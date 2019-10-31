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 Украина примет участие в учебной миссии НАТО в Ираке, - Столтенберг

Украинские военные готовятся к участию учебной миссии НАТО в Ираке

Об этом сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИНформ.

"Украина - это один из ближайших наших партнеров мы благодарны вам за участие в обеспечении безопасности Атлантического региона. Ваши войска есть в Афганистане, Косово. Также вы являетесь частью сил быстрого реагирования НАТО. Я знаю, что вы готовитесь к участию в учебной миссии НАТО в Ираке, где мы совместно боремся с международным терроризмом", - сказал он.

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Столтенберг также добавил, что Альянс высоко ценит партнерство с Украиной.

Источник: https://censor.net.ua/n3157083
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
А не хочет НАТО принять участие в учебной миссии в Украине
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Задовбали вже тягати українських військових по різним конфліктам! Що Україна отримала від того щоб приймала участь у всіх місіях НАТО та тримала свій контингент в найгіршому місці Іраку, де потім панував ІДІЛ і ніхто його звідтам не міг вичавити! Що США чи НАТО допомогли танками чи літаками під час війни з росією? Подальша участь України в спільних військових операціях НАТО під величезним питанням! Нам потрібно сконцентруватись на своїй війні!
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тут "пастреливать" величайшие палкаводцы запрещают, а там можно
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и то верно, у нас на востоке вон сколько шайтанов бегает
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А учебная миссия русише пока будет хавать Донбасс аккурат по линии отвода! Вот так ГЫ!!!
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Вот и не надо всякие ПДЧ. Солдаты Украины и так воюют на стороне НАТО.
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мясо вместо масла це почти равнозначный обмен, плюс кругляк
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рояль не подвезли, пришлось стишком... хотя можно было и по столу сыграть
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Судя по тому что сейчас идет из источников вокруг Зеленского, Зеленский будет следовать советам Меркель и притормозит демонстрацию натовского направления. Он не будет просить ПДЧ, он будет выкручиваться и юлить объясняя все всем. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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