 Дубинский начал сбор подписей за отставку генпрокурора Рябошапки, - Лещенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко.

"Один из спикеров Коломойского в нынешней Раде Александр Дубинский решил, как переключить внимание общества с того факта, что ни он, ни вся группа Коломойского не голосовали за снятие неприкосновенности с известного "мародёра" на железной дороге Ярослава Дубневича. Дубинский объявил, что начинает сбор подписей... за отставку Руслана Рябошапки с поста генпрокурора. Как вам такой ход?", - написал он.

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