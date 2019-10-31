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Все про:Черкасщина (632) топливо (469) ГФС (3461)

 Из незаконного оборота в Черкасской области изъято топлива стоимостью почти 3,9 млн грн, - ГФС

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черкасской области обнаружили ряд АЗС, осуществляющих незаконную реализацию горючего.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС. 

В ходе проведения операции "Акциз - 2019" в одном из городов области был установлен ряд АЗС, через которые осуществлялось хранение и реализация горюче-смазочных материалов без наличия соответствующих разрешительных документов на данный вид предпринимательской деятельности.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение почти 54 тонны дизельного топлива, более 36 тонн бензина марки А-95, более 4,6 тонны бензина марки А-95 Евро, 35,1 тонны бензина марки А-92 и 1 тонну сжиженного газа. Общая стоимость изъятого топлива составляет почти 3,9 млн. грн.

В отношении правонарушителей составлены протоколы по ч. 1 ст. 164 КУоАП.

Из незаконного оборота в Черкасской области изъято топлива стоимостью почти 3,9 млн грн, - ГФС 01
Из незаконного оборота в Черкасской области изъято топлива стоимостью почти 3,9 млн грн, - ГФС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3157137
 
 
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Как был при потрохе грабёж предпринимателей,так при зеленых лягушках и продолжился.
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Всегда было интересно , какова судьба изъятого ?
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хлопчики з трусів вискакують, тільки б не розігнали! всі податкові ями засновувались,кришувались і кришуються цими смердячими гівнюками! так само як і артелі з виробництва тютюнових і горілчаних виробів!
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