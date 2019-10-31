 Рада поддержала во втором чтении законопроект о незаконном обогащении

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосовали 259 народных депутатов.
Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 368-5 "незаконное обогащение", которая предусматривает, что обретение чиновником активов, стоимость которых превышает его законные доходы более чем на 15 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (255 тысяч) гривен, будут карать лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Отметим, предыдущая статья, отмененная Конституционным судом, предусматривала наказание для тех, у кого разница между доходами и состоянием составляла тысячу необлагаемых минимумов (17 тыс. грн).
Дела о признании необоснованных активов и их взыскании в доход государства рассматриваются ВАКС, подследственны будут Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), в предусмотренных законом случаях их будут вести Государственное бюро расследований (ГБР) и Генеральная прокуратура.
12 МАРТА В последние недели вопрос привлечения к ответственности должностных лиц за незаконное обогащение стал одной из главных тем для обсуждения в информационном пространстве. Причиной послужило решение Конституционного Суда Украины (КСУ), которым он признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины, регламентировавшую ответственность за подобные преступления.В частности, суд пришел к выводу, что существующая формулировка нарушает принципы защиты прав гражданина - презумпцию невиновности и недопустимость привлечения к ответственности лица за отказ свидетельствовать против себя или родных.Возможной альтернативой утратившей силу статье стал проект закона, внесенный в Верховную Раду Президентом Украины Петром Порошенко. По словам главы государства, в законодательной инициативе учтено замечание КСУ и сохранена ответственность за незаконное обогащение.
если там действительно нечисто то наверняка нарушены и другие статьи уголовного законодательства
а вот для избрания в депутаты это должно быть препятствием
тут как с сыном Байдена - формально закон не нарушен но душок неприятный имеется