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 Политика Украины
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Все про:ВР (23914) незаконное обогащение (61)

 Рада поддержала во втором чтении законопроект о незаконном обогащении

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №1031 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 259 народных депутатов.

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 368-5 "незаконное обогащение", которая предусматривает, что обретение чиновником активов, стоимость которых превышает его законные доходы более чем на 15 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (255 тысяч) гривен, будут карать лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Отметим, предыдущая статья, отмененная Конституционным судом, предусматривала наказание для тех, у кого разница между доходами и состоянием составляла тысячу необлагаемых минимумов (17 тыс. грн).

Читайте также: В новой норме о незаконном обогащении подняли сумму, за которую привлекают к уголовной ответственности, с 1 до 15 млн грн, - нардеп Устинова

Дела о признании необоснованных активов и их взыскании в доход государства рассматриваются ВАКС, подследственны будут Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), в предусмотренных законом случаях их будут вести Государственное бюро расследований (ГБР) и Генеральная прокуратура.

Источник: https://censor.net.ua/n3157126
 
 
 Топ комментарии
 
сколько лет уборщице? она не замужем? какая она из себя??? ))))))
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Ты действительно в это веришь ? ......страшно на улицу выходить . Рада поддержала во втором чтении законопроект о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 6123
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то есть воровать можно но не более, чем на 255 тысяч? вот только не понятно в год или в минуту?
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то есть воровать можно но не более, чем на 255 тысяч? вот только не понятно в год или в минуту?
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Не-ее,просто сделали облегчение дающему взятку.Теперь он ее может дать за четыре взноса плюс бонус за пятую можна будет дать всего лиш каких-то 250.
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ааа, понятно..ну я думаю жены(успешные бизнесмены) и дети(талантливые менеджеры) госчиновников на это не согласятся-будут брать вместо папы-им то ничего не грозит
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255 тысяч в год ? Рада поддержала во втором чтении законопроект о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 4644 У меня уборщица больше получает .
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сколько лет уборщице? она не замужем? какая она из себя??? ))))))
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45 . Убирает офис, в свободное время квартиры . Не сама , содержит гарем . Молодец . Человек работает .
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не надо засирать так офис и будет єкономия
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гарем? так это ей этот бородатый слуга звонил? тогда понятно-100 баксов за час-фигасе себе расценки Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 8830
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Мужской гарем? Тебя назначила старшим мужем?
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Не знаю , что хуже .....Я не хочу с тобой ругаться . Ты сам не видишь , что это жопа ? Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 1128
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Ну так она больше получает ОФИЦИАЛЬНО или как? Если официально - то пусть хоть 255 миллионов тратит - главное, чтобы она их зарабатывала.
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Жаль , если ты живёшь за одну зарплату . Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 1137
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Почему жаль? Ты знаешь размер моей зарплаты?
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Не знаю . Абсолютно не интересно . Ты со всей своей зарплаты честно платишь налоги ?
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Она у тебя ядерный реактор подметает?
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Нет , женщина смогла возглавить команду уборщиц и заслужить доверие и уважение клиентов .
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Молодці, якщо захочуть. Тепер залишаються дрібниці - шукати, саджати і конфіксковувати.
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Ты действительно в это веришь ? ......страшно на улицу выходить .
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спочатку в мавзолеї тре провести переоблік
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ну нарешті, в каломийського заберуть все і посадять
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був головою Дніпропетровської ОДА
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То він БУВ їм декілька місяців 5 років тому, а закон обратної дії не має.
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так є рішення Лондонського суду, який визнав каломийського і боголюбова шахраями..... всі знають, що цей чорт вкрав 6,5 лярдів з Привату..... і ніякої реакції..... ще думають повернути йому Приват, чи ні
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Что то при Порошенко БПП и Народный фронт Яценюка никак не могли проголосовать за такой закон .
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єтим и подтвердили, что они не лохи
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Тупой еще тупее?
12 МАРТА В последние недели вопрос привлечения к ответственности должностных лиц за незаконное обогащение стал одной из главных тем для обсуждения в информационном пространстве. Причиной послужило решение Конституционного Суда Украины (КСУ), которым он признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины, регламентировавшую ответственность за подобные преступления.В частности, суд пришел к выводу, что существующая формулировка нарушает принципы защиты прав гражданина - презумпцию невиновности и недопустимость привлечения к ответственности лица за отказ свидетельствовать против себя или родных.Возможной альтернативой утратившей силу статье стал проект закона, внесенный в Верховную Раду Президентом Украины Петром Порошенко. По словам главы государства, в законодательной инициативе учтено замечание КСУ и сохранена ответственность за незаконное обогащение.
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Конституційний суд керується політичною доцільністю. До чого тут Конституція
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А на тих хто вже збагатився таким чином закон розповсюджується, чи зворотньої сили не має?
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Захочуть зроблять і навіть з врахуванням інфляції.
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А почему 255 тыс а не 100тыс или не 50тыс или не 500тыс! откуда такая загадочная цифра? и кто так решил?!
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обладание активами непонятного происхождения это не преступление в развитых странах
если там действительно нечисто то наверняка нарушены и другие статьи уголовного законодательства
а вот для избрания в депутаты это должно быть препятствием
тут как с сыном Байдена - формально закон не нарушен но душок неприятный имеется
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