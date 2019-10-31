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 Политика Украины
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Все про:Николаев (1211) обыск (1369) правоохранительные органы (474) СБУ (13956) таможня (1513) минеральные удобрения (3) ГФС (3458) ГБР (671)

 СБУ и ГБР проводят обыск на Николаевской таможне по делу о контрабанде минудобрений

Обыск на Николаевской таможне проводят по делу о контрабанде минудобрений во времена бывшего руководства.

Об этом говорится в сообщении Николаевской таможни ГФС, передает Цензор.НЕТ.

"Руководство Николаевской таможни ГФС приветствует следственные действия Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований, которые происходят на территории таможни и связаны с нарушениями при оформлении ввоза минеральных удобрений", - сообщил начальник Николаевской таможни ГФС Роман Криль.

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"Мною лично была представлена ​​информация в ГБР о возможных неправомерных действиях тогдашнего руководства таможни. В частности, речь идет о том, что через таможню были пропущены 17 партий с минеральными удобрениями без начисления антидемпинговой пошлины. В результате есть подозрение, что государство понесло убытки на сумму 162,7 млн грн", - сообщил Роман Криль.

По его словам, сейчас правоохранители проводят обыски по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Украины "Злоупотребление властью или служебным положением".

"Рассчитываю, что профессиональные действия СБУ и ГБР помогут разоблачить правонарушителей и должным образом их наказать. Это будет демонстрировать прогресс на пути к очищению таможенной службы от шлейфа коррупции и от лиц, являющихся носителями коррупционной культуры", - убежден Роман Криль.

СБУ и ГБР проводят обыск на Николаевской таможне по делу о контрабанде минудобрений 01

Источник: https://censor.net.ua/n3157066
 
 
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Бруно Адольфович @Malaga3514
Каждій мєсяц платєжка пріходіт вдруг
Єслі ти нє можеш заплатіть мой друг
Єслі ти от жизні і от войни устал
Можєт біть зяглянєш в наш вєчєрній квартал
🤣
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Ви тільки уявіть зв'язок: СБУ та міндобрива. СБУ і ДБР проводять обшук на Миколаївській митниці у справі про контрабанду міндобрив - Цензор.НЕТ 633
Утім, тепер голова блаЗЄнської фракції -- "агрохімія"
Можливо тут якийсь зв'язок.
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кароче, привет участникам соревнований! СБУ і ДБР проводять обшук на Миколаївській митниці у справі про контрабанду міндобрив - Цензор.НЕТ 515
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"и связаны с нарушениями при оформлении".
"проводят обыск на Николаевской таможне по делу о контрабанде".

Если обыски в таможне, значит контрабанды не было. Трудно запомнить, что контрабанда это когда мимо таможни, по полю, реке или морю.
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