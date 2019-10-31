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Все про:женщины (562) проституция (276) секс (321) Яременко Богдан (67)

 "Надо тебя больше леди делать": опубликована новая переписка нардепа Яременко с девушками во время голосования. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Народный депутат от "Слуги народа", глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко систематически переписывается с дамами легкого поведения все время своей работы в Верховной Раде.

Новые фото и видео переписки нардепа опубликовало издание "Буквы", информирует Цензор.НЕТ.

"Еще в сентябре в объектив нашего фотокорреспондента попали переписки нардепа Богдана Яременко со, скажем так, девушками легкого поведения. #Буквы не стали это публиковать сразу и решили проверить, будет ли иметь это поведение системный характер. Поэтому принялись наблюдать", - утверждают журналисты.

Только за последние 2 дня, 29 и 30 октября, сотрудники издания зафиксировали несколько переписок нардепа с девушками во время голосования за законы.

Так, 29 октября Яременко согласовывал встречу с девушкой на ближайшие дни.

"Привет. Я не только не передумал, но еще в субботу предложил встретиться и перейти для облегчения общения в Вотсап или Вайбер. Даже телефон оставил. Встретиться можем завтра вечером или в четверг…", – пишет депутат.

Надо тебя больше леди делать: опубликована новая переписка нардепа Яременко с девушками во время голосования 01

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Закон защищает личную переписку. Тот, кто сделал это, заработал от 3 до 7 лет. Я не угрожаю. Я напоминаю о законе и морали", - нардеп Яременко о секс-скандале. ВИДЕО

В этот же день у девушки по имени Эльвира нардеп интересуется, какой алкоголь она предпочитает.

"Под настроение. Вино, виски, шампанское", – отвечает девушка.

Надо тебя больше леди делать: опубликована новая переписка нардепа Яременко с девушками во время голосования 02

Во время голосования Яременко читал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая в анкете указала предпочтения: секс, встреча, свидания. Также девушка указала, что ее не интересуют отношения.

Надо тебя больше леди делать: опубликована новая переписка нардепа Яременко с девушками во время голосования 03

В этот же время нардеп общался с девушкой, которая в мессенджере Facebook была подписана как Анна Степаницкая. Девушка прислала нардепу фотографию и похвасталась, что купила "комбез".

Анна: Я ж комбез купила

Яременко: Неплохо. Надо тебя больше леди делать.

Анна: Я ж и так леди)))

Яременко: Нужно и выглядеть, как леди.. (начал писать нардеп, но передумал и стер сообщение).

Надо тебя больше леди делать: опубликована новая переписка нардепа Яременко с девушками во время голосования 04
Надо тебя больше леди делать: опубликована новая переписка нардепа Яременко с девушками во время голосования 05
Надо тебя больше леди делать: опубликована новая переписка нардепа Яременко с девушками во время голосования 06

Стоит также выделить переписку нардепа с женщиной по имени Галина, с которой у него были ранее отношения.

Галина: Парадное открытое подымайся на 9 этаж поворачивай на лево 105 кв.(Орфография и пунктуация автора сохранены, – ред.)

Галина (16 сентября): Приветик. Хорошего легкого тебя дня и три смайла поцелуя.

Яременко: Взаимно солнышко.

Галина: Привет. Я снова прошу тебя о помощи. Я знаю, что возможно надоела тебе своими проблемами. Но, это мечта всей моей жизни, пожалуйста помоги ты знаешь я живу на семной квартире есть возможность иметь свою квартиру. Мне надо 10 000$ чтобы у меня была крыша над головой с дочерью, для меня это так важно, я готова ради этого на все! на любые твои условия, пожалуйста помоги мне (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Ред.)

Яременко: Галя, это значительно выше моих возможностей.

Надо тебя больше леди делать: опубликована новая переписка нардепа Яременко с девушками во время голосования 07
Надо тебя больше леди делать: опубликована новая переписка нардепа Яременко с девушками во время голосования 08
Надо тебя больше леди делать: опубликована новая переписка нардепа Яременко с девушками во время голосования 09

Также на Цензор.НЕТ: Я думаю, что в этом виноват турборежим. Есть три пути решения, - Арахамия о секс-скандале с Яременко

Также нардеп переписывался с 18 – летней девушкой, у которой интересовался, "сколько ей нужно денег в месяц", а другой девушке рассказывает, что женат и "новый человек в политике".

