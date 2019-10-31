 Украина примет участие в учебной миссии НАТО в Ираке, - Столтенберг

Об этом сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИНформ.

"Украина - это один из ближайших наших партнеров мы благодарны вам за участие в обеспечении безопасности Атлантического региона. Ваши войска есть в Афганистане, Косово. Также вы являетесь частью сил быстрого реагирования НАТО. Я знаю, что вы готовитесь к участию в учебной миссии НАТО в Ираке, где мы совместно боремся с международным терроризмом", - сказал он.

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Столтенберг также добавил, что Альянс высоко ценит партнерство с Украиной.