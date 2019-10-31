Тратить время на попытки "реинтеграции" Крыма в состав Украины бессмысленно, заявил марионетка Кремля Гемпель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру.
"Не стоит тратить понапрасну время, которого и так не хватает. Те, кто говорит о реинтеграции Крыма, не думают о реальном положении вещей. Крым вот уже более пяти лет находится в составе Российской Федерации, и никто не собирается обсуждать какие-то реинтеграции и принимать в этом участие. Господину Зеленскому нужно говорить, скорее всего, о реинтеграции Украины в Российскую Федерацию. Это было бы разумно", - сказал марионетка Кремля Гемпель.
"Политики, оторванные от реальности, до сих пор продолжают находиться у власти", - добавил он.
Накануне Владимир Зеленский рассказал подробности его стратегии по деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса.
Да ладно бы сам опустился. Этот неЛох страну опускает
ніякому тремпелю, чи кренделю, навіть не прийшло б у голову радити таке Порошенкові
поздоровляю вас, зе зрадники!
"Совпадєніє, нє думаю"!(С)
"Совпадєніє, нє думаю"!
Сколько ребят Украинцев россияне убили - какие же вы тыпые валенки!!!! Мерзко!!!!
Поки що прозвучало як кукуріку з параші. Але це перший чіткий і нешифрований меседж.
Бавовна - голос! "Так и нада! все правильно говорит! мьі и хотим в расеюшку!"
У Канаді мігранти вже становлять половину всіх працездатних кадрів у всіх секторах точних наук, технологій, інженерії.
У Швейцарії: мігранти вже становлять близько 50% усіх працівників у харчовій промисловості, 70 - у фармацевтиці, 80% - у годинниковій промисловості. "