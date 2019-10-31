 Большинство ветеранов выехали из Золотого, - полиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Нromadske ТВ сообщил заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян.

По его словам, сейчас в населенном пункте осталось 10 волонтеров-ветеранов, оружие они вывезли в сопровождении полиции.

"Эти волонтеры и есть ветераны, сейчас они помогают местным жителям, например, заказывают волонтерскую потребность для этих населенных пунктов, раздают ее. Сейчас они делают волонтерское дело", - рассказал Троян.

Он добавил, что на протяжении последних двух дней "пошагово военные выполняют свои задачи, а Нацполиция - свои". Также в Золотом находится взвод Нацгвардии, который вместе с полицией охраняет общественный порядок.

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