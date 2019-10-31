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 Политика Украины
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Все про:Янукович (30553) Горбатюк (396)

 Новое руководство ГПУ считает, что преступная организация Януковича - выдумка, - Горбатюк

Новое руководство Генеральной прокуратуры не согласно с формулировкой "преступная организация Януковича" и считает, что данное дело должно быть передано.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Сергей Горбатюк, которого недавно уволили с должности начальника управления спецрасследований Генеральной прокуратуры.

"Уже с первых дней, нам якобы полушутя, но говорили: ну ребята, какая тут преступная организация? Да, дела Майдана мы будем расследовать, а эти вы должны пораздавать", - рассказал он.

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Горбатюк уточнил, что речь идет о коррупции в окружении беглого президента и так называемой "семье".

"То есть мы собрали доказательства. Соответственно определенные люди понимают, что есть угроза и хотят, как говорится, "порешать". Поэтому майдановские дела по расстрелам и гибели людей просто боятся трогать или, может, совесть не позволяет. А в делах экономических - совесть не мучает. От тех руководителей, которые были, мы отбились (не во всех делах, но во многих). Появились новые и говорят: да нет, вы не должны все это расследовать. Никакой преступной организации нет, все эти дела должны быть розданы. Говорю: подождите, это не моя прихоть. Имеется сообщение о подозрении, в котором написано, что подозревается в создании этой организации, узурпации власти, Конституционный суд привлекли. Получил президент большие полномочия. Расставил своих людей. Подозреваются в совершении сотен (если не тысяч) преступлений, хищении государственного имущества. А после противодействовали протестным акциям для сохранения власти и дальнейшей неприкосновенности состояния

А здесь без изучения производств, без анализа доказательств - меняйте, закрывайте, раздавайте. Это очень "прекрасно" и знаково", - отметил экс-начальник управления спецрасследований ГПУ.

Полный текст интервью с Сергеем Горбатюком читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3157100
 
 
 Топ комментарии
 
Яник хрещений батько та ідейний надхненник Зєлєпуті.
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Це та сама ОЗГ, що Януковича, що Зеленського. Переформатована злочинна група.
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Яник хрещений батько та ідейний надхненник Зєлєпуті.
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не для него с богданом саша стоматолог крёстный папа . а янык то такое
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Це та сама ОЗГ, що Януковича, що Зеленського. Переформатована злочинна група.
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В ГПУ скоро буде нове керівництво, після провалу всіх важливих напрямків роботи! Рябошапка слабкий і безпорадний Генпрокурор!
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В команді Зеленського неефективні керівники довго не затримуються! Тому Рябошапку скоро будуть міняти. Він слабкий Генпрокурор і потрібен був тільки для первинного етапу запуску роботи ГПУ. Далі ГПУ буде працювати під керівництвом більш професійного керівника, скорше за все Касько.
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шо и кабмин вместе с премьером негосударственного образца и СНБО . так очередь и до верки сердючки дойдёт в качестве министра МИД всё же на евровиденье выступала значит опыт международный есть.
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Та ну - найкращий прокурор - хоч на голову надягай.
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Де затримані топові корупціонери Мартиненко, Кононенко, порошенко, яценюк та інші?
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Я бы к Порошенко присмотрелся. Он такой муйни натворил, как будто всё жизнь ненавидел страну.
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завидовать тем что кушают кал?

само-кто-кто я? я то не раб ведь.
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тыць *******...
а все непосильно нажитое что вывозилось камазами само пришло
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Да все первые президенты-комуняки - преступные организации.
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Если ты про Петю, то он не был первым президентом.
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Старое руковоство тоже так считало, судя по уголовным делам против банды Януковича.
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У Антиколорадоса все визжат шо в Европе коррупция во многократ больше(да, больше) нашей(ну, при "Порохе" так было, а щас наверное наоборот))....
Я ура-поцреотов сравниваю с ватниками - такие же упоротые
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Ми зробили це разом , зебилы и ************** троли
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Як так немає злочинної організації Януковича!? А хто розкрадав країну, привів її до зубожіння, узурпував владу, порушив Конституцію, прийняв антинародні закони 16 січня, винен в загибелі Небесної сотні, спровокував війну з десятками тисяч загиблих, здав всі секрети ФСБ, призначав на ключові посади в Україні агентів кремля які знищили армію і службу безпеки. Сьогодні Вони повертаються і активно фальшують розслідування проти патріотів, добровольців, захисників вітчизни від нападу агресора і влада їм потурає.
Зебіли схаменіться
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