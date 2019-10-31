 Филатов о Госбюджете-2020: Днепр рискует потерять 1,5 млрд грн

Об этом в своем интервью изданию "ZN.ua". сказал мэр Днепра Борис Филатов.
"Если нам сейчас обрежут финансирование, то даже знаю, что я буду делать. Разве что высаживать цветы. Если сбудется пессимистический прогноз, у Днепра - минус полтора миллиарда. Мы (с Ассоциацией городов Украины, - ред.) Действуем согласованно. Собираемся продолжать встречаться с правительством и профильным министром, работаем с депутатами. Последние, надо сказать, подают поправки в пользу местного самоуправления. В том числе и депутаты от правящей партии. Однако их голос как-то плохо слышат", - сказал он.
Мэр Днепра также отметил, что обсуждение с членами правительства и депутатским корпусом местами напоминает движение по кругу.
Полную версию интервью читайте здесь.
Я каждые пол года возвращаюсь домой в Украину и вижу изменения , которые были благодаря децентрализации в моем родном городе: делались дороги, парки, новые остановки, ремонт во дворах и на детских площадках!!!!
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ЗЕКО ***** что ли ?
Эти подадут ....ждите
там либо бандюган - либо Шариков на коротком поводке
tZE inform
@tZEinform
Днепр увидел платежки за жилье и вышел на улицу "Бачили очі що купували? Їжте хоч повилазьте"