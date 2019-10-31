 Польская автокефальная православная церковь на соборе епископов не признала ПЦУ

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, обб этом говорится в коммюнике ПАПЦ, обнародованном после проведения Собора архиепископов церкви 29 октября в Варшаве.
"Польская автокефальная православная церковь не против предоставления автокефалии Церкви в Украине, которая будет опираться на догматически-канонические нормы всей Церкви, а не на группу отщепенцев-раскольников. Отступники от науки святой Церкви не могут представлять здоровый церковный организм, поскольку это нарушает евхаристическое единство православия",- говорится в заявлении ПАПЦ.
Как подчеркивается, таким образом Собор ПАПЦ не изменил свою позицию относительно независимости ПЦУ, что содержится в решениях соборов польской церкви от 9 мая 2018 года, 25 июня 2018 года 2 апреля 2019 года.
До речі , кому цікаво , знайдіть фото їхнього главшпана . Зразу все стане ясно .
"Получается, что далекие и вроде как непонятные нам греки прекрасно все поняли и дают сигналы поддержки, а однокровные братья-украинцы из Польской церкви, которые собственный автокефальный статус получили исключительно на основе традиции первопрестольного Киева, работают вовсе не на свою историческую и духовную Родину"
очікувати щось патріотичного від таких не варто...
«Не позволям!»
Вот те и «ясновельможне паньство».
на жаль,ХОЛУЇ МОСКВИ...
поляки мають свою РИМО-КАТОЛИЦЬКУ церкву..
Это КирГун писал "братьям во Кресте"?
Значит и те и эти,, и все кто там что-то не пробубнил и не подмахнул какую-то писсанину - будут "гореть вечно" и надо помолиться шоб "вечней" и "горимей"
Ведь наши веропитеки визжат - СнамеБок, то есть, пусть возрадуются шо еретики будут посрамлены после смерти(и помоляцца шоп она была как мона более мучительной - Яхве это любит)
св. Боше навіть Сраліна терпів 30 ріків - незважаючи на 30-40-50(неважно скільки) млн. подохлих
Почекаємо, нам не звикати.
Ще 10% попів перед тим як кинути в вогоню сходить з Піплією до сортиру "на почитать"
1 Храм
1 Батюшка,і той кореєць і член партії..))
Забудьте.
Про переговори з нею про визнання..як і з Сирійською при Асаді.
вони наступні визнають після РПЦ
Сам люблю срачі але знаю шо православіє і Польща - ще типу як жаба-паразит на білому ведмеді, тобто - штучна секта сралінська.
На данный момент из 14 церквей по отношению к ПЦУ официально, после Собора, высказались 4, две признали (Константинопольская церковь и Элладская церковь), две не признали - РПЦ и Польская.
В раздумьях Александрийская, Иерусалимская, Антиохийская, Сербская, Румынская, Болгарская, Грузинская, Кипрская, Албанская и Чешская.
Антихристу нужны свои люди и в Польше.
Тепер вони є не канонічними не мають права відправляти таїнства, тому що брали угоду у самопроголошеній москальській церкві.
Їх - ПАПЦ- думка для ПЦУ ніщо і звати їх ніяк. На такому самому щаблі і Грузинська і решта церков які брали угоду у МПЦ.