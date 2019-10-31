 Трогавший себя за гениталии в зале парламента Кива обратился в полицию из-за секс-переписки Яременко. ДОКУМЕНТ

Кива направил главе Нацполиции Игорю Клименко депутатское обращение с просьбой проверить переписку Яременко с работницей секс-бизнеса. Копию обращения он опубликовал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Обращаюсь к главе Нацполиции Игорю Клименко с требованием расследовать факт переписки народного депутата Украины от фракции "Слуга Народа" Богдана Яременко на предмет совершения уголовного правонарушения. Хочу напомнить, что несмотря на желание "слуг" легализировать наркотики и проституцию, они по сей день находятся вне закона!" - написал нардеп.
Илья Кива сам недавно стал героем секс-скандала. После переписки по мессенджеру с абонентом "Юля конкурс красоты Одесса" он начал касаться себя руками в районе гениталий. На следующий день председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков попросил депутатов не есть, не курить и не "удовлетворять физиологические нужды" в сессионном зале.
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Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.
Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).
Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.
31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывает из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.
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Сергей Наумович
@sergonaumovich
Наркотики, секс, деньги, самоудовлетворение, слёзы, смех, ненависть, разочарование. Всё это - в новом сезоне ТРК Рада! Не пропустите!
Все он умеет: и спереди и сзади и, вообще, за ним пацаны сирьйозные стоят...
он что, журналистам еще должен и чеки выдавать ?
..ну были уже в раде (и до сих пор сидят) и неучи, и клоуны, и олигархи, и коллаб-оп-враги, но набор таких индивидов, походу впервые и дай Боже, в послесний раз...
..обнять, горько плакать и радостно смеяться обновременно...
зеля таки устроило в Украине шалман
набрало в Раду голодных дрочеров
недоделанных которым даже ********** не дают
писец...
https://twitter.com/sergonaumovich/status/1189978613178945537
А всі телеканали і ЗМІ обговорюють тижнями всяку фігню про те, що там робив Ківа чи переписку Енгельса з Каутським.
" - жена, слушай, что-то меня Гондурас волнует
- а ты его меньше чеши, меньше будет волновать"(с)
Яременко как дипломат занимается милэдей Галей
юмор то он и в лесу юмор но кагда живешь на пенсию меньше проедочного минимума шутки щодо икономики не воспринимаются
секс если я правильно понял это как неукраинский уряд украинцев натягивает во все отверстия а виноват почему то путин
поднять вопрос
что в Германии проституция легальна девоски получают зп отпуск медобслуживание пенсию
а несколько миллиардов евро идут в бюджет
почему у нас не так а миллиарды евро идут прокурворам и мусорам в карман на дворцы
мы нация что настолько богаче немцев
если проституция легальна
Налоги-сразу цена как в Германии
а так за 100 баксов
правда без анала..
не веришь гугл в руки
но это минимум
а так конечно дороже
так там же и зарплаты в 10 раз выше
а что это за депутаты что не могут шлюхе 200 евро заплатить они что на одну зарплату живут что ли
кто ж тогда в Раде останется кнопки нажимать ?
Яременко забрал у Кивы первое место среди мудаков
и даже не дрочил!
Пользуется партийной принадлежностью к СН!!!
непорядок
Кива сколько старался -дрочил
и на втором месте!
О нем уже и забывать стали