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 Политика Украины, Общество
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Все про:Днепр_город (2864) Филатов (367) децентрализация (445)

 Муниципальный кодекс, администрирование налогов и ресурсы на местах, - Филатов о шагах по завершению децентрализации

Децентрализация - это не только деньги, но и полномочия. Поэтому местное самоуправление прежде всего должно получить Муниципальный кодекс, а ресурсы должны быть переданы людям на места.

"Ко мне приходят на прием ежемесячно 80 человек, половина из которых просит детскую площадку или покрасить подъезд. Но я не хочу этим заниматься. Если бы я сидел и думал, как укрепить свои феодальные владения, это одно. А так - нет. Я хочу дать какую-то сумму на тридцатитысячный микрорайон. Пусть люди сами решают, на что эти деньги тратить. Однако для этого нужны соответствующие законодательные механизмы", - сообщил мэр Днепра Борис Филатов во время интервью изданию " ZN.ua ".


Борис Филатов убежден, что общины должны получать процент и от лицензирования, в частности, игорного бизнеса, а разрешения на него должны выдаваться не только сверху. Кроме этого, самоуправлению не хватает полномочий администрировать местные налоги. Сейчас местная налоговая не хочет этим заниматься. Города также должны иметь собственную муниципальную полицию, которая будет следить за сохранностью коммунального имущества и за общественным порядком. Это - прерогатива местных властей во всем мире.
Полную версию интервью читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3157086
 
 
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це все равно шо к шароварам с порваной резинкой купить б/у подтяжки без фисаторов
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у вас косоворотка наизнанку надета, и кокошник задом наперед
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а у вас молоко убежало, и шаровары не стираны
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***,ещё не накормили киевских взяточников из гфс и держпраци,а на пороге уже топчутся их голодные меньшие муниципальные братья.
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Я за нього голосував.Але можу сказати:- ******* ****.
Таким задрипаним,пошарпаним,як при ньому, місто ніколи не було.Зате всюди "схеми".
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