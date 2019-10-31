 Трогавший себя за гениталии в зале парламента Кива обратился в полицию из-за секс-переписки Яременко. ДОКУМЕНТ

Кива направил главе Нацполиции Игорю Клименко депутатское обращение с просьбой проверить переписку Яременко с работницей секс-бизнеса. Копию обращения он опубликовал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Обращаюсь к главе Нацполиции Игорю Клименко с требованием расследовать факт переписки народного депутата Украины от фракции "Слуга Народа" Богдана Яременко на предмет совершения уголовного правонарушения. Хочу напомнить, что несмотря на желание "слуг" легализировать наркотики и проституцию, они по сей день находятся вне закона!" - написал нардеп.

Илья Кива сам недавно стал героем секс-скандала. После переписки по мессенджеру с абонентом "Юля конкурс красоты Одесса" он начал касаться себя руками в районе гениталий. На следующий день председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков попросил депутатов не есть, не курить и не "удовлетворять физиологические нужды" в сессионном зале.

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Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывает из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.

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