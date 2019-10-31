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 Политика Украины
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Все про:боеприпасы (1280) ВР (23914) Арахамия (107) склад (41)

 Рада создала ВСК по взрывам на складах боеприпасов

Верховная Рада проголосовала за создание Временной следственной комиссии по вопросу расследования пожара и взрывов на складах боеприпасов.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За проголосовали 339 народных депутатов.

ВСК будет расследовать пожары на складах боеприпасов в г. Ичня (Черниговская обл.), г. Калиновка (Винницкая обл.), г. Балаклея, (Харьковская обл.), г. Сватово, (Луганская обл.), г. Кривой Рог ( Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы.

Создание ВСК инициировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Напомним, в марте 2014 года произошел пожар на танковом складе в Кривом Роге Днепропетровской области.

29 октября 2015 года произошел пожар на складе боеприпасов в Сватово Луганской области, в результате чрезвычайного события погибли четыре человека

Ночью 23 марта 2017 года на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.

26 сентября 2017 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.

9 октября 2018 года на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области были введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157109
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко реально оставил страну без боеприпасов, воевать нечем, 5 крупнейших складов взорваны
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Наконец-то! У кое-кого шоколадное очко жим-жим))
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Это хорошее решение, хоть что-то голосуют правильно.
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Від кого? Чи для того, щоб цим байстрючатам легше дрочилося?..
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не продавайте билеты на ту-ту Муженко и Полтораку ,к ним возникли вопросы Рада создала ВСК по взрывам на складах боеприпасов - Цензор.НЕТ 7836
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Порошенко реально оставил страну без боеприпасов, воевать нечем, 5 крупнейших складов взорваны
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Да, через свою прокладку Кузня завышал в 5 раз цены на комплектующие для военной техники
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Наконец-то! У кое-кого шоколадное очко жим-жим))
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Тю... А при петру казали що то було НЛО? Брехали? Рада створила ТСК щодо вибухів на складах боєприпасів - Цензор.НЕТ 9859
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А что там с ТСК прошлой рады по поводу розкрадання вийскового майна?Что там бппшный ******* Винник,вжэ доказав,що Грыценко усэ вийскове майно розпродав?И где воно щас е,чмо болтное?Почему не на нарах вместе с Пашинским?
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та он от кредиторов по ходу скрывается...
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В этой ветке порохатых будет мало, им эта тема не интересна, они и так знают, по чьему приказу были взорваны склады и чья жирная задница на этом нагрелась, лишив страну практически всех боеприпасов.
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Ну, и чья же задница на этом нагрелась, просвети?
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зачОтный комент! 2- ое место на конкурсе идиотов.
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Не прибідняйся. Твій комент буде на першому.
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в принципе - правильное решение.........
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Белиберда для отвода внимания...
Покивают на "попередников", на том и заглохнет.
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Тобто тобі, чоколядка, нецікаві результати розслідування і покарання винних? Аби твогог хазяїна за сраку не прихопили?
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