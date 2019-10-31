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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2932) ГПУ (9445) Укроборонпром (805) Сарган (386)

 Нынешнее руководство ГПУ закрыло дело против детектива НАБУ, подозреваемого в блокировании расследования коррупции в "Укроборонпроме", - Сарган

Пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявила, что нынешнее руководство Генеральной прокуратуры Украины закрыло уголовное дело против детектива НАБУ, которого подозревают в блокировании расследования коррупции в "Укроборонпроме".

Об этом она сообщила на своей странице сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В июне 2019 на совместном брифинге руководителей ГПУ, ГБР и САП было сообщено об объявлении следователями ГБР подозрения детективу Национального антикоррупционного бюро Украины в деле ненадлежащего расследования хищений в "Укроборонпроме" ... Но как-то странно получилось, что перед ознакомлением фигуранта с материалами дела (ст. 290 УПК Украины) Генеральной прокуратурой Украины дело было ... закрыто. Закрыто уже при новом руководстве, после увольнения заместителя Генпрокурора, который курировал это производство", - говорится в сообщении.

"Теперь хочется услышать журналистов и "борцов" с коррупцией по такому решению о закрытии дела, которое уже должен был рассматривать суд", - отметила Сарган.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Кроме того, в расследовании фигурировали отдельные сотрудники Национального антикоррупционного бюро.

23 апреля НАБУ завершило внутреннее расследование в отношении своих сотрудников, которые фигурировали в переписке из расследования журналистов Bihus.info. Материалы внутреннего расследования передали Дисциплинарной комиссии.

6 июня генеральный прокурор Юрий Луценко, первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко и руководитель САП Назар Холодницкий сообщили о результатах расследования уголовных производств по фактам хищения средств Государственного концерна "Укроборонпром", а также совершения уголовного преступления с целью сокрытия преступления работником НАБУ, который расследовал указанные злоупотребления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Луценко улетел в Британию на курсы английского, - Сарган отрицает, что отъезд экс-генпрокурора из Украины как-то связан со скандалом в США

Нынешнее руководство ГПУ закрыло дело против детектива НАБУ, подозреваемого в блокировании расследования коррупции в Укроборонпроме, - Сарган 01

Источник: https://censor.net.ua/n3157068
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы где вой по поводу свинарчуков ? А звыняйтэ наверно это были ольгинские троли .
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Подивився відео , де нові депутати закривають своїми іпалами виступ Яни Зінкевич-це просто сором.
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ЗЕлені дурники....
Це вже закінчення епохи ЗУБОЖІННЯ?))))
чи ще треба потерпіти? І плотнее сплачіцю вокруг ЗЕ?))))
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Зебилы где вой по поводу свинарчуков ? А звыняйтэ наверно это были ольгинские троли .
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К сожалению нет не только орки своих тупых дебилов с достатком хоть торгуй ими
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Так без паники это такой хитрый зелёный план по борьбе с коррупцией и наказании тех кто делает деньги на крови
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Подивився відео , де нові депутати закривають своїми іпалами виступ Яни Зінкевич-це просто сором.
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Да я видел это жесть какая мразота там сидит их нужно тупо отстреливать
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ЗЕлені дурники....
Це вже закінчення епохи ЗУБОЖІННЯ?))))
чи ще треба потерпіти? І плотнее сплачіцю вокруг ЗЕ?))))
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Главное що б в єто ЗЕ сплочение не затусовался Ярема!))))
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73% дурників знову весною будуть садити....
Картоплю)))))
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Ну що, ще один мінус Вовіку і плюс на його достроковий копняк під сраку з Олімпу. Нічого особистого.
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А за кого пан Констянтин голосував? Чи мародерські тролі на вибори не ходять? Нинішнє керівництво ГПУ закрило справу проти детектива НАБУ, підозрюваного в блокуванні розслідування корупції в "Укроборонпромі", - Сарган - Цензор.НЕТ 4247
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До купы. Гладковский вышел из Лукьяновского СИЗО./ Свинарчукгейт сделал из пианиста президента. Как ни старался Рябошапка , но доказать что свинарчукгейт что то иное чем большой пук он не смог. А народ надеялся: Рябошапка с дипломом университета Соломона олигархов колоть будет как гнилые орехи, а судьи двухтуровым назначенные будут неподкупными. Народ ошибся.Слуги вора Коломойского честными быть не могут .-Зеленский предал НАБУ: первый коррупционный скандал ЗЕ!Команды.
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Нічого народ не помиливсь. Народ не шукає собі лідера. Тобто приходить їсти те, що йому "хтось" приготує. І кожен раз все не те, і не те. А самі коли навчимось готувати собі те, що нам справді до смаку і на користь?
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Якщо вимкнути Г+Г, тоз вірогідністю 73% розум може повернутись.
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Шановна пані)) Назвіть номер кримінального провадження???)
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СБУ и ГБР проводят обыск на Николаевской таможне по делу о контрабанде минудобрений))
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це, поди,спасли агента катерину, весь мир знает. как лихо она могет работать
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Когда на бильярде разбиваешь, некоторое время шары хаотически бьются друг о друга, иногда залетают в лузу, а потом становятся на свои места под игру. ЗЕбилы, хаос закончился, бывшие клоуны, слуги, лакеи и холуи олигархов, уселись на хозяйские места, жрут руками, без ложки, суют свои гнилозубые, потные хари в барские тарелки.
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Почему Портнов и Мертвечук на воле,порох не посадил гад,так почему зелёные не садят?ваш прокурор и СБУ и новое лицо Аваков
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Моника расширяет место под захоронение яо
Нинішнє керівництво ГПУ закрило справу проти детектива НАБУ, підозрюваного в блокуванні розслідування корупції в "Укроборонпромі", - Сарган - Цензор.НЕТ 4386
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разогнать то набу . еще одна не нужная кормушка что бы деньги получать и ничего не делать
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