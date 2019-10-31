 Стратегический совет Движения сопротивления капитуляции на днях представит доктрину дорожной карты мирного урегулирования на Донбассе, - член движения Басараб

Об этом на Львовском форуме сказал член движения сопротивления капитуляции Михаил Басараб, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
В состав Стратегического совета Движения сопротивления капитуляции входят в частности профессор Василенко, Владимир Огрызко, Даниил Лубкивский, Сергей Квит, Роман Безсмертный.
По словам Басараба, нынешние действия Зеленского по Донбассу повторяют ошибки прежней власти: "В минских соглашениях все подаётся так, будто на Донбассе внутренний конфликт. А главная цель власти должна быть в разъяснении местному населению, что конфликта между украинцами не было".
Басараба подчеркнул, что любые действия по реинтеграции Донбасса должны осуществляться только после возобновления суверенитета Украины над границей и нынче не подконтрольной территорией.
Сегодня же совершаются действия, направленные на потерю суверенитета.
"Россия ставила на Зеленского, потому что хотела хаоса. Сегодня Зеленский двигается в этом направлении. Он начал внедрение формулы Штайнмайера. Он может внедрить грабительский вариант закона по рынку земли".
Кацапской мафией что свыне и не снилось
Источник: ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова
Прямая речь: "В Станице Луганской разведение пусть не сразу и непросто, но состоялось. Началось разведение сил и средств в Золотом. Действительно, национальные батальоны, так называемые добровольческие, где ультрарадикалы собрались, заявляют, что они никуда не уйдут и не будут выпускать Вооруженные силы Украины, но мы надеемся, что президент Зеленский как верховный главнокомандующий обеспечит выполнение своих приказов".
Кому они интересны кроме порохоботов
-Украина не будет подавать заявку на ПДЧ в НАТО
-Отступление по всей линии фронта
-Сивуха и Янелох готовятся к выборам в ОРДЛО,под эгидой армииРФ
Это называется государственная измена и никак иначе.
1.Пряма війна із РФ.
2.Капітуляція.
Вибір,бачимо,вже зроблено...