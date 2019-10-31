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Все про:ВР (23914) Герасимьюк (41) Нацсовет_ТРВ (454)

 Рада уволила трех членов Нацсовета по ТРВ - Герасимьюк, Черныша и Ильяшенко

Верховная Рада уволила трех членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания - Ольгу Герасимьюк, Олега Черныша и Александра Ильяшенко, назначенных по квоте парламента и сроки полномочий которых истекли.

Как передает Цензор.НЕТ, за принятие соответствующего постановления № 2344 "Об освобождении от должностей членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания" проголосовало 313 нардепов. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рада усовершенствовала процедуру назначения и увольнения членов Нацсовета ТРВ. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3157113
 
 
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зачистка інформаційного простору? міняють на 100%-во своїх? ще не всі родичі кварталу працевлаштовані?
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Ілюстрація головного процесу в Україні: https://www.youtube.com/watch?v=nwZUR7rpWp8&t=16s&fbclid=IwAR1yXWpVARXlk4wOckG9ar8K60bOyJUO8f-Mr2NwpC9OVV3NHkLpqpMmWEM
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тю...шо це? відкрив, а там про зозулю та пташенят...чесно,- не додивився навіть...це прикол?
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А когда Раду уволят ? Рада уволили трех членов Нацсовета по ТРВ - Герасимьюк, Черныша и Ильяшенко - Цензор.НЕТ 1601 Я так смотрю ,что если годик продержатся то хорошо ...
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Цікаво, на їх місце Добронравова з Заворотнюк, чи Порєчєнкова з Охлобистіним призначать?
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это Яременко с Герасимюк переписывался? Тогда цена оправдана.
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То їм мерзотникам за те що "сватів" забороняли Нєфіг нафіг.
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"- Поработаем до Нового, и все!, - сказал Богдан ЗЕ.
- И все!, - ответил ЗЕ и дико заржал."
Что значило это "ВСЁ", мы уже видим
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