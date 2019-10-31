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 Политика Украины, Экономика
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Все про:медицина (1879) Prozorro (104) оборудование (34) Загребельская (59)

 Нардеп от СН предлагает вывести закупку сложного медоборудования из системы ProZorro, - Загребельская

Нардеп от СН на заседании рабочей группы в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики предложил вывести из системы "ProZorro" закупки сложного медицинского оборудования больницами и предоставить больницам возможность закупать такое оборудование по прямым договорам с представителями производителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская.

По ее словам, для того, чтобы цена была разумной, депутат предлагает установить на такое оборудование индикативные цены и покупать его по формуле "цена=индикатив + маржа".

"Исключение из тендерного законодательства было самой популярной частью закупочного нормотворческого процесса. Каждый заказчик пытался попасть в этот перечень исключений, депутаты лоббировали интересы отдельных отраслей, а Министерство экономики, Министерство юстиции и АМКУ были "плохими полицейскими", которые защищали этот перечень исключений от расширения. Ведь понятно, что это ящик Пандоры. Только позволишь одному - сразу таких же исключений будут требовать другие", - отметила Загребельская.

Бывшая госуполномоченная АМКУ обращает внимание на угрозу скрытого введения государственного ценового регулирования на конкурентных рынках.

Она отмечает, что крупнейшим покупателем медицинского оборудования до сих пор является государство.

"А значит введение государственного регулирования "индикатив + маржа" - это опять возврат к ручному управлению экономики на сммену рыночным процессам. Когда государство централизованно будет решать сколько стоит то или иное медицинское оборудование и какую маржу может получить его продавец", - подчеркнула Загребельская.

Соответствующий законопроект еще не опубликован. Пока это публичная дискуссия между народными депутатами.

"Надеюсь, что дальше дискуссий подобные идеи не дойдут. Ведь путь решения проблем на конкурентных рынках ценовым или другим ручным управлением ими со стороны государства - это решение одной проблемы за счет создания десятка новых", - подытожила Загребельская.

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Нардеп от СН предлагает вывести закупку сложного медоборудования из системы ProZorro, - Загребельская 01

Источник: https://censor.net.ua/n3157061
 
 
 Топ комментарии
 
с прозорро сложно слугам воровать на сложном оборудовании...
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😂😂😂😂😂опять Порошенко виноват инфа 100%
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Парашенка! Кагда ты сволоч уже пИрИстанеш гажить со своими Свинарчуками великому солнцеликому рехформатору Слуге Игрь Валерича!?))))

До коле!?)))))
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с прозорро сложно слугам воровать на сложном оборудовании...
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😂😂😂😂😂опять Порошенко виноват инфа 100%
 показать весь комментарий
 
 
Парашенка! Кагда ты сволоч уже пИрИстанеш гажить со своими Свинарчуками великому солнцеликому рехформатору Слуге Игрь Валерича!?))))

До коле!?)))))
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ну, це ваще противозаконно, прямая угроза государству украина, льет воду, понимаешь, на мельницу путена
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послушай,ту3,13здень..
такие как ты тут долго не живут..
предлагаю не позориться и самостереться..
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ну, ты самовыразился, в смысле, семяизвергнулся Нардеп від СН пропонує вивести закупівлю складного медобладнання із системи ProZorro, - Загребельська - Цензор.НЕТ 6835
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я буду представителем - а по чему нет - опыт есть - французских представителей всех подтяну легко - только не говорите шо у низ свои есть - так не честно))))
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везде сейчас сокращают уставших от войны.... Нардеп от СН предлагает вывести закупку сложного медоборудования из системы ProZorro, - Загребельская - Цензор.НЕТ 4058





Beard

@Angrybeardman

·2 ч

В ответ
@dmitriypaut

О так! Маю знайомих, працювали горя не знали. "Уставші ат вайни", штат 7чоловік. ЗЕ! ЗЕ! ЗЕ! Скоро станемо багаті!!! Прийшов наказ - скоротити 4 роб.місця. Перегризлись як павуки в банці. Це тільки початок... Вчителі,ФОП,Лікарі + держслужбовці. Далі буде... Ви це зробили разом





Elen_Grig




@ElenGrig2

·1 ч

В ответ
@Angrybeardman

@svecha62 и
@dmitriypaut
На залізниці планують скоротити 120 тис. осіб. Оце сюжет! При чому, більшість залізничників таки голосували за зе. Профспілки б'ють на сполох, збирають на 14 листопада протест під ОПУ. Коротше, зробили самі себе. "Жри-ТЕ!" (с)



ZAXID.NET

@ZaxidNet


Уряд планує скорочення понад 18 тис. працівників райдержадміністрацій
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ну звичайно, на складному обладнані складно в "прозоро" вкрасти, а так буде все просто! Регресія в дії!
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Т.е. с одной стороны они рассекречивают оборонзаказ, а с другой - выводят закупку дорогого оборудования в тень?

Ми зебили це разом!
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Это вполне логично: их самое главное обещание "закончить войну" и из всех обещаний они решили реализовать именно его - тут много ума не надо, просто договориться с Путиным о сдаче нац. интересов (а поскольку они сдачу уже начали наши западные "партнеры" и Путин соскочить с этого не позволят). А поскольку война заканчивается нужно будет резать и оборонный заказ (да и Путин этого требует) следовательно на оборонке уже не попилишь. Остаются другие сферы с огромными оборотами куда государство башляет деньги - это медицина и инфраструктура, к тому же ЕС будет вливать кучу "помощи"(кредитов на восстановление Донбасса) и основная часть этой помощи пойдет именно в эти области
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а какая "индикативная" цена может быть скажем на томограф? Это не мешок с сахаром, в интернете "рыночную" цену не посмотришь. В зависимости от опций цена может колебаться в 1,5 раза. Так что можно смело вносить в "индикативную" цену 20% отката - никто никогда не придерется.
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Есть производитель, берешь у него. Так как история томографами о том как пп утюг продает томограф за 60 млн через проззоро, когда тот у производителя стоит 30 млн.
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Доктора " смерть", що як лохушка, не крала вигнали. Поставили доктора"могила" яка не лохушка і свого пропускати не хоче. Сама вкраде ще й з правлячим кагалом поділиться.
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Воровать и красть так по крупному, чтобы никаких следов, не зря нас избрали 73% даунов
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