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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:депортация (321) Чубаров (784) крымские татары (2193) Офис Президента (147) Смирнов Андрей (9)

 Офис президента передал крымскотатарской общине документы о пытках во время советской депортации 1944 года. ФОТОрепортаж

Офис Президента Украины передал Меджлису крымскотатарского народа рассекреченные документы НКВД СССР, касающиеся депортации крымских татар в 1944 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Месяц назад во время экспертизы, которую проводил Киевский институт судебных экспертиз, мы получили информацию и подтверждающие документы, касающиеся принудительной депортации крымских татар, тех издевательств и геноцида, который был совершен советским режимом. Президент поручил правоохранительным органам собрать и максимально систематизировать информацию, которая находится в архивах и до сих пор не была обнародована", - сказал замруководителя ОП Андрей Смирнов в ходе встречи с представителями Меджлиса крымскотатарского народа.

Он отметил, что это первый этап обнародования рассекреченных документов, связанных с геноцидом крымскотатарского народа и уточнил, что рассекреченные документы датируются 1944 годом и содержат информацию о количестве людей, которых подвергли пыткам.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поблагодарил Офис Президента за обнародование документов и сообщил, что в составе Курултая крымскотатарского народа работает комиссия по изучению последствий геноцида крымских татар.

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"В этих документах есть конкретные судьбы людей, есть детализация. Это волнующий момент для народа в целом", - сказал Рефат Чубаров.

Андрей Смирнов предложил представителям Меджлиса создать совместную рабочую группу при участии экспертов Офиса Президента с целью установления исторической справедливости в этом вопросе.

"Мы должны приложить усилия, чтобы найти максимальное количество документов, которые остались в архивах и являются засекреченными. Поэтому можете на нас рассчитывать", - отметил заместитель руководителя Офиса Президента.

Член Меджлиса крымскотатарского народа Гаяна Юксель на своей странице в сети Facebook сообщила, что документы свидетельствуют о ходе депортации, издевательствах и пытках крымских татар, рассказывают, как происходила майская карательная операция по выселению коренного народа с родной земли в регионы Средней Азии, Сибири и Урала.

"Говорили о том, что эти документы необходимо напечатать отдельным академическим изданием, с научным комментарием и учетом всех архивных шифров, ссылок на источники и сохранением локаций", - рассказала она.

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Офис президента передал крымскотатарской общине документы о пытках во время советской депортации 1944 года 01
Офис президента передал крымскотатарской общине документы о пытках во время советской депортации 1944 года 02
Офис президента передал крымскотатарской общине документы о пытках во время советской депортации 1944 года 03
Офис президента передал крымскотатарской общине документы о пытках во время советской депортации 1944 года 04
Офис президента передал крымскотатарской общине документы о пытках во время советской депортации 1944 года 05

Источник: https://censor.net.ua/n3157085
 
 
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В этом весь Цензор. Судя по коментариям этой ветки, ни одного нормального юзера на нем уже не осталось. Бутусов общаетя только с порохботами. А когда тохороший был сайт для диспута.
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Твоя думка була дуже важлива.
Насправді ні.
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Выложите их в свободный доступ и мы узнаем имена, фамилии, должности работников НКВД, которые совершали все эти преступления!
П.С. Посмотрим за реакцией и истерикой кацапских СМИ.
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Документи ці розсекречений за законом 2015 року, який лобіював ще В'ятрович. Що насправді зробили в ОПі, зробили ксеркос і пропіярились перед камерами?
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