 Судья затягивает рассмотрение апелляции по делу об отдыхе Сытника за чужой счет в охотничьем хозяйстве, чтобы позже закрыть производство, - Сарган

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

"8 октября Ривненский апелляционный суд должен был рассмотреть апелляцию директора НАБУ на решения Сарненского райсуда, который фактически признал его коррупционером в истории с отдыхом в охотничьем домике за чужой счет. Но так случилось, что судья по делу, а по совместительству и председатель Ривненского апелляционного суда Полюхович, объявил перерыв до 22 ноября, возможно в надежде закрыть производство по истечению сроков", - говорится в сообщении.

Напомним, главе НАБУ вменяли недекларирование элитного отдыха, который ему оплачивали третьи лица. Согласно показаниям свидетеля по делу, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ривненской области пять раз.

Экс-генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что "за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить немалую сумму наличными".

Сытник заявлял, что не признает вину в административном нарушении.

Он обвинялся в нарушении установленного законом ограничения для госслужащих при получении подарков. Указанная статья (ст. 172-5 Кодекса об админнарушениях) предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией подарка (1 700 - 3 400 гривен).

Позже Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен. Защита Сытника подала апелляцию.

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