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 Польская автокефальная православная церковь на соборе епископов не признала ПЦУ

Польская автокефальная православная церковь (ПАПЦ) поддерживает независимость Православной церкви Украины, которая опирается на догматически-канонические нормы, а не действия "раскольников".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, обб этом говорится в коммюнике ПАПЦ, обнародованном после проведения Собора архиепископов церкви 29 октября в Варшаве.

"Польская автокефальная православная церковь не против предоставления автокефалии Церкви в Украине, которая будет опираться на догматически-канонические нормы всей Церкви, а не на группу отщепенцев-раскольников. Отступники от науки святой Церкви не могут представлять здоровый церковный организм, поскольку это нарушает евхаристическое единство православия",- говорится в заявлении ПАПЦ.

Как подчеркивается, таким образом Собор ПАПЦ не изменил свою позицию относительно независимости ПЦУ, что содержится в решениях соборов польской церкви от 9 мая 2018 года, 25 июня 2018 года 2 апреля 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Признание ПЦУ Элладской церковью - только первый шаг, процесс будет продолжаться, - Порошенко на встрече с Епифанием. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3157146
 
   
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Звідки в католічній Польщі православні попи?! Знамо, з ху@лостану!!
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Там тої польської праваславнаї церкви - з гулькін куй . Піп , дяк , два коти , пес і декілька сумашедших . Польща - католицька держава .
До речі , кому цікаво , знайдіть фото їхнього главшпана . Зразу все стане ясно .
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Директор департамента Министерства культуры по делам религий и национальностей Андрей Юраш прокомментировал это заявление, выразив недоумение по поводу позиции поляков.

"Получается, что далекие и вроде как непонятные нам греки прекрасно все поняли и дают сигналы поддержки, а однокровные братья-украинцы из Польской церкви, которые собственный автокефальный статус получили исключительно на основе традиции первопрестольного Киева, работают вовсе не на свою историческую и духовную Родину"
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ПАПЦ -це лише 230 парафій.. котрі в 1948 перейшли від Констатинополя в РПЦ..

очікувати щось патріотичного від таких не варто...
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"Хлоп! Пся крев! Быдло!"©️
«Не позволям!»
Вот те и «ясновельможне паньство».
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там етнічні білоруси і українці..
на жаль,ХОЛУЇ МОСКВИ...

поляки мають свою РИМО-КАТОЛИЦЬКУ церкву..
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Тепер дуже добре видно хто під виглядом автокефалії насправді є московським пархатом.
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которая будет опираться на догматически-канонические нормы всей Церкви, а не на группу отщепенцев-раскольников. Источник: https://censor.net.ua/n3157146\\\\\\\\\\

Это КирГун писал "братьям во Кресте"?

Значит и те и эти,, и все кто там что-то не пробубнил и не подмахнул какую-то писсанину - будут "гореть вечно" и надо помолиться шоб "вечней" и "горимей" Польська автокефальна православна церква на соборі єпископів не визнала ПЦУ - Цензор.НЕТ 6451
Ведь наши веропитеки визжат - СнамеБок, то есть, пусть возрадуются шо еретики будут посрамлены после смерти(и помоляцца шоп она была как мона более мучительной - Яхве это любит) Польська автокефальна православна церква на соборі єпископів не визнала ПЦУ - Цензор.НЕТ 5530
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польские православные это просто кусок гнилорашки... там их около 1 %...
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А взагалі набагато важливіше, що признала Елладська церква - вона і більша, і є однією із ключових у православному світі!
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філія гундяївського сатанату! Кара божа на ваші пропарашинські голови!
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св. Боше навіть Сраліна терпів 30 ріків - незважаючи на 30-40-50(неважно скільки) млн. подохлих
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Москальськи гроші виявилися вагомішими за усі канони. Що ж, буває.\
Почекаємо, нам не звикати.
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Тобі 90% попів на вибір джип чи Піплія - кине писсанину в вогонь та схопить ключі від авто.
Ще 10% попів перед тим як кинути в вогоню сходить з Піплією до сортиру "на почитать" Польська автокефальна православна церква на соборі єпископів не визнала ПЦУ - Цензор.НЕТ 3564
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Выскажу лично свое мнение, возможно далекое от каноничности. Независимые автокефальные церкви должны быть либо из древних ( Константинопольская, Иерусалимская,Антиохийская,Александрийская) или в странах где православие является доминирующей религией ( Греция, Кипр, Болгария, Румыния, Македония, Сербия, Черногория, Украина, Белорусь, Россия, Грузия, Молдавия) Все. Православные церкви где они являются религией меньшинства должны быть автономными в составе Константинопольского ( Вселенского патриархата) Ну какая автокефалия может быть в мусульманской Албании, католической Польше, протестантской Чехии и Словакии , протестантско- католических США и т.д. Как и подчинение церквей например в Китае, Японии, т.д. скажем российской церкви и подобные странности. Ну и теперь конкретно о Польской церкви, она по идее ответвление Украинской православной церкви с времен Речи Посполитой ( от куда у поляков православные, Матка Бозка Ченстоховска), вот она и затихарилась, плюс к этому на кормлении у РПЦ и Кремля с времен СССР ( агентура КГБ,)
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ви ще не в курсі православної церкви Північної Кореї.. і
1 Храм
1 Батюшка,і той кореєць і член партії..))
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У этих попов ордена и медали от НКВД, КГБ, ФСБ за много лет службы. А вы хотели, чтобы они забыли свои заслуги перед МП и признали ПЦУ.
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цю "церкву" у Польщі КОНКРЕТНО "зачистили" за Сталіна у 1948 разом польські і совєтські комуністи..
Забудьте.
Про переговори з нею про визнання..як і з Сирійською при Асаді.
вони наступні визнають після РПЦ
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и правильно делают(для себя), ибо обменять жирный куш на "веру" можид только сумасшедший.
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У Польщі свідків Ієгових більше чим гундяєвьких православних ватанів,навіть звертати увагу на цей демарш якось смішно.
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А буддисты не поддерживают? Вот у ним бы я прислушался, а это так, нудисты какие то Польська автокефальна православна церква на соборі єпископів не визнала ПЦУ - Цензор.НЕТ 1463
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Читаю коментарі і дивуюсь-чи це украінці такі недолугі чи знову кацапню нагнали?! Це не поляки і не украінці! Польська православна церква створена при комуністах і виконувала, відповідно, завдання кгб! А причиною створення була наявність білоруського населення в певних районах. Не пишіть самі дурниць і не читайте провокацій кацапської контори. Ця церква з самого початку виступала проти Томосу, доводячи лишній раз, що так і залишилась осередком тепер вже російських спецслужб.
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Та у нас просто цінується зрада і срач(ну, шоу типу)
Сам люблю срачі але знаю шо православіє і Польща - ще типу як жаба-паразит на білому ведмеді, тобто - штучна секта сралінська.
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І вони ніколи не визнають укр церкву бо кацапня не дозволить , то ясна річ
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Колись то випадково вломився до польско правослвн церкви у Гожові (Gorzow Wlkp) і там йшла служба ,та шо вам сказати ... таке враження що у Тамбов попав, десь у 30 роки .. І зараз навіть не здивувався за це рішення , як вони сидять чисто на гундяєвскому прикорму , бо без кацапського бабла вони не виживуть у Польщі , то як ще вони могли поступити? Певно що сказати НЕТ.
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У них 99% католики а тут раз и сиронули огуеть
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Польская церковь есть в диптихе Константинопольского патриархата, она одна из 15, и сколько там православных в Польше, это в данном случае дело десятое. В Турции православных тоже мало, но от этого голос Константинопольской церкви не менее важный.

На данный момент из 14 церквей по отношению к ПЦУ официально, после Собора, высказались 4, две признали (Константинопольская церковь и Элладская церковь), две не признали - РПЦ и Польская.
В раздумьях Александрийская, Иерусалимская, Антиохийская, Сербская, Румынская, Болгарская, Грузинская, Кипрская, Албанская и Чешская.
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Забули пшеки вересень 39. Мало вам православ'я навезли кацапська секта рпц
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Так в 39 году они лишились в пользу Украинской ССР большой территории, которой до этого владели. Может именно это они и помнят.
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ПАПЦ втратила свій шанс стати незалежною, коли відмовилась від ТОМОСУ.
Тепер вони є не канонічними не мають права відправляти таїнства, тому що брали угоду у самопроголошеній москальській церкві.
Їх - ПАПЦ- думка для ПЦУ ніщо і звати їх ніяк. На такому самому щаблі і Грузинська і решта церков які брали угоду у МПЦ.
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Текст им явно Гундяйка от которого они кормятся написал
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Поляки с такими же заморочками "имперцев", как и россияне. Из-за агрессивной политики Польши в свое время распалось Великое княжество Литовское, а потом Польша толкнула Б.Хмельницкого в лоно Московии. И с теми, и с другими надо быть настороже.
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