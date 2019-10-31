EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Общество
  249  16
Все про:Израиль (979) посольство (553)

 Посольство Израиля в Украине возобновляет работу с 1 ноября

Посольство Израиля в Украине возобновит свою работу 1 ноября после объявленной ранее забастовки в знак протеста против действий Министерства финансов Израиля и возникших вследствие этого проблем с финансированием.

"Наша борьба еще не закончилась, она только временно приостановлена по решению суда. Завтра, в пятницу, 1 ноября, мы возобновим работу посольства на постоянной основе", - сообщается в Twitter посольства в четверг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На странице консульства Израиля в Торонто (Канада) в соцсети Twitter сообщается, что восстанавливают работу дипломатические учреждения Израиля по всему миру. "Наше консульство, а также другие израильские миссии по всему миру возобновляют работу. Переговоры между сотрудниками МИД и министерством финансов Израиля будут продолжены", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 30 октября дипломатические учреждения Израиля в Украине и по всему миру объявили о приостановке своей работы в ночь на среду из-за трудового спора с министерством финансов Израиля. На странице консульства Израиля в Торонто в Facebook появилось сообщение, что дипмиссия объявляет забастовку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль временно закрыл посольства и консульства по всему миру

Источник: https://censor.net.ua/n3157160
 
   
 Топ комментарии
 
Ну, слава богу. А то я уже решил, что наши маланцы без связного остались. Посольство Израиля в Украине возобновляет работу с 1 ноября - Цензор.НЕТ 4677
 показать весь комментарий
 
...как мала нада маланцам...маца малацца...
 показать весь комментарий
 
як ЗЕМЛЮ українську продадуть то тут ще й Кнесет "відкриється" ...поки що діє філіал під назвою зРАДА ...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну, слава богу. А то я уже решил, что наши маланцы без связного остались. Посольство Израиля в Украине возобновляет работу с 1 ноября - Цензор.НЕТ 4677
 показать весь комментарий
 
 
Шо такое? Не могли перейти на самофинансирование!?
 показать весь комментарий
 
 
Вчера в МИД Израиля:
- Ви шо таки закрыли посольство в Украине? Ой вей?! Там жи скоко наших?!

Вот резкультат.
 показать весь комментарий
 
 
Настоящий Иерусалим был не в Израиле (точнее не в том что сейчас им считают)
Посольство Израиля в Украине возобновляет работу с 1 ноября - Цензор.НЕТ 1927
 показать весь комментарий
 
Весь мир празднует Хеллоуин (день нечистой силы) только одну ночь, а Израиль аж несколько дней. Кому молятся, Того и празднуют.
 показать весь комментарий
 
Як можна святкувати день нечистої сили? Весь мір сатаністи?
 показать весь комментарий
 
1 -го ноября День Всех Святых. А в ночь 31-го октября проважают нечисть, которая бежит , опасаясь 1-го ноября.
А если реально, то "нечисть" - это полиция Бога, которая наказывает злых людей , а Добрых не трогает.
 показать весь комментарий
 
як ЗЕМЛЮ українську продадуть то тут ще й Кнесет "відкриється" ...поки що діє філіал під назвою зРАДА ...
 показать весь комментарий
 
 
Если мы разрешим им продать нашу землю, то мы - не козацького роду, а кацапського.
 показать весь комментарий
 
если б наше посольство в Перу забаставало была б зрада -зрадная)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх