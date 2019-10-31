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 Политика Украины
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Все про:Днепр_город (2868) Филатов (367)

 Филатов о Госбюджете-2020: Днепр рискует потерять 1,5 млрд грн

Принятый в первом чтении проект Государственного бюджета на 2020 год забирает у местного самоуправления в целом 160 млрд грн. В то же время Днепр рискует потерять 1,5 миллиарда собственных средств. Это - деньги, которые город мог бы инвестировать в ремонты дорог, школ, обновление электротранспорта и другие муниципальные инициативы.

Об этом в своем интервью изданию "ZN.ua". сказал мэр Днепра Борис Филатов.

"Если нам сейчас обрежут финансирование, то даже знаю, что я буду делать. Разве что высаживать цветы. Если сбудется пессимистический прогноз, у Днепра - минус полтора миллиарда. Мы (с Ассоциацией городов Украины, - ред.) Действуем согласованно. Собираемся продолжать встречаться с правительством и профильным министром, работаем с депутатами. Последние, надо сказать, подают поправки в пользу местного самоуправления. В том числе и депутаты от правящей партии. Однако их голос как-то плохо слышат", - сказал он.

Мэр Днепра также отметил, что обсуждение с членами правительства и депутатским корпусом местами напоминает движение по кругу.

Полную версию интервью читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3157106
 
   
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И ЭТО У КАЖДОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА В УКРАИНЕ - ЭТО ОБРАТНО К ТОМУ ШО МЫ ВСЕ СВЕРГЛИ НА МАЙДАНЕ - ДОЛОЙ ЭТУ АНТИНАРОДНУЮ ВЛАСТЬ ЗЕЛЕНЫЙ БАРЫГ
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Децентралізація була фейком, у влади немає грошей для того щоб фінансувати місцеві бюджети! Тому цю дебільну децентралізацію потрібно згортати, як нездалу реформу!
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Не говори ерунды, зебил!!!!
Я каждые пол года возвращаюсь домой в Украину и вижу изменения , которые были благодаря децентрализации в моем родном городе: делались дороги, парки, новые остановки, ремонт во дворах и на детских площадках!!!!
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Правильно, за ті гроші які мають йти на медицину, освіту, науку тепер дебільна місцева влада кладе зайвий кілометр тротуарної плитки! Але ця радість буде недовго, з 1 квітня держава припиняє фінансувати медичні установи з держбюджету, а в місцеві бюджети фінансування медзакладів не внесено, бо цього ніколи не було і ніхто не знає як це робити і скільки потрібно закладати! От з 1 квітня, коли всі лікрані закриються через відсутність централізованого фінансування - ми і побачимо як це добре, коли гроші медицини вкладаються в дитячі майданчики та парки! В парку будете лікуватись обійнявши дерево!
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Днепр с такими темпами лет через 10 Мухосранском станет.
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"В том числе и депутаты от правящей партии"
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ЗЕКО ***** что ли ?
Эти подадут ....ждите
там либо бандюган - либо Шариков на коротком поводке
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Я всегда говорил - красть надо меньше , больше останется .
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tZE inform

@tZEinform

Днепр увидел платежки за жилье и вышел на улицу "Бачили очі що купували? Їжте хоч повилазьте"
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