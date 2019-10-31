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 Политика Украины
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Все про:Формула Штайнмайера (161) Басараб Михаил (1)

 Стратегический совет Движения сопротивления капитуляции на днях представит доктрину дорожной карты мирного урегулирования на Донбассе, - член движения Басараб

Стратегический совет Движения сопротивления капитуляции на днях представит доктрину дорожной карты мирного урегулирования, которая не противоречит Конституции и законам Украины.

Об этом на Львовском форуме сказал член движения сопротивления капитуляции Михаил Басараб, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

В состав Стратегического совета Движения сопротивления капитуляции входят в частности профессор Василенко, Владимир Огрызко, Даниил Лубкивский, Сергей Квит, Роман Безсмертный.

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По словам Басараба, нынешние действия Зеленского по Донбассу повторяют ошибки прежней власти: "В минских соглашениях все подаётся так, будто на Донбассе внутренний конфликт. А главная цель власти должна быть в разъяснении местному населению, что конфликта между украинцами не было".

Басараба подчеркнул, что любые действия по реинтеграции Донбасса должны осуществляться только после возобновления суверенитета Украины над границей и нынче не подконтрольной территорией.

Сегодня же совершаются действия, направленные на потерю суверенитета.

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"Россия ставила на Зеленского, потому что хотела хаоса. Сегодня Зеленский двигается в этом направлении. Он начал внедрение формулы Штайнмайера. Он может внедрить грабительский вариант закона по рынку земли".

Источник: https://censor.net.ua/n3157104
 
 
 Топ комментарии
 
Вот она "дорожная карта" движения "сопротивления капитуляции":
Стратегический совет Движения сопротивления капитуляции на днях представит доктрину дорожной карты мирного урегулирования на Донбассе, - член движения Басараб - Цензор.НЕТ 9940 Стратегический совет Движения сопротивления капитуляции на днях представит доктрину дорожной карты мирного урегулирования на Донбассе, - член движения Басараб - Цензор.НЕТ 6714
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Стіна, рів, вал , мінні поля і колюча проволока. Ось і весь план, якщо перемогти ядерну державу сил не вистачає. І даремно втрачати своїх солдатів жаль.
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При корыте твой Коломойский присосался так с
Кацапской мафией что свыне и не снилось
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Вот она "дорожная карта" движения "сопротивления капитуляции":
Стратегический совет Движения сопротивления капитуляции на днях представит доктрину дорожной карты мирного урегулирования на Донбассе, - член движения Басараб - Цензор.НЕТ 9940
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Какая дорожная карта сепарам во власти? Зеля с Сивухой разве нуждаются в ней? Нужно их на мусорку и это единственно правильная будет карта.
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Стіна, рів, вал , мінні поля і колюча проволока. Ось і весь план, якщо перемогти ядерну державу сил не вистачає. І даремно втрачати своїх солдатів жаль.
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Як там з зниженням комунальних, зрадоскот? З зарплатами як? Як з субсидіями справи? Касові апарати купили вже? Хужє нє стало, обсоси?
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Странный поворот у шоколадников стена, ров и это уже не Украина. Только один минус в этой заготовке- Россия не признана оккупантом, чтобы содержать оккупированную территорию.
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движение сопротивления отторжению от корыта ... вернём звезду свиней ! Ура , то есть хрю
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При корыте твой Коломойский присосался так с
Кацапской мафией что свыне и не снилось
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Про боротьбу з олігархами вже навіть не згадують, головного "олігарха" здихались, перемога.
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А тем временем даже говорящая лошадь дает советы нашему клоуну "Россия рассчитывается, что президент Украины Владимир Зеленский обеспечит выполнение своих приказов по разведению сил в Золотом, и войска разведут по всей линии соприкосновения.

Источник: ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова

Прямая речь: "В Станице Луганской разведение пусть не сразу и непросто, но состоялось. Началось разведение сил и средств в Золотом. Действительно, национальные батальоны, так называемые добровольческие, где ультрарадикалы собрались, заявляют, что они никуда не уйдут и не будут выпускать Вооруженные силы Украины, но мы надеемся, что президент Зеленский как верховный главнокомандующий обеспечит выполнение своих приказов".
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Та пусть представляют ее друг другу !!!!
Кому они интересны кроме порохоботов
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-ООН:Украина ДОЛЖНА выплатить компенсации пострадавшим от КОНФЛИКТА на Донбассе -Разделили Азов,учитывая,что Крым Мацковия
-Украина не будет подавать заявку на ПДЧ в НАТО
-Отступление по всей линии фронта
-Сивуха и Янелох готовятся к выборам в ОРДЛО,под эгидой армииРФ

Это называется государственная измена и никак иначе.
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Це зветься імплементацією однотурової перемоги миру, досягнутої на ПЕреговорах з терористами у Мінську ще восени 2014 року.
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А де всі ці стратегічні петріоти совєтов були, коли П. Рошенко підписував у Мінську ту капітуляцію? От, хоча б той же Ромцьо МакЛауд, наприклад. Стратегический совет Движения сопротивления капитуляции на днях представит доктрину дорожной карты мирного урегулирования на Донбассе, - член движения Басараб - Цензор.НЕТ 8679 Невже ці безсмертні огризки знову хочуть переконувати маленьких українців у тому, що державою можна керувати без політики й політиків просто з-під церкви?
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Интересно: почему вокруг Пороха собрались патриоты Украины. Готовые отстоять страну, защитить от врага. И почему вокруг ЗЕ собрались шуты, наркоманы, откровенные сепары и предатели Украины? А вокруг них огромное стадо тупого быдла, не понимающее, что его ведут на убой. Это бренд?
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Список патриотов вокруг шоколадника- Ложкин, Косюк, Онищенко, Кернес, Труханов и т.д. до местечковых бандитов .
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Зєлєнський, завдяки ганебній зовнішній політиці, просрав підтримку всіх без виключення союзників. Бігати між крапельками,як ПП, та економічно душити росію чужими руками він не схотів. В нас лишилось лише 2 варіанти.
1.Пряма війна із РФ.
2.Капітуляція.
Вибір,бачимо,вже зроблено...
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Задрот,ну ти ж воювати не будеш.Тобі мамка довідку купила від призову.Так навіщо ти тут чужими руками воювати хочеш
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Тролль під новим ніком всю гілку загадив гнилою соєю)
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