 Дискуссия вокруг "формулы Штайнмайера" возлагает особую ответственность на Германию. Она должна давить на Россию, - Ходжес

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила сопредседатель Львовского форума по безопасности, лидер политической партии "Объединение "Самопомич" Оксана Сыроид.

Она подчеркнула, что обсуждение исторической составляющей может помочь Украине справиться с теми вызовами, которые стоят перед ней из-за российской агрессии и избежать ошибок через осознание предыдущего опыта.

"Очень опасно умиротворение, поиски красивых слов о мире, поэтому мы теряем остроту зрения и теряем осознание опасности. Все хотят мира, но мы хотим безопасности. Мы хотим, чтобы этот мир не стоил нам потом жизни. В 1918 году мы также получили мир, который закончился Голодомором украинцев. Хотим ли мы сегодня именно такого мира? Или мы хотим такого мира, который позволит нам самим управлять Украиной?", - заявила Сыроид во время Львовского форума по безопасности.

Она отметила, что уроки истории по агрессивной политике России очень важно усвоить и не стесняться о них говорить.

"Веками на этой территории ведется война за украинскую землю. Россия - это страна, которая ведет эту войну в течение 300 лет. И надо напоминать каждый раз нашим международным партнерам, что каждый раз, когда они жертвуют украинской землей в пользу России, это отзывается тяжелыми последствиями для всего мира", - заявила она.

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Как отметил сопредседатель Львовского форума по безопасности, генерал-лейтенант Вооруженных сил США (в отставке) Бен Ходжес, дискуссия вокруг "формулы Штайнмайера" возлагает особую ответственность на Германию.

"Германия должна давить на Россию и привести ее к ответственности", - заявил он.

По его словам, сейчас самая большая стратегическая опасность в том, что Запад перестанет давить на Российскую Федерацию и заставлять ее работать в правовом поле.

Ходжес также отметил, что в Украине есть солдаты из разных европейских стран, которые сотрудничают вместе с украинскими солдатами, проводят совместные учения, предоставляется техническая поддержка. Именно это усиливает доверие и взаимную безопасность.

"Украина не является островом, а имеет также соседей на Черном море. Это Грузия, Румыния, Турция, Молдова, Польша. Думаю, было бы очень хорошо, если бы они все выступили вместе и говорили, что они могут противостоять России", - подытожил Ходжес.

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Напомним, Львовский форум по безопасности на тему: "Россия в Европе: старые ошибки и новые вызовы" начал сегодня работу в информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.

Открыли форум сопредседатели и модераторы нынешнего форума Оксана Сыроид, лидер партии "Объединение "Самопомич" и Бен Ходжес, генерал в отставке, экс-командующий ВС США в Европе.

В форуме принимают участие более 200 экспертов и чиновников из более чем 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.