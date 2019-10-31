 Рада во втором чтении проголосовала за разделение функций Нафтогаза (анбандлинг)

Как передает Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовал 341 народный депутат.
"Это исторический момент по части защиты украинских интересов. Очень долго мы не могли построить законодательную базу, соответствующую европейским нормам, чтобы нас больше не шантажировали и мы могли обеспечить долгосрочную транспортировку газа через территорию Украины, использование украинской ГТС, а также стабильные доходы от этих основных фондов", – сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в ходе выступления в парламенте.
Как сообщалось ранее Кабинет министров Украины 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал.
ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Одновременно государство передаст новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет.
Новый оператор сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года. Новая модель анбандлинга НАК соответствует требованиям Третьего энергопакета, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора в соответствии с европейскими правилами. Действующий 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом " и "Газпромом" заканчивается1 января 2020 года
ГТС Украины имеет общую протяженность газопроводов около 38 тыс. км, в нее входят 73 компрессорные станции и более 1,4 тыс. газораспределительных станций.
Палата представителей Конгресса США 232 голосами "за" vs 196 голосов "против" приняла процедуру импичмента президента Трампа.
Не один республиканец не проголосовал "за", 2 демократа проголосовали "против".
The vote was 232 to 196, with two Democrats joining all Republicans in voting against passage.
The resolution lays out the framework for public hearings and eventual proceedings
in the Judiciary Committee, which would craft any potential articles of impeachment.
Moments after Pelosi announced the passage of the resolution,
the president fired off a tweet and the White House issued a lengthy statement
objecting to the Democrats' impeachment process.
"The Greatest Witch Hunt in American History!" tweeted the president,
who watched the vote from the White House residence...
а мы может тоже поржать хотим, но в чем ты прав, так в том, шо рыжие фаберже должны постоянно лежать на пеньке - и пелози с томагавком, шо бы рядом стояла.
ето дисциплинирует...
і вівса без ГМО
Обама: Это мои последние выборы. После выборов я смогу проявить больше гибкости.
Медведев: Я понимаю. Я передам эту информацию Владимиру.
значит будут грабить по версии андбандинг +++
Так уже вроде промуркотели нежно о повышении цены на газ.
Я говорю - проанонсировали
https://tsoua.com/*********/