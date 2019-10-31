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Все про:Троян (178) Золотое (117) разведение сил (32)

 Большинство ветеранов выехали из Золотого, - полиция

Большая часть из ветеранов, которые находились в Золотом, уехали оттуда, остались только 10 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Нromadske ТВ сообщил заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян.

По его словам, сейчас в населенном пункте осталось 10 волонтеров-ветеранов, оружие они вывезли в сопровождении полиции.

"Эти волонтеры и есть ветераны, сейчас они помогают местным жителям, например, заказывают волонтерскую потребность для этих населенных пунктов, раздают ее. Сейчас они делают волонтерское дело", - рассказал Троян.

Он добавил, что на протяжении последних двух дней "пошагово военные выполняют свои задачи, а Нацполиция - свои". Также в Золотом находится взвод Нацгвардии, который вместе с полицией охраняет общественный порядок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В районе Золотого-4 продолжились мероприятия по разведению сил. - украинская сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3157157
 
 
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управляемый протест - надо иметь храбрость и признаться самим себе - кто лох и кого развели и кто те кто развёл.
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Отже залишаються берегти спокій нечисленних прихильників України лише поліцейські. Яким
крім зарплати в 10 тищ платитимуть цілих 3, 5 тищі за те, що вони будуть стояти попереду ЗСУ. Які там фронтові заслужено платять бійцям ЗСУ, які знаходяться на лінії фронту?
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Без бронетехніки патрулювання Золотого це страшенний ризик для бійців поліції та НГУ! Патрулювання мають здійснюватись на бронемашинах Козак 2М1 які витримують підрив фугаса, крупнокаліберну зброю та уламки від мін та снарядів!
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Комментировать надо по существу , а не туфту гнать - это пенсионные туристы на КПВВ .
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Если армия и власть покидает город то перекрывайте пенсии, газ, воду, свет пускай дикари сепарские сидят и встречают своих тамженашихлюдей которые воюют против Украины уже 6 лет.
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А кто тебе сказал, что власть будет покидать Золотое?
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к этому идёт, хотя в некоторых частях Украины уже это было

Більшість ветеранів виїхали з Золотого, - поліція - Цензор.НЕТ 9696


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Правильно! А зачем ветеранам воевать в Украинском посёлке Золотое, если можно переформироваться, довооружиться и выдвинуться на границу с Крымом? Я всё правильно понимаю, плиз?
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Зрада зрадна! Всем соевым идиотам сайта "Цензор" необходимо прогревать боевые диваны и выдвигаться в Золотое!
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Зебилы,не сдавайтесь!Топите за ****** Чмо!Ведь опять придет Порошенко,и что?Опять будут платить зарплаты,подешевеет борщевой набор,отменят кассовые аппараты таксистам,перестанут щемить ФОП,а главное после поездок Чма за границу у вас пропадет возможность сказать:Эбать какое Чмо!
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Это же при ПАП дорогая картоха по пять вас не устраивала. Теперь при Зебизяне по 20 вам норм. Чего ноете? Опустив гривы свалили нах.
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картоху можно заменить галушками. а газ, воду, электроэнергию чем заменить? дровами-керосином?
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Ті,хто у 2014 у кричали"хутін, введивійська"із Сніжного втекли до Золотого.За 5 років вони трішки призабули, що таке руццький мір - їм телевізор срав у черепну порожнину про баригу в мизамір і вони тепер волають про розведення військ.Питання - куди на цей раз вони будут тікати?Більшість ветеранів виїхали з Золотого, - поліція - Цензор.НЕТ 8860
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То, что Зеля пытается любой ценой встретится с другим Вовой, означает лишь одно. Если против Поросы нужно было хоть что то делать. То, это не лох, но его почему то разведут. Все бы ничего, только стране платить за это...
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