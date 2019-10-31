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Все про:Крым (22015) Приходько Олег (8)

 В оккупированном Крыму "суд" продлил арест проукраинского активиста Приходько

Подконтрольный России Верховный суд Крыма 31 октября отклонил апелляционную жалобу адвоката на арест проукраинского активиста Олега Приходько.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Крым.Реалии, таким образом Олег Приходько останется под стражей в СИЗО до 10 декабря.

Российская ФСБ обвинила Приходько в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.
Подконтрольный России Киевский районный суд Крыма арестовал его на два месяца. Приходько будет находиться в СИЗО до 10 декабря.

Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по ч. 1 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы) за ареста Приходько в Крыму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестованного в оккупированном Крыму украинского активиста Приходько обвиняют в подготовке взрыва администрации Сак

Напомним, 10 октября оккупанты задержали проукраинского активиста из Сак Приходько. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал активиста на два месяца.

8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.​

В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.

Источник: https://censor.net.ua/n3157123
 
 
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Не в той стране ты чувак родился. Зештанмаер сдал тебя и миллионы проукраинцев с потрохами русофашистам.
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В украинских реалиях слово "суд" тоже надо брать в кавычки.
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Бедные люди.
Терпения им. С нашим нынешним правительством, им оно понадобится...
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