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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (3512) Лавров (1652) МИД РФ (1268) Золотое (117) разведение сил (24)

 С приходом Зеленского ситуация изменилась, разведение сил - это движение в правильном направлении, - Лавров

Россия рассчитывается, что президент Украины Владимир Зеленский обеспечит выполнение своих приказов по разведению сил в Золотом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС" об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"В Станице Луганской разведение пусть не сразу и непросто, но состоялось. Началось разведение сил и средств в Золотом. Действительно, национальные батальоны, так называемые добровольческие, где ультрарадикалы собрались, заявляют, что они никуда не уйдут и не будут выпускать Вооруженные силы Украины, но мы надеемся, что президент Зеленский как верховный главнокомандующий обеспечит выполнение своих приказов", - сказал Лавров.

Он также напомнил, что договоренность о разведении сил и средств на трех пилотных участках - Станице Луганской, Петровском и Золотом была достигнута более трех лет назад на саммите "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) в Берлине.

По его словам, все это время в России создавалось впечатление, что пятый президент Украины Петр Порошенко "хочет не разводить силы и средства, а "разводить" мировое сообщество, говоря современным русским языком, и всячески выдумывал искусственные причины, которые отодвигали даже начало самых первых шагов по разведению сил и средств".

Лавров указал, что с приходом к власти в Украине Зеленского ситуация действительно изменилась. А достижение договоренности в контактной группе начать разведение сил и средств в Петровском 4 ноября говорит о движении в правильном направлении.

"Мы хотим добиться разведения сил и средств по всей линии соприкосновения и, конечно же, прекратить нарушения режима прекращения огня", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль готов содействовать выполнению Минских соглашений со стороны ОРДЛО, - Лавров

Источник: https://censor.net.ua/n3157108
 
 
 Топ комментарии
 
"Если тебя хвалит враг - подумай, какую глупость ты совершил." - Август Бебель
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Пукин доволен,Лошадь довольна и ЗЕлепузики довольны - интересная компания подобралась.... С приходом Зеленского ситуация изменилась, разведение сил - это движение в правильном направлении, - Лавров - Цензор.НЕТ 8196
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комплементы от кацапов - плохой "знак"...........
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якось ви так м,яко висловилися... взагалі то це - зашквар....за який ніхто з українських політиків не вибачається, не відмежовується, не соромиться.
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Нет лавров,движение в правильном направлении-это движение ВСУ в сторону москвы. З приходом Зеленського ситуація змінилася, розведення сил - це рух у правильному напрямку, - Лавров - Цензор.НЕТ 6373
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Напевно, такий похвали від агресора, Зеленський і домагається.
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Наркобарон лавруша просто так не похвалить.
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45% від загальної кількості виборців.30%(приблизно) від чисельності населення.Багатенько,але не критично.Тим більше,що ця худоба може тільки жерти і срати.
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А вот вовочку очередной раз фейсом об тейбл




Чёткий ТАСС

@ChetkiyTASS

- Пока украинский президент не поймет, что Путину не нужен мир на Донбассе ни при каких условиях, он будет в позиции проигравшего... Проигравшего, который просит гопника вернуть ему мобилу.З приходом Зеленського ситуація змінилася, розведення сил - це рух у правильному напрямку, - Лавров - Цензор.НЕТ 2473
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Залишись щас Гетьман, не продуй вибори, просувались і звільняли крок за кроком території відправляючи сотні гробів за поребрик, рпц в Україні вже б декаду офіційно була перейменована, маргінізуючись втрачаючи сотні приходів на тиждень як до виборів, Вятрович після декомунізації займавсь деколонізацією(декацапізацією бидла), мовні інспектори відучали манкрутів від мови окупанта. Іт.д. ітп.
Зебіли безумовний успіх фсб.
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Конечно, ведь зеленский работает на благо россии, а не на Украину, вот лаврушка и доволен.
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Сегодня даже Столтенберг иметь петю-шлюшку в рада ! Иметь петя -шлюшку на стадионах в рада это уже Евроразвлечений !
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"Если тебя хвалит враг - пора насторожиться и приготовиться....."
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"С приходом Зеленского ситуация изменилась, разведение сил - это движение в правильном направлении, - Лавров" - если рупор кремлёвского мясника, Горилла делает комплимент, то этому есть разные варианты, либо главари кремлёвского террористического государства припёрты к стене, либо кремлёвская банда придумала, как можно лохануть доверчивых евродемократов, но расслабляться ни в коем случае нельзя.
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надобно придурочного зе отправить на рассею, везде где этот новый беданосец появляется, там жди беды, вот в Японии сгорел замок который был в списках ЮНЕСКО.
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