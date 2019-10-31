 Венгрия в последний момент сняла вето с заявления комиссии Украина-НАТО, - Сийярто

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
В четверг утром глава МИД Венгрии заявил, что послы НАТО и Украины приняли документ, в который "в последнюю минуту, уже после официального дедлайна", были внесены венгерские предложения.
"В конце концов, наши предложения были учтены, поэтому совместное заявление решительно выступает за ущемленную венгерскую общину и призывает Украину соблюдать международные правила и стандарты международных организаций", - сказал Сийярто.
В среду на Евразийском саммите в Будапеште Сиярто сказал, что Венгрия заблокировала совместное заявление послов НАТО и Украины, поскольку ее предложения были отклонены. Он отметил, что "лишение прав меньшинства одной из стран-участниц НАТО по меньшей мере заслуживает упоминания в таком документе". Кроме того, Будапешт хотел, чтобы в заявлении содержалось положение о восстановлении этих прав.
На сайте НАТО в четверг утром на английском языке было опубликовано заявление комиссии НАТО-Украина из 11 пунктов.
В частности, в п. 6 говорится: " Страны-члены НАТО высоко оценили успешное проведение мирных и конкурентных выборов в Украине в 2019 году, результаты которых отражают волю украинского народа. Украинские избиратели предоставили новому правительству и парламенту дальнейшую возможность продолжать широкомасштабные реформы, которые должны полностью соответствовать международным обязательствам Украины.
Успех этих реформ, включая борьбу с коррупцией, будет иметь решающее значение для построения фундамента процветающей и мирной Украины, прочно закрепленной среди европейских демократий, приверженных общим ценностям, принципам уважения прав человека, меньшинств и верховенства права.
В связи с этим Страны-члены НАТО призывают Украину как можно лучше использовать инструменты, имеющиеся в рамках Комиссии Украина-НАТО, в частности Годовую Национальную Программу, ради достижения цели, которая заключается в выполнении принципов и стандартов НАТО. В том, что касается закона об образовании, принятого Верховной Радой в сентябре 2017 года, страны-члены НАТО призывают Украину полностью внедрить рекомендации и выводы Венецианской комиссии. Украина выражает готовность выполнить".
Когда Украина будет готова, ****** - это последние, у кого будут спрашивать, а,возможно, к тому моменту кремлешлюха Орбан будет на пенсии под масквабадом уклейку ловить или, вообще, скоропостижно копыта отбросит... мадьяры поумнеют, но это тяжело...упоротые они сильно, достали уже всех соседей, от словаков, украинцев до румын...