинцев натягивает во все отверстия а виноват почему то путин
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а вот шикарный слючай типа проукраинскому цензору и типа проукраинскому буу тусову
поднять вопрос
что в Германии проституция легальна девоски получают зп отпуск медобслуживание пенсию
а несколько миллиардов евро идут в бюджет
почему у нас не так а миллиарды евро идут прокурворам и мусорам в карман на дворцы
мы нация что настолько богаче немцев
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а депутатам не выгодно
если проституция легальна
Налоги-сразу цена как в Германии
а так за 100 баксов
правда без анала..
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есть 60 евро за пол часа в Берлине
не веришь гугл в руки
но это минимум
а так конечно дороже
так там же и зарплаты в 10 раз выше
а что это за депутаты что не могут шлюхе 200 евро заплатить они что на одну зарплату живут что ли
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а може он как раз за анал со старпоном договаривался...
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да, да, вы еще проституцию легализуйте.

кто ж тогда в Раде останется кнопки нажимать ?
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к сожалению нацкорпус не дает развернуться геям.....
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конечно надо разобратся
Яременко забрал у Кивы первое место среди мудаков
и даже не дрочил!
Пользуется партийной принадлежностью к СН!!!
непорядок
Кива сколько старался -дрочил
и на втором месте!
О нем уже и забывать стали
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Не трогавший за гениталии , а дрочивший в зале ВР Ківа, який торкав себе за геніталії в залі парламенту, звернувся в поліцію через секс-листування Яременка - Цензор.НЕТ 6004 И у меня вообще вопрос, как это чмо попало в депутаты , Рябошапко не хочет проверить Ківа, який торкав себе за геніталії в залі парламенту, звернувся в поліцію через секс-листування Яременка - Цензор.НЕТ 3916
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Як сказав Лесь Подерв' янський у свому творі: Ха- ха, девушки рыдают, матросы смеются
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