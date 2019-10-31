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Все про:Евросоюз (12641) Золотое (117) разведение сил (32)

 Евросоюз приветствует разведение сил в Золотом

Европейский союз считает, что разведение сил и средств в Золотом позволит сократить количество нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в заявлении ЕС о продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, обнародованном в четверг, 31 октября, на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы приветствуем возобновление разведения сил в Золотом, которое началось 29 октября. Мы также надеемся, что разведение в Золотом приведет к уменьшению нарушений режима прекращения огня в районах, где проживает значительное количество гражданского населения", - говорится в заявлении.

В ЕС также приветствовали готовность, высказанную сторонами во время заседания ТКГ 29 октября во Минске, по продвижению в вопросе разведения сил и средств на участке в районе н.п. Петровское в ближайшем будущем.

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"Такие шаги облегчат страдания гражданских людей, проживающих вблизи линии соприкосновения и несут основную тяжесть этого конфликта. В связи с этим мы отдаем должное украинскому руководству за его непоколебимую приверженность мирному урегулированию конфликта и призываем Россию действовать таким же образом", - заявили в Евросоюзе.

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

В то же время, участники акции "Ні - капітуляції" сообщили об обстрелах в районе Золотого-4. Эти данные подтвердила украинская сторона СЦКК. Однако в штабе Объединенных сил пояснили, что обстреливали Золотое вне участка разведения сил, поэтому отвод войск начался.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157162
 
 
 Топ комментарии
 
Та им похер. Как для них, то скорее бы этот геморрой так или эдак заканчивался..
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p.s. О разведении в Золотом. Ни одна позиция войск РФ не изменилась. Москва требует отвести ВСУ по ВСЕЙ линии фронта.. километров на 30, для начала
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Германия в 1932 -1933г ..немцы кормили своих свиней украинским зерном,Гитлер в 1933году пришёл к власти, немцы догадывались о голодоморе в Украине,но свиней кормили украинским зерном...
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Ура !!!!
Мир!!
Санкции с мацкалей снимаем
Торговлю начинаем!!
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Тепер можна майже з точністю сказати,яка частина українців страждає амнезією та склерозом.За два роки чи за останній місяць вони занедужали,сказати точно не можна,але з упевненністю можна говорити,шо спровокувала цю хворобу якась формула
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Не знаю как ,но не так!! Вот лозунг баранов Украины.Пресса превратилась в пособников путлера.
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Ну ясное дело. ***** им за ето мешки денег дает. Да и ето же не земля Евросоюза. Хоть всю забирайте. Интересно почему Евросоюз бомбил Афганистан и Сирию в ответ на теракты якобы сделанные жителями етих стран, хотя заказчик был в кремле? Евросоюз ето большая неадекватная проститутка, которая плохо обслуживает клиентов а деньги требует чистенькие и копеечка к копеечке.
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Рашка окупировала крым, окупировала дамбас, поетоме евросоюз доволен что Украина отвела войска на правый берег Днепра лишь бы не стреляли. ***** в восторге от такой мировой политики. Все вопросы можно решить с пистолетом и гранатой в руках.
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Передайте Евросоюзу- ХАЙЛЬ ГИТЛЕР. Да здравствуют Освенцим и Бухенвальд. Лишь бы не стреляли.
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то есть оккупация войсками РФ части Украины это уже должно восприниматься как само собой разумеющееся
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