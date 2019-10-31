 Муниципальный кодекс, администрирование налогов и ресурсы на местах, - Филатов о шагах по завершению децентрализации

"Ко мне приходят на прием ежемесячно 80 человек, половина из которых просит детскую площадку или покрасить подъезд. Но я не хочу этим заниматься. Если бы я сидел и думал, как укрепить свои феодальные владения, это одно. А так - нет. Я хочу дать какую-то сумму на тридцатитысячный микрорайон. Пусть люди сами решают, на что эти деньги тратить. Однако для этого нужны соответствующие законодательные механизмы", - сообщил мэр Днепра Борис Филатов во время интервью изданию " ZN.ua ".



Борис Филатов убежден, что общины должны получать процент и от лицензирования, в частности, игорного бизнеса, а разрешения на него должны выдаваться не только сверху. Кроме этого, самоуправлению не хватает полномочий администрировать местные налоги. Сейчас местная налоговая не хочет этим заниматься. Города также должны иметь собственную муниципальную полицию, которая будет следить за сохранностью коммунального имущества и за общественным порядком. Это - прерогатива местных властей во всем мире.

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