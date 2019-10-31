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 Политика Украины
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 Марионетки Кремля советуют Зеленскому не мечтать о возвращении Крыма, а думать о реинтеграции Украины в Российскую Федерацию

Марионетка Кремля, так называемый "председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии" Юрий Гемпель посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому задуматься над "реинтеграцией Украины в Российскую Федерацию".

Тратить время на попытки "реинтеграции" Крыма в состав Украины бессмысленно, заявил марионетка Кремля Гемпель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру.

"Не стоит тратить понапрасну время, которого и так не хватает. Те, кто говорит о реинтеграции Крыма, не думают о реальном положении вещей. Крым вот уже более пяти лет находится в составе Российской Федерации, и никто не собирается обсуждать какие-то реинтеграции и принимать в этом участие. Господину Зеленскому нужно говорить, скорее всего, о реинтеграции Украины в Российскую Федерацию. Это было бы разумно", - сказал марионетка Кремля Гемпель.

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"Политики, оторванные от реальности, до сих пор продолжают находиться у власти", - добавил он.

Накануне Владимир Зеленский рассказал подробности его стратегии по деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса.

Источник: https://censor.net.ua/n3157072
 
 
 Топ комментарии
 
Кремль уже трахает Зелю во все дыры.
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афігенно!
ніякому тремпелю, чи кренделю, навіть не прийшло б у голову радити таке Порошенкові
поздоровляю вас, зе зрадники!
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Що- дупа чухається, то прожени глистів!
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Это ж надо опуститься до такого - какая-то дырка от бублика "советы" дает.
Да ладно бы сам опустился. Этот неЛох страну опускает
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даже президент Бразилии успел зеленым подтереться
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И что,мы тут должны читать какого то идиота из газеты ру?бутусик ты видать совсем охренел.
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А мені видається, що блаЗЄнський сам є маріонеткою кремля. На біса йому посередники?
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Сышь, Гемпель, ты-то сам из какой национальности в русские интегрировался?
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Пусть они свои советы затусуют себе в очко ... Марионетки Кремля советуют Зеленскому не мечтать о возвращении Крыма, а думать о реинтеграции Украины в Российскую Федерацию - Цензор.НЕТ 2868
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вместе с интеграцией все туда войдет)))
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а вы себе свого зелю засунь те - и будет в Украине счастье
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афігенно!
ніякому тремпелю, чи кренделю, навіть не прийшло б у голову радити таке Порошенкові
поздоровляю вас, зе зрадники!
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Дивна річ- підху№ловники від пана Зеленського лайном бризкають, й прихильники Петра Олексійовича від них не відстають!
"Совпадєніє, нє думаю"!(С)
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а зебоба с зебанутими дупи кацапам лижуть
"Совпадєніє, нє думаю"!
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На Нормандском формате ******* будут сношать во все дыры прямо с порога. Оно настолько тупое что вместо реинтеграции даунбаса в Укараину подпишет реинтеграцию Украины в Рашку.
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Да пошли они в жо-пу !!!! Крым как был Украиной так и остался!!!! Ватники пусть нас....ут себе в голову , что и Америка ваш!!!!
Сколько ребят Украинцев россияне убили - какие же вы тыпые валенки!!!! Мерзко!!!!

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Я не здивуюсь якщо почую від коземанди таку пропозицію.
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Клоун быстрее послушает кремлядей, чем порохоботов.
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нет.будет развалик помойки 404 расеи
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О! Ось і прозвучало вже відкритим текстом - "хахлятина, ану бегом в родную говень!"
Поки що прозвучало як кукуріку з параші. Але це перший чіткий і нешифрований меседж.
Бавовна - голос! "Так и нада! все правильно говорит! мьі и хотим в расеюшку!"
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Дурачки хотевшие мира с Рашкой теперь собираются на военные сборы в Донецке по приказу *****. Будете Чечне, Сирии и Афганистане воевать за Расею. Так как вы мечтали.
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Ось відповідь зебілам ,які ніяк не хочуть розуміти, що таке рашиська расея і які в неї плани .
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наша бенина марионетка и так летит в руский мир на всех парах ..
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А чо, пусть опять всё по настроят, потом можно опять 30 лет всё разваливать.
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Кто те чокнутые, кто ещё хочет на раиссю? Как можно хотеть вступить в дерьмо? Как можно хотеть жить в аду? Как можно хотеть дружить с врагом? Это вы, адийоты проклятые?
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А ты была хоть раз в раисси-то? Я был. И видел, что не так уж там и херово, как злые языки рассказывают
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Сивоха с этим полностью согласен, против только, по его мнению, "жаждущее войны меньшинство"
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Украина никогда не была в составе рачки, шо они там курят?!
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"....у Канаді у 2018-2020 рр. буде витрачено 440 млн дол. США для залучення майже 1 млн мігрантів за 60 імміграційними програмами.
У Канаді мігранти вже становлять половину всіх працездатних кадрів у всіх секторах точних наук, технологій, інженерії.
У Швейцарії: мігранти вже становлять близько 50% усіх працівників у харчовій промисловості, 70 - у фармацевтиці, 80% - у годинниковій промисловості. "
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А нічого що Україна була в складі російської імперії 350 років , інші країни більше 70 років ... І ЩО ? Де воно от те покійне ССср ? Крим ( Таврія !) це споконвічно Українські землі в яких жили Мудреці - Таври ( так їх назвали по своєму греки, кельти звали Турами , українці- Волами !) . А все Північне Причорномор'я - Тавріда було разом з Таврією нероздільною частиною земли Скитія = ******* Україна !
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