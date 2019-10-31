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 Политика Украины
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Все про:дороги (1848) Киев (18133) концессия (34) Криклий (35)

 Госагентство автомобильных дорог подписало меморандум с китайской компанией о строительстве платной большой окружной вокруг Киева

Вокруг Киева построят концессионную кольцевую дорогу.

31 октября 2019 в присутствии Министра инфраструктуры Владислава Криклия между Государственным агентством автомобильных дорог Украины и китайской компанией Poly Changda Engineering Co. Ltd был подписан Меморандум о сотрудничестве в рамках реализации Первой очереди строительства Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева (БКАД) "Транспортное сообщение между М-05 Киев-Одесса и М-06 Киев-Чоп", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

Владислав Криклий отметил, что подписание Меморандума является важным этапом сотрудничества для начала строительства кольцевой дороги вокруг Киева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мининфраструктуры планирует построить 4 концессионные дороги, - Криклий

"Наша цель - за 5 лет обеспечить 40% роста экономики страны и для этого нам необходимо обеспечить масштабное строительство по всей стране. Любой инфраструктурный проект дает отдачу с наибольшим мультипликатором. Каждый вложенный доллар сегодня через год будет давать плюс 2 доллара для экономики. Мы очень рады, что компания Poly Changda Engineering разделяете наши большие инвестиционные планы, и особенно в таких важных проектах, как Большая кольцевая дорога вокруг Киева. В Украине еще не было опыта концессионных дорог, поэтому очень важно начинать такие проекты именно с большими надежными стратегическими партнерами. Я искренне верю, что наш совместный опыт будет положительный и мы сможем быстро завершить все необходимые подготовительные технико-экономические расчеты и со следующего года приступить к строительству", - отметил Владислав Криклий.

Источник: https://censor.net.ua/n3157088
 
 
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Ганьба, безперечно. Але хай будують. Потім з Ізраїля контрибуцію стягнемо, за дебільні діяння дебільного карлика.
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так ідіть стягніть за Едуарда Сташевські (тепер - Розенберга)
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як там півніно - пісюном вже граєш сонату Бетховена?
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а зачем? моника зе!лох-42 гарантировал что "с 1 ноября 2019 все украинские дороги будут соотвествовать европейскому качеству".. и даже зуб давал.. богдана?))
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знайшов кого слухати. У кавчестві це не той спеціаліст.
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предлагаю к Вашему определению гидранта добавить слова "гундявый писюнист" и далее по тексту.
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Молодцы! Зеля считает, что украинцы не способны строить дороги и у них предостаточно рабочих высокооплачиваемых мест в стране и дает работу Китаю.
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Кто оплатит строительство,кто будет владеть дорогой,кто будут контролировать тариф,сколько китайских рабочих приедет стоить эту дорогу?
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сколько китайских рабочих приедет стоить эту дорогу?

и сколько китайчат будут потом бегать вокруг Киева ?
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Если киевлянам это нужно за построенную дорогу,то пускай,но дальше этого драного Киева пусть не выезжают.
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Да не особо и хочется выезжать, по крайней мере на Восто и Юг.
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10 мільйонів. Україна благословенна землі - пуста не буде.
Це тільки дурні українці , а особливо злодії = "керівники" держави та аліграхічна еліта не розуміли з 1991 по 2019 рік яка це земля.
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Київ давно потребує нормальну кільцеву, але без нового моста то пшик.
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Новый мост через Днепр будет в районе Триполья. Большая окружная будет просто необъятно большой
Просто ближе к Киеву не удается построить из-за разнообразных "маєтків слуг народу". Про мост на севере от Киева никто даже не вспоминает, несмотря на то, что "окружная дорога" должна "окружать" объект, а не обходить где-то там далеко на юге.
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Ну вона там і просилась, для тих хто їже на Харків чи Полтаву нах.. не потрібно пертись через саме місто, а найближчий міст ледь не в Черкасах.
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Не ну а шо мы же богатые достаток в каждом доме по 4000 тысячи долларов нахрена нам та работа хай китайцы пашут можем себе позволить . Тьфу мерзость какая происходит в этой Богом забытой стране
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А от тут не погоджусь, нема у нас тої робочої сили, потікали. Пробували майстрів викликати останнім часом? Як з Катара викликаєш...
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Дивлячись де, у нас румуни будували шматок.
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Да ну не прикалывайся есть у нас кому работать а вот с технологиями дело хреново обстоит
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Ну може у вас є, у нас з людьми жопень (захід), крана поремонтувати за 600 грн людину не знайдеш.
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Турки, румыны. Это там, где надо быстро и хоть какое-то качество. А если надо залатать латками "до весны постоит" - то можно нанять пьянчуг в ближайшем селе. Они будут делать вид, что работают, начальство - что платят зарплату.
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Ну типу так, але є ще одна біда, нема в селах отих п'янчуг, або виїхали або .....
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Не богом забытой, а зебараньим стадом подаренной команде "великих мировых лидеров и прахвесианалов", епть...
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Китайцы окружную Житомира быстро сделали. Я видела их работающими в воскресенье.
А В ЖТО ВРЕМЯ одесскую трассу в киевской области украинские дорожники ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД МОРДУЮТ , создавая людям максимум неудобств
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Тому що керують тими автодорами жиди. А ти думаєш як українські підприємства доводили до ручки, а потім продавали за безцінь нинішнім дебілам?
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Автодор не будує дороги, це звичайна прокладка, дороги будують ШБУ.
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Мільйони українців за кордоном роботу шукають. А дебіли в Україні у китайців дорогу замовляють. Це - навмисний підрив української економіки.
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то то плечевым будет раздолье на окружной, дороге надо дать имя верного сына украинского народа богдаши яременко за любовь кпрекрасным дамам
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Платные прости*утки вырастут в цене в юанях, Эуропа однако епть...
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Не треба заздрити Мироська, на Ольхон переправитись теж в юанях беруть.
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В Европе же нет нормальных фирм, а друзья рашки - наши друзья, так ведь, земирцы-капитулянты?
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Концессия дело хорошее,для Китайцев.Если люди не смогут платить за проезд по платным трассам -то деньги Китайцам будут платить из бюджета и не Киевского а вся Украина будет платить.Такие реалии концессии.
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Селянские сотки почикают? Безвозмездно?
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