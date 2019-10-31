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Все про:обстрел (8377) ранение (2230) Донбасс (19810) операция Объединенных сил (1738)

 С начала суток - 8 обстрелов, ранен один военнослужащий, - штаб ООС

Оккупанты обстреливали позиции защитников Украины из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на штаб Операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:

- вблизи Новогригорьевки и Невельского - из станковых противотанковых гранатометов;

- неподалеку от Водяного, что на Приазовье и Новоселовки Второй - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Читайте на Цензор.НЕТ: Оккупанты объявили о проведении на Донбассе совместных учений незаконных вооруженных формирований и сил РФ, - ГУР

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Светлодарска - из автоматических гранатометов;

- дважды неподалеку от Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;

- возле Новолуганского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

"Продолжаются третьи сутки процесса разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. В рамках этих мероприятий 21 украинский военнослужащий переместился на новые позиции", - добавили в штабе ООС.

Также на Цензор.НЕТ: Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел на участке разведения войск под Петровским 29 октября

С начала суток - 8 обстрелов, ранен один военнослужащий, - штаб ООС 01
С начала суток - 8 обстрелов, ранен один военнослужащий, - штаб ООС 02
С начала суток - 8 обстрелов, ранен один военнослужащий, - штаб ООС 03

Источник: https://censor.net.ua/n3157136
 
 
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Хроника одного презЕдента ...
31.10.2019 г.
..."Президент Владимир Зеленский отрицает, что на участке разведения в Золотом были обстрелы в последнюю неделю." За последнюю неделю районы т.н. "разведения войск" обстреливались 11 раз. Непосредственно Золотое 9 раз . Зеленский лжет как только рот раскрывает.
О разведении в Золотом. Ни одна позиция войск РФ не изменилась.
У Москві вимагають, щоб українська армія відступила по всій лінії фронту.


Руководимое ставленниками Коломойского Центроэнерго ущло в минус. За январь-сентябрь чистый финансовый результат государственной компании Центрэнерго составил минус 1 487 517 грн. . За этот же период 2018 года финансовый результат был положительным и составил 489 508 грн. Чистый доход Центрэнерго сократился на 4% с 11,35 млн грн до 10,9 млн грн. Валовый убыток компании составил 519 590 грн.
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Так путин им гарантировал победу слуги на выборах в ордло.Вот так надо батькивщину любить,чтобы задушить за деньги.
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Вести из Африки: 31.10.19. 18:28. Мозамбикское СМИ сообщило об убийстве пятерых наёмников из России - Голос Америки.

Колонна с российскими наёмниками попала в засаду, устроенную местными радикальными исламистами. Погибли 20 военнослужащих правительственной армии и пятеро россиян. Утверждается, что убитым отрезали головы. - golos-ameriki.ru
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Может этих, из Мозамбика, сюда пригласить?
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Мир незиблим, как отсутствие мозга у зе-електората.
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"хуже не будет, нада перестать стрелять" - казав один довбойобВід початку доби - 8 обстрілів, поранено одного військовослужбовця, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7307
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ви нічєво нє панімаєтє, сірамно нада атвадіть вайска!
горіти вам у пеклі, зелені вилупки!
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Харкая кровью,
Живя на войне,
Страна утопала в зеленом говне...
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