 Дубинский начал сбор подписей за отставку генпрокурора Рябошапки, - Лещенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко.
"Один из спикеров Коломойского в нынешней Раде Александр Дубинский решил, как переключить внимание общества с того факта, что ни он, ни вся группа Коломойского не голосовали за снятие неприкосновенности с известного "мародёра" на железной дороге Ярослава Дубневича. Дубинский объявил, что начинает сбор подписей... за отставку Руслана Рябошапки с поста генпрокурора. Как вам такой ход?", - написал он.
или в стане слуг урода начался передел кресел после зашквара со взятками?))
В остановке полной секретности, в присутствии Зеленского и Богдана, состоялось заседание парламентской фракции "Слуги народа". В зале были установлены датчики радиоизлучения. Основной тезис Зеленского - "Нужно всем успокоится, обсуждение и полиграф сняли все вопросы. Никто денег не брал. Нужно двигаться дальше".
О двух уголовных делах возбужденных САПом - ни слова.
Мажоритарщикам пообещаны субвенции для их округов? непонятно зачем приходил Богдан. Он молчал все заседание. В контексте скандала обсуждалось поведение Рябошапки.
После заседание депутат Поляков заявил что его "заказал" уголовному авторитету коллега(! ) по фракции.
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На злодієві шапка горить!
3 год ·
Мой любимый пупс Богдан заявил, что Зеленский устал от негатива и "дуже змучився".
Ржала так, что алабаев сдуло.
Мизерабли, которые хакнули страну только потому, что рейтинг оппонента все годы его каденции планомерно и медитативно уничтожался подконтрольными одному бабушке медиа, втаптывался в грязь ежедневно, ежесекундно, все пять лет без перерыва (и сейчас продолжают) - за полгода устали от негатива и змучились. Сейчас расплачусь.
... тендітні.
Это только первые глотки, Вава. И ты выпьешь все до дна, так, чтобы из ноздрей лилось.
И пусть никто не уйдет обиженным.
- ЦВК. Дякую, потеряйтесь.
- КС, ВС. Молодцы... но сократим.
- Любимые учителя! Молитесь чтоб $40 осталось.
- Дорогие пенсионеры! слишком вы дорогие.
- ФОПы? Да пошли в жопу!
В коментах у Дуба откровенно потешаюсь над воплями : А чо никто не сидит. А мы зря за вас голосовали
с*... , это же не было так заметно что есть столько дураков шо думают - придут другие и за месяц эти сядут...
а так да - знатно опустили своих фанатов.... только вот высер Бобдана шо надо до Н.Г. "доработать"(видео не видел - тут пишут в коментах) - заставляет броситься за "кравчучкой".
АДЖЕ ЛОНДОНСКИЙ СУД ДОВІВ ЩО БЕНЯ ЗЛОДЮГА.
ця ще огидніша
Но не знал, что так скоро.(с)
давайте вас усіх приберем!