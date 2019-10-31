Тратить время на попытки "реинтеграции" Крыма в состав Украины бессмысленно, заявил марионетка Кремля Гемпель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру.

"Не стоит тратить понапрасну время, которого и так не хватает. Те, кто говорит о реинтеграции Крыма, не думают о реальном положении вещей. Крым вот уже более пяти лет находится в составе Российской Федерации, и никто не собирается обсуждать какие-то реинтеграции и принимать в этом участие. Господину Зеленскому нужно говорить, скорее всего, о реинтеграции Украины в Российскую Федерацию. Это было бы разумно", - сказал марионетка Кремля Гемпель.

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"Политики, оторванные от реальности, до сих пор продолжают находиться у власти", - добавил он.

Накануне Владимир Зеленский рассказал подробности его стратегии по деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса.