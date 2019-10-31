 Судья затягивает рассмотрение апелляции по делу об отдыхе Сытника за чужой счет в охотничьем хозяйстве, чтобы позже закрыть производство, - Сарган

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.
"8 октября Ривненский апелляционный суд должен был рассмотреть апелляцию директора НАБУ на решения Сарненского райсуда, который фактически признал его коррупционером в истории с отдыхом в охотничьем домике за чужой счет. Но так случилось, что судья по делу, а по совместительству и председатель Ривненского апелляционного суда Полюхович, объявил перерыв до 22 ноября, возможно в надежде закрыть производство по истечению сроков", - говорится в сообщении.
Напомним, главе НАБУ вменяли недекларирование элитного отдыха, который ему оплачивали третьи лица. Согласно показаниям свидетеля по делу, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ривненской области пять раз.
Экс-генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что "за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить немалую сумму наличными".
Сытник заявлял, что не признает вину в административном нарушении.
Он обвинялся в нарушении установленного законом ограничения для госслужащих при получении подарков. Указанная статья (ст. 172-5 Кодекса об админнарушениях) предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией подарка (1 700 - 3 400 гривен).
Позже Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен. Защита Сытника подала апелляцию.
Якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через три місяці з дня його виявлення, крім справ про адміністративні правопорушення, зазначені у частинах третій і четвертій цієї статті.
164-14, 212-15, 212-21 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення.