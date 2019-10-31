 Визитом "пропутинских" крымских татар в Чехию занялись прокуратура и СБУ

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Екатерина Диденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Прокуратура Автономной Республики Крым обрабатывает информацию о выезде представителей так называемой крымскотатарской организации "Къырым бирлигы", реализующей политику Кремля, в Чешскую Республику. Поручено СБУ в АР Крым (с дислокацией в г. Херсон) установить лиц, совершивших незаконный выезд с полуострова Крым в Чешскую Республику", - написала она.

Диденко напоминает, что Украина установила четкий порядок въезда и выезда граждан с/на территорию Автономной Республики Крым и Севастополя.

"Коллаборационисты провели очередную попытку легитимизировать оккупацию полуострова, забыли только рассказать о фактах политических репрессий, многочисленных похищениях, убийствах и преследованиях за религиозные взгляды и общественную деятельность, происходящих в АР Крым", - добавила Диденко.

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30 октября стало известно, что представители маргинальной организации "Къырым бирлиги", поддерживающей оккупацию Крыма Россией, побывали в Пражском граде на торжественном приеме по случаю 101 годовщины со дня образования Чехословакии.

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