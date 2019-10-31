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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:обмен (832) Пристайко (252) пленные (635)

 Сейчас проходит период подбора кандидатов на обмен пленными, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сейчас проходит период подбора подходящих кандидатов на обмен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Пристайко ТСН.ua.

По его словам, сейчас изучаются дела кандидатов на обмен, а также возможность их освобождения.

"Это не период ожидания - это период подбора подходящих кандидатов на обмен, изучение их дел и одновременная возможность освобождения. Обмен - это фраза, которая используется скорее в медиа, мы используем другую фразу - одновременное освобождение. Это больше похоже на то, над чем действительно работают обе стороны", - заявил министр.

При этом он отметил, что обмен не привязывается к дате проведения встречи в нормандском формате.

"Мне бы хотелось, чтобы он произошел максимально быстро. Мы вообще не привязываемся к нормандскому саммиту. Если саммит лидеров и поспособствует обмену, мы не имеем ничего против. Для нас любая задержка с освобождением людей, это, мягко говоря, трагедия. Мы не привязываемся к этому никоим образом", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Даты второго обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной непонятны, - Москалькова

Источник: https://censor.net.ua/n3157163
 
 
 Топ комментарии
 
З нашої сторони - Сивоха, Пристайко, Нач Генштаба... Кого ще забули віддати?
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Зеленский почему-то называет это кастингом Сейчас проходит период подбора кандидатов на обмен пленными, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3151
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Зеленский почему-то называет это кастингом Сейчас проходит период подбора кандидатов на обмен пленными, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3151
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З нашої сторони - Сивоха, Пристайко, Нач Генштаба... Кого ще забули віддати?
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монику, но не возьмут же кацапские твари величайшего политика и головного командуючего
по разводу на отвод войск...
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Я бы предложил Зеленского и его избирателей, взамен пусть освободят пленных и заложников, можно обменивать из соотношения один пленный на 50 000 малороссов, оно того стоит.
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Щодо мадьяр офіційна заява буде? Клоун!
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А умови такого підбору громадськості оприлюднять? Сейчас проходит период подбора кандидатов на обмен пленными, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8311
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Так вже ж почали діставать із "Широких штанин..." Зараз триває період підбору кандидатів на обмін полоненими, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9513
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Мы не подбираем, нам указывают.
А расия просто наловит
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Щось не подобається в Україні придурки, валіза-вокзал- мокшаньскі болота.
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та тока пусть предложат его на обмен - кацапы троих украинцев отдадут,
шо бы тока то сивоходерьмо им не втюхивали...
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Сивохіна не візьмуть, там бояри своїм не вистачає!
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тут мне про анал по 100 баксов расскажите от народных депутатов ...может ли нардеп в месяц позволить 10 часов анала на зарплату ?100 *10=1000 .....а жена и дети и автомобиль или народ заплотит за все ?
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На порносайт з цією темою, або на прийом до Адміна, вибірай.
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...Сейчас проходит период подбора кандидатов ...КАСТИНГ ?
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Гнать вас надо - развелись дипломаты- сексопаты . УЖЕ ЦУКИ УГРОЖАЮТ
Геращенко выразила солидарность с журналистами и подчеркнула, что политики не имеют права угрожать сотрудникам СМИ.

"Наша фракция выражает солидарность журналистам. … Нам всем доставалось от журналистов и СМИ. Но никто не давал права политикам угрожать журналистам", - подчеркнула она
Обращение редакции Интернет-издания «Буквы» к Президенту Украины и руководству фракции партии «Слуга народа» о недопустимости давления на СМИ
По словам Геращенко, угрожая журналистам, Яременко только ухудшает ситуацию.

"Председатель комитета по иностранным делам, об интимной переписке которого уже пишет даже ВВС , не может угрожать журналистам и фотокорам. Этим он только ухудшает ситуацию и для себя, и для "слуг", и для Президента, и для страны. Он должен уйти в отставку", - написала она.
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скажите а супсидия на анал есть или полностью по тарифу платить а деньги потом вернутся на карту Ощадбанка ????
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Життя таке, бувають різні люди.
Прогавили, отаке потрапило до ВР. Чи в перший це раз? Роз олосу тільки не було.
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поменяйте наших пленных
на Киву и Яременко!!!
научат мацкалей дрочить не только на
Хутина
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Пристайко , у вас разгорается скандал с руководством СН . Никто не позволит запугивать журналистов. Так что промойте мозги ЗЕ

ОБРАЩЕНИЕ редакции Интернет-издания «Буквы» к Президенту Украины и руководству фракции партии «Слуга народа» о недопустимости давления на СМИ

Редакция Интернет-издания #Буквы выражает свою обеспокоенность относительно заявления заместителя председателя фракции партии "Слуга народа" Александра Корниенко о работе СМИ в Верховной Раде Украины.
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Заявление Корниенко опубликовано на сайте "LB.ua" 31 октября 2019 года.

Слова господина Корниенко о том, что "парламентские фотокорреспонденты должны быть осторожнее", иначе "это может вызвать ответную реакцию", а также упоминание Уголовного кодекса и намеки на судебный иск против фотокорреспондентов, Интернет-издание #Буквы расценивает как призыв журналистов к самоцензуре, что является прямым давлением на независимые СМИ.

Также мы расцениваем заявление господина Корниенко как давление непосредственно на Интернет-издание #Буквы, которое днем ранее опубликовало фотофакты переписки народного депутата от фракции партии "Слуга народа" Богдана Яременко с проституткой. Отметим, что переписка происходила в рабочее время депутата в зале Верховной Рады Украины. Позже сам депутат признал факт переписки и публично извинился перед фракцией и Президентом Украины.

Обращаем внимание, что народный депутат, находясь в стенах Верховной Рады Украины, является публичным лицом, представляя интересы граждан Украины в Парламенте. Учитывая это, обязанностью СМИ является информировать общество о том, чем занимается депутат в свое рабочее время, находясь на своем рабочем месте.

Интернет-издание #Буквы обращается к руководству фракции партии "Слуга народа" и Президенту Украины с требованием дать оценку и осудить позицию господина Корниенко и провести соответствующую работу среди представителей фракции партии "Слуга народа" для недопущения любых высказываний или действий, направленных на ограничение деятельности независимых СМИ в Украине.
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ХЕЛОУВИН СЛУГ НАРОДА НЕ ЛЮБИТ - НЕДАРОМ ТАКОЙ СКАНДАЛ В ДЕНЬ ХЕЛОУВИНА


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Я вот не пойму...

Борига поотпускал всю русню и сепаратюг втихаря, помнится, заливали тут пять лет боригоборцуны. А сепаратюг хватает уже на второй обмен?
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Надеюсь, подбор кандидатов происходит участниками жюри "Україна має таланти" ?
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каждый день слыша такие завки от власти (подбора кандидатов на обмен пленными)
Мир неизбежен, несмотря на "надоевшую политику воинствующего меньшинства", - Сивохо
А нормальные мыслящие люди там есть или все такие ДЛБ просто каждый день парад уродов
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подбора кандидатов на обмен пленными - а конкурс открытии или закрытии?
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Должна быть шкала. Капитан-два лейтенанта. Майор-два капитана.Сержант- три рядовых.
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Якщо ви наших моряків обміняли, як злочинців, то що ви в цей раз утнете, уявити важко
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Еще шедевр









Срать нельзя!

@Ghfune

·Завтра нас ждёт уникальный день в истории Украины!Зараз триває період підбору кандидатів на обмін полоненими, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1107
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думал что климкин уже дно для Украинской дипломатии за границой, но это не было дном для Украины, этот рванул глубже в овнецо
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Медведчук, Рабинович, Шуфрич, Королевская, Левочкин, Бойко, Дунаев, Кернес, Труханов, Добкин, Мураев, Вилкул... и т.д.
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Шуфрила не можна! Тоді морду буде бить нікому...
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"Мне стало ясно, что у власти находятся малообразованные, малочитающие и некомпетентные люди в большинстве своем. И как любой взрослый человек я ощущаю опасность для своих близких, для своего дома, для своего города и своей страны", - Корбан о ЗЕкоманде.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/blogs/193554_1572465099
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Пока ищут кандидатов, из дома лучше не выходить.
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