 С начала суток - 8 обстрелов, ранен один военнослужащий, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на штаб Операции Объединенных сил.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:
- вблизи Новогригорьевки и Невельского - из станковых противотанковых гранатометов;
- неподалеку от Водяного, что на Приазовье и Новоселовки Второй - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела позиций Объединенных сил:
- неподалеку от Светлодарска - из автоматических гранатометов;
- дважды неподалеку от Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;
- возле Новолуганского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
"Продолжаются третьи сутки процесса разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. В рамках этих мероприятий 21 украинский военнослужащий переместился на новые позиции", - добавили в штабе ООС.
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31.10.2019 г.
..."Президент Владимир Зеленский отрицает, что на участке разведения в Золотом были обстрелы в последнюю неделю." За последнюю неделю районы т.н. "разведения войск" обстреливались 11 раз. Непосредственно Золотое 9 раз . Зеленский лжет как только рот раскрывает.
О разведении в Золотом. Ни одна позиция войск РФ не изменилась.
У Москві вимагають, щоб українська армія відступила по всій лінії фронту.
Руководимое ставленниками Коломойского Центроэнерго ущло в минус. За январь-сентябрь чистый финансовый результат государственной компании Центрэнерго составил минус 1 487 517 грн. . За этот же период 2018 года финансовый результат был положительным и составил 489 508 грн. Чистый доход Центрэнерго сократился на 4% с 11,35 млн грн до 10,9 млн грн. Валовый убыток компании составил 519 590 грн.
Колонна с российскими наёмниками попала в засаду, устроенную местными радикальными исламистами. Погибли 20 военнослужащих правительственной армии и пятеро россиян. Утверждается, что убитым отрезали головы. - golos-ameriki.ru
горіти вам у пеклі, зелені вилупки!
Живя на войне,
Страна утопала в зеленом говне...