Надо тебя больше леди делать: опубликована новая переписка нардепа Яременко с девушками во время голосования 10

Надо тебя больше леди делать: опубликована новая переписка нардепа Яременко с девушками во время голосования 11Надо тебя больше леди делать: опубликована новая переписка нардепа Яременко с девушками во время голосования 12

Напомним, журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

Читайте также: Секс-скандал в Раде: женщины-депутаты инициируют отставку Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики

Источник: https://censor.net.ua/n3157155
 
   
 Топ комментарии
 
Ярёменко это "честь", "совесть" и "моральность" команды мародёров "Слуга урода". "Надо тебя больше леди делать": опубликована новая переписка нардепа Яременко с девушками во время голосования - Цензор.НЕТ 572
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Та это ж, сука. терминатор какой-то. А с виду - унылый кабан. "Надо тебя больше леди делать": опубликована новая переписка нардепа Яременко с девушками во время голосования - Цензор.НЕТ 5646
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Допровоцировался журналистов, он теперь в топе новостей. А можно его как то убрать из парламента? Реальный же позор.
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не трогайте его
а то выгонят из депутатов
будет ездить по школам
учить детей морали
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Что там жена Яременко, еще чемодан ему не упаковала?
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У этого секс -гиганта доступ к гостайне уже есть, наверное. Так, Галька - тоже уже знает.(
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Один дрочит, второй и третий ****** снимают...Су...ка, а работать над улучшением нашей жизни они *** когда будут? Снова дармоеды дегенераты в Раду залетели.
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И не надеялся уже дед, что будет иметь столько секса, но тут вдруг взяли в слуги народа...

На шею голубой алмаз
Брильянтовые серьги
Шампанское и ананас
Рекой польются деньги
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Хрен с ним, с Яременко. До седой бороды дожил, а даже девку снять не может, чтобы не спалиться. Меня зебилы удивляют в своих попытках его отмазывать. Как раз первые, кто должен был возмутиться его поведению и вранью, должны были быть избиратели "СН". Ан-нет. Опять им божья роса.
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Чудак хочет жахнуть молодую девку, почему он должен оправдываться и стыдиться??
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******** стыд, я такой же как яременко, почему я еще не депутат?
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надо тебя больше ЛЕДИ-АНАЛЕДИ делать !
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А ещё гад Чернышевского из себя корчит!
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если оно так и дальше пойдет
то Яременко с Кивой оттеснят с первых
позиций советников
Богдана и Ермака!!
А дальше еще больше!!

Могут замахнутся на роль Бени!!!
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Главное что бы на роль соло с роялем не замахнулись)))
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бабы сами наперебой предлагают свои услуги, купи квартиру мля...чудовища ленивые...
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А на него никто в суд не подаёт за то, что он злостно уклоняется от исполнения
профессиональных обязанностей ?
Есть много более толковых людей на его место, которые будут концентрироваться на работе.
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Кнопку нажимал Кива - ритмично, как положено депутату.
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Вот интересно ,зефаны поняли кого они привели к власти?
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как же он самоуверенно и глупо погорел. за колонну надо было заходить.
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добпкин даже под кайфом поумнее бьіл "Треба тебе більше леді робити": опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування - Цензор.НЕТ 7760
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Сразу видно что жена у него "не лох"... явно она поверила что это всё были провокации... "Треба тебе більше леді робити": опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування - Цензор.НЕТ 6922
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Придурок))) Угрожать надумал))) Ну получай))) И передай Богдану привет))) Журналисты им не нужны)))
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Якщо стільком повіям одразу платити, ясна річ, "выше возможностей".
Я от ніколи повій не знімав, але на побачення ходив з понад 40 дівчатами
Зараз принципово не йду на перше побачення з квітами.
Успішний чоловік = "жадібний" (у жіночому лексиконі),

а "щедрий чоловік" (у жіночому лексиконі) = лох
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Враження, що Україна за Порошенка і Україна за зеленського - різні країни.
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Ошибочное впечатление. И тогда, и сейчас твоего барыгу люто ненавидят. "Треба тебе більше леді робити": опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування - Цензор.НЕТ 9968
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Слова "барига" і "шмаркля" - різні за ступенем емоційного негативу.
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Интересно,за что? Вот лично тебе в чем поплохело? А Янукович - ангел? Крал и нам давал?(с)
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Ты про себя говори. А сказать-то нечего, да, кацапсина?
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Я не перший хто звернув на це увагу, але щось усі сором'язливо уникають піднімати це питання, а саме: Яременко пише, що він одружений, вибачається перед дружиною та дітьми, АЛЕ у декларації з близьких та родичів зазначений ЛИШЕ ДІД!
Гей, розслідувачі, вам це не цікаво?
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пора собирать антианальный Майдан .сколько можно это терьпеть
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Упорно "провоцировал" и проверял бдительность журналистов. Далеко пойдёт
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********* во главе с президентом рулит-шоу,треш, то что хотели выборцы,а тем временем учителя грозят забастовкой 4500$ им мало,ООН требует что бы Украина восстанавливала Донбасс,по Северному Потоку от Украины ни уха ни рыла и тд и тп
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Головне,що цей невгамовний Дон Жуан - Яременко вибачився перед своїми зе депутатами і перед Зюзьою,а не перед виборцями.І тепер хоч трава не рости..."Треба тебе більше леді робити": опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування - Цензор.НЕТ 4931
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"турбо-анальный режим слуг народа"
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Тебя, Чубака, надо больше делать в анал.
Может, таким образом твои мозги прочистятся.
Советую обратиться к Шляшко...
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Треба пінцетом. Бо дуже маленькі. Якщо є...
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В данном случае я считаю, что нарушены исключительно права самого Яременко, а именноп раво на личную интимную жизнь. По факту, мужик вообще ничего плохого не сделал, с кацапами не переписывался, государственную тайну не разглашал, он не педофил, не гомосек, ну захотелось на старости лет деду попарить "шишку" в молодой, сочной влажной, узкой "лоханочке". Жизнь то одна. Почему он должет трахать только женщин своего возраста и во время секса следить чтобы у партнерши вставная челюсть не вылетела????
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Не-а, личная интимная жизнь не тогда и не в том месте. А там допускается- только групповуха и только с проблемами страны.
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Серж! Неужели ты на работе никогда никому не пишешь в вайбер или смски???. Ну сколько там той жизни, Яременко - старый пердун, еще пару лет и ему ночью форточку в обязательном порядке прийдется открывать, чтобы не вчадіть от своего пердежа. Пока есть потенция и остатки здоровья - почему бы не сделать пару фрикций на молодой красивой телочке???? Все мы будем старые - и ты и Я. Будь толерантней чисто с мужской солидарности.
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вчера по тв умные люди объяснили
проститутки под сутенерами, сутенеры под канторой, колупатор лазил по ру сайтам, скрипты уже в его смартфоне, шо интересненького в его смартфоне? знает фсб и это называется "нарушены исключительно права самого Яременко"?
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Ну я уже не знаю как это можно комментировать. Всё таки немного жаль зебилов возлагавших большие надежды на этих клоунов.
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Зебилы плюют на Народ, просто издеваются.

Прийдется выносить этих Слуг Анала.
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умные слуги эскорниц устраивают помощницами и те сидят прямо в раде, яременко еще святой по сравнению с ними....
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Это насколько нажно быть дыбилом, шоб так попалиться - трындец. Там все такие - на рожу одного арахамии полсмотрите, а мы потом возмущаемся почему они ***** верят как дыбилы, бо они такие просто и есть.
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х уй бы на него,если бы оно не угрожало журналистам и в нерабочее время-наздоровье!а оно на мои налоги в рабочее время,вместо того что бы работать на меня-проституток систематически снимает осименитель гребаный
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Ну что вы все ополчились на мужика? Ну любит мужчина женщин. Проводит с ними время от времени вечерок. Что тут такого необычного? В рабочее время? Так подавляющее большинство в рабочее время занимается отнюдь не работой, и не имеет значения чем именно. это уже вторично. то. что он депутат? Ну и что? Чем депутат отличается от кого либо другого? На сколько корректно журналистам заглядывать в чужую переписку? Это, как минимум не корректно. да и в лицо за такое можно ударить. Да наверное и нужно.
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хряк небритый , его девушки нелюбят и он за это платит ворованными деньгами, сколько же крадут все слуги у своих холопов избирателей . Наверняка гдето треть бюджета Украины.Любите своих слуг зелёных и каломассных каламойных пардон . Они все время от времени хотят кудато свои мудья засунуть один в рояль другой перед праституткой потрусить за10 тыщ зелекупонов.
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Вся эта история не стоит того ,что бы о ней говорить .Это называется бряцают на бубне.Этот шумок создан для замыливания глаз и ушей ,что бы народ не понял ,что у него сейчас ,банда шимпанзе ,ворует землю ,гтс ,все доходные заводы скупит даром .Вы думаете снизят тарифы ,при стоимости угля на бирже 50 долларов тонна?Или вы думаете ,что ахметов и коломойский заплатят налог с дохода как шахтёр ,а шахтёр как олигарх -заплатит 0% от дохода .Конечно огромное -Нет .Минимальная пенсия меньше прожиточного минимума в 2 раза -это шимпанзе с народом?Нет олигархов не трогают -потому ,что президент и рада их непосредственные холуи и слуги -это видно не вооружённым глазом .Все принятые законы принты против народа ,на усиление фискализации ,что бы каждому украинцу потуже затянуть налоговое ярмо .Что мешает сделать такие же налоговые законы ,как в Сингапуре ?Что бы народ не уезжал из страны ,чтобы созидающие силы вышли из тени, и без испуга делали себя и Украину богатой.Та видимо -Нет!Понабирали опять каких то евроголубей с дипломами пулемётных курсов,-а они кроме, как продать не своё .и присвоить проданное себе,-более ничего не умеют .
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