 Даты проведения саммита в "нормандском" формате пока нет, - Кремль

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российские СМИ
По словам Пескова, слухи о саммите "нормандской четверки" и встрече Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским не соответствуют действительности.
"Это не так, даты пока нет", - отметил Песков.
Отметим, сегодня появилась информация о том, что встреча в нормандском формате может состояться уже 15 ноября. В частности, якобы на данный момент обсуждается именно эта дата. Также сообщалось, что саммит может пройти сначала с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии, после чего Зеленский и Путин встретятся с глазу на глаз.
Порох, возвращайся!
Лохи верят и в РФ и в ЕС и в Украине.
Будет введено военное положение и будет диктатура Авакова!
***
1) Олигархов заставят поделиться (лишат монополий и доступа к бюджету).
2) Налоги на малый бизнес полностью отменят.
3) Землю разрешат продавать только физлицам-украинцам и продавать ее можно будет только Государству по заранее установленной цене. Покупать землю можно будет только в виде оренды и только у гос-ва.
4) Введут военные трибуналы и временно вернут смертную казнь казнокрадам и предателям.
5) СМИ заберут у олигархов (национализируют или закроют).
6) ОРДЛО окружат стеной(укреп-районами) - типа Приднестровья.
7) Добыча нашего газа будет национализирована и полностью обеспечит население по низким ценам. Крупные предприятия будут закупать чужой газ на свое усмотрение.
8) Будет проводиться милитаризация экономики (развитие ВПК).
9) Будет полная отмена двойного гражданства.
и т.п.