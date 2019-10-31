 Нардеп от СН предлагает вывести закупку сложного медоборудования из системы ProZorro, - Загребельская

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская.

По ее словам, для того, чтобы цена была разумной, депутат предлагает установить на такое оборудование индикативные цены и покупать его по формуле "цена=индикатив + маржа".

"Исключение из тендерного законодательства было самой популярной частью закупочного нормотворческого процесса. Каждый заказчик пытался попасть в этот перечень исключений, депутаты лоббировали интересы отдельных отраслей, а Министерство экономики, Министерство юстиции и АМКУ были "плохими полицейскими", которые защищали этот перечень исключений от расширения. Ведь понятно, что это ящик Пандоры. Только позволишь одному - сразу таких же исключений будут требовать другие", - отметила Загребельская.

Бывшая госуполномоченная АМКУ обращает внимание на угрозу скрытого введения государственного ценового регулирования на конкурентных рынках.

Она отмечает, что крупнейшим покупателем медицинского оборудования до сих пор является государство.

"А значит введение государственного регулирования "индикатив + маржа" - это опять возврат к ручному управлению экономики на сммену рыночным процессам. Когда государство централизованно будет решать сколько стоит то или иное медицинское оборудование и какую маржу может получить его продавец", - подчеркнула Загребельская.

Соответствующий законопроект еще не опубликован. Пока это публичная дискуссия между народными депутатами.

"Надеюсь, что дальше дискуссий подобные идеи не дойдут. Ведь путь решения проблем на конкурентных рынках ценовым или другим ручным управлением ими со стороны государства - это решение одной проблемы за счет создания десятка новых", - подытожила Загребельская.

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