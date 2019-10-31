 Рада уволила трех членов Нацсовета по ТРВ - Герасимьюк, Черныша и Ильяшенко

Как передает Цензор.НЕТ, за принятие соответствующего постановления № 2344 "Об освобождении от должностей членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания" проголосовало 313 нардепов.

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