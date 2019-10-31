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Все про:Путин (25132) нормандская четверка (743)

 Даты проведения саммита в "нормандском" формате пока нет, - Кремль

Информация о проведении саммита "нормандской четверки" 15 ноября не соответствует действительности, согласованной даты пока нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российские СМИ

По словам Пескова, слухи о саммите "нормандской четверки" и встрече Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским не соответствуют действительности.

"Это не так, даты пока нет", - отметил Песков.

Отметим, сегодня появилась информация о том, что встреча в нормандском формате может состояться уже 15 ноября. В частности, якобы на данный момент обсуждается именно эта дата. Также сообщалось, что саммит может пройти сначала с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии, после чего Зеленский и Путин встретятся с глазу на глаз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не сомневаюсь в проведении встречи в нормандском формате, если все стороны этого хотят, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3157099
 
 
 Топ комментарии
 
и не будет! развод от Хуйла для 42-хлетних вазелиновых лохов!!!!
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Пора обьявлять о досрочных выборах президента Украины, бо моника нелох запорола все что можно и нельзя
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еще "разведения" не состоялось, а хуйло уже спи#дело.
Порох, возвращайся!
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До Коломиї з Даунбасу ще відступати та відступати....
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и не будет! развод от ***** для 42-хлетних вазелиновых лохов!!!!
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Пора обьявлять о досрочных выборах президента Украины, бо моника нелох запорола все что можно и нельзя
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Точно! Завтра встречаемся на Бессарабке в 10.00 - идем объявлять!
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еще "разведения" не состоялось, а ***** уже спи#дело.
Порох, возвращайся!
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Значит Моника еше не все хотелки Путлера выполнила.
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Игра в "слоника" опять откладывается на неопределенный срок?Что ж так над Моникой издеваются паршивцы?
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Опять зеле всадили по самые гланды.....😁 Зеля сказал что устал, так что нужен возврат всу на позиции и досрочные выборы президента....
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Даты проведения саммита в "нормандском" формате пока нет, - Кремль. И не будет. В нее верит только известный всей стране параноик.
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что-то мне подсказывает, что сммит будет после разведения на всей линии фронта и только после признания ОРДЛО, и т.д. и т.п.
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Зенелох и так выполняет все требования *****. Зачем встречаться. Встретятся когда нужно будет безоговорочную капитуляцию подписать. Вся ета ситуация напоминает Дебальцево. ВСУ отступает, росийские войска наступают, зачем ***** что то менять. Когда росийские войска закрепятся на новых рубежах тогда и закрепят на бумаге новые границы.
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Все участники процесса прекрасно знают что разговаривать по сути НЕ о чем в норманском формате. Но все для своего электората травят байки про - скорое урегулирование конфликта.
Лохи верят и в РФ и в ЕС и в Украине.
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Через год экономика Украины полностью ляжет! Голосующие за ЗЕ выйдут к банковой вместе с военными и выкинут через окно и ЗЕ и его команду.
Будет введено военное положение и будет диктатура Авакова!
***
1) Олигархов заставят поделиться (лишат монополий и доступа к бюджету).
2) Налоги на малый бизнес полностью отменят.
3) Землю разрешат продавать только физлицам-украинцам и продавать ее можно будет только Государству по заранее установленной цене. Покупать землю можно будет только в виде оренды и только у гос-ва.
4) Введут военные трибуналы и временно вернут смертную казнь казнокрадам и предателям.
5) СМИ заберут у олигархов (национализируют или закроют).
6) ОРДЛО окружат стеной(укреп-районами) - типа Приднестровья.
7) Добыча нашего газа будет национализирована и полностью обеспечит население по низким ценам. Крупные предприятия будут закупать чужой газ на свое усмотрение.
8) Будет проводиться милитаризация экономики (развитие ВПК).
9) Будет полная отмена двойного гражданства.
и т.п.
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