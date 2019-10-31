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 Политика Украины
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Все про:Калетник Игорь (326) Горбатюк (396) Рябошапка Руслан (177)

 Вице-спикер времен Януковича Калетник уже в Украине, - Горбатюк

Сергей Горбатюк, которого уволили с должности начальника управления спецрасследований Генеральной прокуратуры, утверждает, что фигурант дела о законах "16 января", экс-вице-спикер Игорь Калетник уже вернулся в Украину.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

В частности, как отмечает Горбатюк, это стало возможным после того, как экс-заместитель генпрокурора Луценко Сергей Кизь закрыл дело против Калетника.

По его словам, действие постановления Кизя о закрытии дела планировал отменить новый генпрокурор Руслан Рябошапка, но пока так и не сделал этого.

"(Калетник. - Ред.) уже в Украине. Сфотографировался возле Верховной Рады. Постановление о закрытии дела незаконно, его нужно отменить, что и было решено в сентябре, после первых, еще конструктивных совещаний с Рябошапкой. И до сегодняшнего дня решение не принято", - сказал Горбатюк.

Читайте также: Статья, которую предъявляли Калетнику, декриминализована, закрыть дело постановил суд, - Сарган

Полный текст интервью с Сергеем Горбатюком читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3157076
 
   
 Топ комментарии
 
зебилы - вы нарветесь на новый Майдан однозначно
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Радует, что еще один человек из Николаева признал ошибку!!!
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зебилы - вы нарветесь на новый Майдан однозначно
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Если не подвезут апельсины и печенье?
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Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану.
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кузьма! и какие расценки были на майдане когда ты там был? успел заработать на жигули!?
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А ты на "лексус", видимо, насосала? И брала-то , всего по 10гр за раз! Молодец , оборотистая!
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та хто вже піде на той Майдан? вже 2 рази ходили і толку з того?
лише морди у владних кабінетах мінялися.
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Вся мразь возвращается! Ошиблись мы с Зеленским.
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Радует, что еще один человек из Николаева признал ошибку!!!
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Получается что ошибкой все-таки были 2013-2014 года! Скоро Калетник спикером станет при генеральном прокуроре Медведчуке. Истинно зеленый народ "ЗА"
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Вечер в хату вам, ЗеДебилы, я скоро приеду. Спасибо вам, вы хоть и не шлеппера но сделали это вместе. Вместе с Янелохом.


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Це той комуняка який керував і крав на митниці ? Хочу почути голос Бужанського про крадіїв які повертаються !
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Киля Азаров уже собрал чемоданы, а там и Легитимный подтянется. Зескот, вы наложили эту кучу вместе!
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Еще один советник по таможне и контрабанде и он и Хорошковский не по наслышке знают как это все организовать.
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похоже "я не лох" всю шалупень сбежавшую собирает))))
ой "не лох", все может хреново для тебя закончится ))))))
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Все рыгоанальное быдло приехало. Осталось еще Киле Азирову прискакать и вся эта банда рыгоаналов устроит торжественный прием Бандюковичу в Борисполе, который уже собирает чемоданы на Киев.
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