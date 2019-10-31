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Все про:Крым (22015) прокуратура (3729) СБУ (13956) Чехия (898) крымские татары (2193)

 Визитом "пропутинских" крымских татар в Чехию занялись прокуратура и СБУ

Прокуратура Автономной Республики Крым изучает информацию о визите в Чехию представителей псевдоорганизации крымских татар из оккупированного полуострова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Екатерина Диденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Прокуратура Автономной Республики Крым обрабатывает информацию о выезде представителей так называемой крымскотатарской организации "Къырым бирлигы", реализующей политику Кремля, в Чешскую Республику. Поручено СБУ в АР Крым (с дислокацией в г. Херсон) установить лиц, совершивших незаконный выезд с полуострова Крым в Чешскую Республику", - написала она.

Диденко напоминает, что Украина установила четкий порядок въезда и выезда граждан с/на территорию Автономной Республики Крым и Севастополя.

"Коллаборационисты провели очередную попытку легитимизировать оккупацию полуострова, забыли только рассказать о фактах политических репрессий, многочисленных похищениях, убийствах и преследованиях за религиозные взгляды и общественную деятельность, происходящих в АР Крым", - добавила Диденко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Президент Чехии Земан принял делегацию "пропутинских" крымских татар

30 октября стало известно, что представители маргинальной организации "Къырым бирлиги", поддерживающей оккупацию Крыма Россией, побывали в Пражском граде на торжественном приеме по случаю 101 годовщины со дня образования Чехословакии.

Посольство Украины в Чехии назвало это приглашение провокацией

Визитом пропутинских крымских татар в Чехию занялись прокуратура и СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3157159
 
 
 Топ комментарии
 
С таким же успехом прокуратура и СБУ могла бы заняться выездом мадагаскарцев в Уругвай.
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Ну этим дебилам, всё равно заняться не чем, тишь да гладь.
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С таким же успехом прокуратура и СБУ могла бы заняться выездом мадагаскарцев в Уругвай.
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Хорош лепить горбатого...мадагаскарцы в уругвай не въезжали. Это - утка... а вот машка зАхерова на нижнем левом фото ничо так... ЯБВД...
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Як відкриє машка рота,
Звідти пре одна гидота !
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Ну этим дебилам, всё равно заняться не чем, тишь да гладь.
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Прізвища цих зрадників повинні знати всі! Так само як і прізвище приймаючої сторони, пана кондома мілоша земана!
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"Бесславные ублюдки", как подтвердил сам Тарантино.
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Ими должны заняться партизаны. Врага нужно уничтожать а не заниматься х***ней и перевоспитывать.
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Им за это ещё и зарплату платять?

Очковтирательство.
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Там по мосту шастают туда-сюда(день и ночь). Во сколько дел можно открывать.
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