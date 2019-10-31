 Хельсинки готовят 600 тыс. евро помощи для разминирования Донбасса, - глава МИД Финляндии Хаависто

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает пресс-служба МИД Финляндии.

Согласно сообщению на сайте внешнеполитического ведомства Финляндии в четверг, глава финской дипломатии встретится со своим коллегой Вадимом Пристайко, экспертами, консультирующими Украину по вопросам реформ, а также с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Главы МИД на встрече обсудят вопросы двусторонних отношений, ситуацию на востоке Украины, европейские дела и процесс реформ в Украине.

"Хаависто также посетит линию разграничения на востоке Украины вместе с заместителем министра иностранных дел Егором Божком", - рассказали дипломаты.

Глава МИД Финляндии сообщил, что Хельсинки готовят дополнительный пакет помощи в вопросах разминирования Донбасса.

"Восточная Украина является одной из наиболее сильно загрязненных минами зон конфликтов в мире. Мы готовим дополнительный пакет на EUR 600 тыс. для разминирования", - цитируют в пресс-службе слова министра.

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