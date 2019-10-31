 Прокуроры, которые проходят аттестацию, вынужденно нарушают закон, - Горбатюк

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Люди, которые проходят аттестацию, вынужденно нарушают закон под угрозами о предстоящем увольнении. Они поставлены в такие условия руководством Генеральной прокуратуры. Потому что закон о прокуратуре, Кодекс профессиональной этики и поведения прокуроров говорят о том, что прокурор должен воздерживаться от выполнения незаконных приказов", - заявил Горбатюк.

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Он при этом подчеркнул, что переаттестация проходит с "определенными элементами унижения".

"Мол, все они коррупционеры, поэтому упираются и не хотят проходить аттестацию. Раздаются призывы вроде "мы должны очистить прокуратуру". Да, коррупционеры есть, но их не сложно выявить и выгнать за конкретные нарушения, которые они допустили... Большая перезагрузка прокуратуры нужна, но явно не такими методами", - считает Горбатюк.

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