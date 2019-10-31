EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия
  1444  5
Все про:НАБУ (2935) задержание (5530) Литва (1347) ГПЗКУ (11)

 Экс-глава правления ГПЗКУ, разыскивавшийся с 2017 года по подозрению в нанесении $60 млн убытков, задержан в Вильнюсе, - НАБУ

В г.Вильнюс (Литовская Республика) задержан бывший председатель правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", которого Национальное антикоррупционное бюро Украины с март 2017-го разыскивало как подозреваемого в уголовном производстве по факту нанесения более $60 млн ущерба предприятию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Действия подозреваемого квалифицируются по ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением"), ч.3 ст.28, ч.4 ст.368 ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом") Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, представитель международного зернотрейдера и чиновники ГПЗКУ организовали коррупционную схему, по которой зерно, принадлежащее госкомпании, по ряду субъектов хозяйствования было поставлено в Саудовскую Аравию. Поставка происходила на условиях последующей оплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам. В результате ГПЗКУ средства не получила, понеся убытки в размере более $60 млн.

Расследовать приведенные факты детективы НАБУ начали в июле 2016 года.

Два человека пошли на сделку с обвинением и компенсировали нанесенный ими ущерб в размере 60 тыс. Долл. США. Дела в отношении еще двух человек - советника председателя правления ОАО "ГПЗКУ" и представителя международного зернотрейдера - направлены в суд. Еще один человек объявлен в розыск.

Напомним, 24 января 2017 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали одного из бывших руководителей ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация" (ГПЗКУ) и представителя международного зернотрейдера по подозрению в нанесении ущерба ГПЗКУ на сумму свыше 60 млн долл. США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд отпустил под залог нападавших на главу Государственной продовольственно-зерновой корпорации, - РБК-Украина. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3157117
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А Кутовой разбился Экс-глава правления ГПЗКУ, разыскивавшийся с 2017 года, задержан в Вильнюсе, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9906 видимо груз знаний потянул к земле .
 показать весь комментарий
 
VIlniuse zaderzali znacyt aeroportu kogda pasport pokazyval.Mozet priletel vilnius otkuda to mozet s rosiji ili s drugoj strani.Uvydeli pogranicnyki sto icet takogo i zaderzali
 показать весь комментарий
 
 
куда ваши придурки прёт, ведь фошизды Балтийский сто пудов рано или поздно у себя найдёт и точно Украине выдаст и пофиг что у него паспорта трёх других стран, а коль руцкии, то ещё и в тюрме подержит и однозначно выдаст Украине а рашку на хрен пошлёт.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх