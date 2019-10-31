EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  2882  27
Все про:Венгрия (858) НАТО (6516) нацменьшинства (166) Сийярто (79)

 Венгрия в последний момент сняла вето с заявления комиссии Украина-НАТО, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт снял свое вето с принятия заявления комиссии Украина-НАТО, поскольку в последний момент венгерские предложения к документу были учтены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В четверг утром глава МИД Венгрии заявил, что послы НАТО и Украины приняли документ, в который "в последнюю минуту, уже после официального дедлайна", были внесены венгерские предложения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Блокировка Венгрией совместного заявления послов НАТО про Украину принесет Будапешту только имидживые потери, - Климкин

"В конце концов, наши предложения были учтены, поэтому совместное заявление решительно выступает за ущемленную венгерскую общину и призывает Украину соблюдать международные правила и стандарты международных организаций", - сказал Сийярто.

В среду на Евразийском саммите в Будапеште Сиярто сказал, что Венгрия заблокировала совместное заявление послов НАТО и Украины, поскольку ее предложения были отклонены. Он отметил, что "лишение прав меньшинства одной из стран-участниц НАТО по меньшей мере заслуживает упоминания в таком документе". Кроме того, Будапешт хотел, чтобы в заявлении содержалось положение о восстановлении этих прав.

На сайте НАТО в четверг утром на английском языке было опубликовано заявление комиссии НАТО-Украина из 11 пунктов. 

В частности, в п. 6 говорится: " Страны-члены НАТО высоко оценили успешное проведение мирных и конкурентных выборов в Украине в 2019 году, результаты которых отражают волю украинского народа. Украинские избиратели предоставили новому правительству и парламенту дальнейшую возможность продолжать широкомасштабные реформы, которые должны полностью соответствовать международным обязательствам Украины.

Успех этих реформ, включая борьбу с коррупцией, будет иметь решающее значение для построения фундамента процветающей и мирной Украины, прочно закрепленной среди европейских демократий, приверженных общим ценностям, принципам уважения прав человека, меньшинств и верховенства права.

В связи с этим Страны-члены НАТО призывают Украину как можно лучше использовать инструменты, имеющиеся в рамках Комиссии Украина-НАТО, в частности Годовую Национальную Программу, ради достижения цели, которая заключается в выполнении принципов и стандартов НАТО. В том, что касается закона об образовании, принятого Верховной Радой в сентябре 2017 года, страны-члены НАТО призывают Украину полностью внедрить рекомендации и выводы Венецианской комиссии. Украина выражает готовность выполнить".

Источник: https://censor.net.ua/n3157078
 
 
 Топ комментарии
 
Понты сдулись. Спасибо, Столтенберг!
 показать весь комментарий
 
Обгадились или хуйло денег не занесло?
 показать весь комментарий
 
нужно лишь монику зе!лоху отвести войска из Западной Украины?)
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
нужно лишь монику зе!лоху отвести войска из Западной Украины?)
 показать весь комментарий
 
 
Обгадились или ***** денег не занесло?
 показать весь комментарий
 
 
Люлей получили от старших товарищей и сразу поумнели ...
 показать весь комментарий
 
 
Надеюсь так и было а не возвращение к ущимлению украинцев времён Яныка...
 показать весь комментарий
 
 
Понты сдулись. Спасибо, Столтенберг!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
войскам нато все равно не пересилить всу по части потребления горилки на душу вийсковых
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
у кого чего горит. тот о том и говорит Венгрия в последний момент сняла вето с заявления комиссии Украина-НАТО, - Сийярто - Цензор.НЕТ 4206
 показать весь комментарий
 
Хто про що, а вшивий кацап про своє, болюче
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
шо, вши заели? так мыца надо и соблюдать правила гигиены...
 показать весь комментарий
 
"лишение прав меньшинства одной из стран-участниц НАТО по меньшей мере заслуживает упоминания в таком документе". Кроме того, Будапешт хотел, чтобы в заявлении содержалось положение о восстановлении этих прав. - це і є перепоною яку мадяри висувають Україні Венгрия в последний момент сняла вето с заявления комиссии Украина-НАТО, - Сийярто - Цензор.НЕТ 3453
 показать весь комментарий
 
Да там, в этих "уточнениях" - никакой конкретики... Одно "бла-бла-бла"... Пусть мадьяры тешатся... А так как "конкретики нет, то всё можно спокойно "спустить на тормозах"... Сказано в Программе : с 2020-го ВСЕ школы в УКраине будут украиноязычными - и ВСЁ!!!
 показать весь комментарий
 
 
"В конце концов, наши предложения были учтены..." Венгрия в последний момент сняла вето с заявления комиссии Украина-НАТО, - Сийярто - Цензор.НЕТ 7149 Які українські інтереси були здані?
 показать весь комментарий
 
 
Многие реагируют на заголовок, мол Венгрия сняла вето. Да, сняла, потому что ее требования были учтены, а не потому что сдулась!
 показать весь комментарий
 
...я еще позавчера иои вчера даже писал, шо цыгане отгребут по ушам и успокоятся.. Венгрия в последний момент сняла вето с заявления комиссии Украина-НАТО, - Сийярто - Цензор.НЕТ 3841...и так будет всегда, пока делать будем свое не прогибаясь...Слава Украине и Слава Нато!..***** -но пасаран! Венгрия в последний момент сняла вето с заявления комиссии Украина-НАТО, - Сийярто - Цензор.НЕТ 8061
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво.. Маємо в Росії мільони заробітчан і українців, що мають російське громадянство.. Але я заздрю чомусь угорцям як вони захищають права своїх за кордоном
 показать весь комментарий
 
Многие, возможно, не знают откуда пришли венгры.
Венгрия в последний момент сняла вето с заявления комиссии Украина-НАТО, - Сийярто - Цензор.НЕТ 9535
 показать весь комментарий
 
 
яка різниця.. мова про захист свого етносу за кордоном.. а що робить Україна для цього? а НІХЄРА!
 показать весь комментарий
 
 
Нагнув Столтенберг Моніку Зєлєнські і Моніка задовольнила мадярів, от тому і зняли вето мадяри. Читайте статтю перше ніж шось писати.
 показать весь комментарий
 
 
орде Зауральской пришлось немного сдуть щеки )) а как пыжились...

Когда Украина будет готова, ****** - это последние, у кого будут спрашивать, а,возможно, к тому моменту кремлешлюха Орбан будет на пенсии под масквабадом уклейку ловить или, вообще, скоропостижно копыта отбросит... мадьяры поумнеют, но это тяжело...упоротые они сильно, достали уже всех соседей, от словаков, украинцев до румын...
 показать весь комментарий
 
Удмурти розуміють угорців без словника. Місяць тому удмуртський науковець Разін спалив себе в Удмуртії, протестуючи позбавлення учнів можливості вивчати рідну мову. Де заява сійярто чи когось з угорського уряду з приводу "ущємлєнія прав угорсько-язичних в росії"? Можна сказати, угорсько-язичний спалив себе в росії, а вони лізуть захищати угорсько-язичних в Україні ! Отака халепа.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх