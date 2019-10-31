 Вице-спикер времен Януковича Калетник уже в Украине, - Горбатюк

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
В частности, как отмечает Горбатюк, это стало возможным после того, как экс-заместитель генпрокурора Луценко Сергей Кизь закрыл дело против Калетника.
По его словам, действие постановления Кизя о закрытии дела планировал отменить новый генпрокурор Руслан Рябошапка, но пока так и не сделал этого.
"(Калетник. - Ред.) уже в Украине. Сфотографировался возле Верховной Рады. Постановление о закрытии дела незаконно, его нужно отменить, что и было решено в сентябре, после первых, еще конструктивных совещаний с Рябошапкой. И до сегодняшнего дня решение не принято", - сказал Горбатюк.
Полный текст интервью с Сергеем Горбатюком читайте здесь.
лише морди у владних кабінетах мінялися.
какой памошнік для зеко манди!
ой "не лох", все может хреново для тебя закончится ))))))