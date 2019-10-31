EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  1281  24
Все про:ВР (23914) Нафтогаз (2759) анбандлинг (3)

 Рада во втором чтении проголосовала за разделение функций Нафтогаза (анбандлинг)

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2239-1, необходимый для отделения от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа, сертификации нового независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) и создания условий для заключения транзитного контракта с "Газпромом" по европейским правилам.

Как передает Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовал 341 народный депутат.

"Это исторический момент по части защиты украинских интересов. Очень долго мы не могли построить законодательную базу, соответствующую европейским нормам, чтобы нас больше не шантажировали и мы могли обеспечить долгосрочную транспортировку газа через территорию Украины, использование украинской ГТС, а также стабильные доходы от этих основных фондов", – сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в ходе выступления в парламенте.

Как сообщалось ранее Кабинет министров Украины 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал.

ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Одновременно государство передаст новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет.

Новый оператор сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года. Новая модель анбандлинга НАК соответствует требованиям Третьего энергопакета, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора в соответствии с европейскими правилами. Действующий 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом " и "Газпромом" заканчивается1 января 2020 года

ГТС Украины имеет общую протяженность газопроводов около 38 тыс. км, в нее входят 73 компрессорные станции и более 1,4 тыс. газораспределительных станций.

Источник: https://censor.net.ua/n3157144
 
   
 Топ комментарии
 
вот тут реформистам карта и подвалила.

значит будут грабить по версии андбандинг +++
 показать весь комментарий
 
Мохнатый маньяк тоже голосовал ? Рада у другому читанні проголосувала за розділення функцій Нафтогазу (анбандлінг) - Цензор.НЕТ 7896
 показать весь комментарий
 
Гурьянов Сергей‏ @Segozavr 1 час назад
Палата представителей Конгресса США 232 голосами "за" vs 196 голосов "против" приняла процедуру импичмента президента Трампа.
Не один республиканец не проголосовал "за", 2 демократа проголосовали "против".
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Гурьянов Сергей‏ @Segozavr 1 час назад
Палата представителей Конгресса США 232 голосами "за" vs 196 голосов "против" приняла процедуру импичмента президента Трампа.
Не один республиканец не проголосовал "за", 2 демократа проголосовали "против".
 показать весь комментарий
 
 
The House voted mostly along party lines to approve a resolution establishing the procedures for the impeachment inquiry's next phase.
The vote was 232 to 196, with two Democrats joining all Republicans in voting against passage.
The resolution lays out the framework for public hearings and eventual proceedings
in the Judiciary Committee, which would craft any potential articles of impeachment.
Moments after Pelosi announced the passage of the resolution,
the president fired off a tweet and the White House issued a lengthy statement
objecting to the Democrats' impeachment process.
"The Greatest Witch Hunt in American History!" tweeted the president,
who watched the vote from the White House residence...
 показать весь комментарий
 
 
у демократов в Палате большинство, так шо пока ничего удивительного...
 показать весь комментарий
 
быстрее бы чубатого сковырнули. вот тогда русня реально по сосалу начнет получать от госдепа.
 показать весь комментарий
 
злой ты, велик.
а мы может тоже поржать хотим, но в чем ты прав, так в том, шо рыжие фаберже должны постоянно лежать на пеньке - и пелози с томагавком, шо бы рядом стояла.
ето дисциплинирует...
 показать весь комментарий
 
 
"мы может тоже поржать хотим"
і вівса без ГМО Рада у другому читанні проголосувала за розділення функцій Нафтогазу (анбандлінг) - Цензор.НЕТ 7007
 показать весь комментарий
 
Много они при демокрысах наполучали?

Обама: Это мои последние выборы. После выборов я смогу проявить больше гибкости.
Медведев: Я понимаю. Я передам эту информацию Владимиру.Рада у другому читанні проголосувала за розділення функцій Нафтогазу (анбандлінг) - Цензор.НЕТ 5273
 показать весь комментарий
 
Что-то поделили . Ничего для людей не поменяется . Главное , чтобы не стало хуже .
 показать весь комментарий
 
 
вот тут реформистам карта и подвалила.

значит будут грабить по версии андбандинг +++
 показать весь комментарий
 
 
"значит будут грабить по версии андбандинг +++"
Так уже вроде промуркотели нежно о повышении цены на газ.
 показать весь комментарий
 
 
не. пока не поднимали цены. знают ведь они что вместе с ценами на газ народ поднимит и их на гилляки.
 показать весь комментарий
 
Поздновато чухнули что то... два месяца до конца контракта осталось, а там еще волокиты куча
 показать весь комментарий
 
Анбандлинг, похоже на бандитинг. Да что за слово такое придумали. Разделение, отпочкование, и масса других слов есть.
 показать весь комментарий
 
 
хотели назвать это действо аналбандингом но буквы перепутали
 показать весь комментарий
 
А как же долги грязьпрома, ведь выходит отделили транспортировку именно в интересах рф. А тот долг просто повиснет в воздухе, новой компании никто ничего не должен. Ну и все же должны понимать, что за все платит потребитель, увеличивая стоимость транзита, увеличивают и нам его стоимость, похожая афера существовала последние несколько лет, то есть газ якобы прокачивался в ЕС а потом возвращался назад и в него входила стоимость транзита для нас.
 показать весь комментарий
 
 
Ну і слів понабиралися - анбандлинг. Від слова банда?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх